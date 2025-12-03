Oscar Piastri kende afgelopen weekend een teleurstellende Grand Prix van Qatar. Hij verloor de kans op de zege na een tactische fout van zijn team McLaren, en dat zorgde voor teleurstelling. Toen hij zich na de race in het parc fermé meldde voor de podiumceremonie leken daar medewerkers van McLaren te staan.

Het team van McLaren beleefde afgelopen weekend een zware Grand Prix van Qatar op het circuit van Losail. Coureurs Piastri en Lando Norris hadden zich als eerste en tweede gekwalificeerd, en ze wisten dat Max Verstappen de aanval zou gaan openen. Bij de start haalde de Red Bull-coureur Norris in, waarna het al snel duidelijk werd dat Piastri te snel voor hem was.

Toen Nico Hülkenberg in de zevende ronde crashte, en de Safety Car de baan op werd gestuurd, doken vrijwel alle coureurs naar binnen voor hun eerste verplichte pitstop. Opvallend genoeg besloten ze bij McLaren om géén pitstop te maken, en dat bleek een kapitale fout te zijn. Na de tweede serie pitstops kreeg Verstappen de leiding in de schoot geworpen, waardoor hij wist te winnen en het kampioenschap spannend wist te houden.

Waar was het McLaren-personeel?

Piastri redde de eer door als tweede over de streep te komen, maar na afloop maakte hij een gebroken indruk. De teleurstelling droop van zijn gezicht af, en uit nieuwe beelden blijkt dat er geen McLaren-personeel aanwezig was om hem te feliciteren met het podium. Hij kreeg wel wat high fives in het parc fermé, maar dit waren vooral mensen van Red Bull en Williams.

Wat was er aan de hand?

Fans spreken schande van het ontbreken van McLaren-personeel, en er wordt weer gesuggereerd dat de Britse renstal Norris zou voortrekken. Een mogelijke verklaring is dat de teleurstelling bij McLaren te groot was, teambaas Andrea Stella verscheen na afloop ook niet direct voor de camera van Sky Sports. Verder kan het ook zo zijn dat men al was begonnen met inpakken, aangezien er snel moest worden doorgereisd naar Abu Dhabi.