Pijnlijk: McLaren-monteurs lijken Piastri te negeren

Oscar Piastri kende afgelopen weekend een teleurstellende Grand Prix van Qatar. Hij verloor de kans op de zege na een tactische fout van zijn team McLaren, en dat zorgde voor teleurstelling. Toen hij zich na de race in het parc fermé meldde voor de podiumceremonie leken daar medewerkers van McLaren te staan.

Het team van McLaren beleefde afgelopen weekend een zware Grand Prix van Qatar op het circuit van Losail. Coureurs Piastri en Lando Norris hadden zich als eerste en tweede gekwalificeerd, en ze wisten dat Max Verstappen de aanval zou gaan openen. Bij de start haalde de Red Bull-coureur Norris in, waarna het al snel duidelijk werd dat Piastri te snel voor hem was.

Toen Nico Hülkenberg in de zevende ronde crashte, en de Safety Car de baan op werd gestuurd, doken vrijwel alle coureurs naar binnen voor hun eerste verplichte pitstop. Opvallend genoeg besloten ze bij McLaren om géén pitstop te maken, en dat bleek een kapitale fout te zijn. Na de tweede serie pitstops kreeg Verstappen de leiding in de schoot geworpen, waardoor hij wist te winnen en het kampioenschap spannend wist te houden.

Waar was het McLaren-personeel?

Piastri redde de eer door als tweede over de streep te komen, maar na afloop maakte hij een gebroken indruk. De teleurstelling droop van zijn gezicht af, en uit nieuwe beelden blijkt dat er geen McLaren-personeel aanwezig was om hem te feliciteren met het podium. Hij kreeg wel wat high fives in het parc fermé, maar dit waren vooral mensen van Red Bull en Williams.

Wat was er aan de hand?

Fans spreken schande van het ontbreken van McLaren-personeel, en er wordt weer gesuggereerd dat de Britse renstal Norris zou voortrekken. Een mogelijke verklaring is dat de teleurstelling bij McLaren te groot was, teambaas Andrea Stella verscheen na afloop ook niet direct voor de camera van Sky Sports. Verder kan het ook zo zijn dat men al was begonnen met inpakken, aangezien er snel moest worden doorgereisd naar Abu Dhabi.

Ferdi12

Posts: 779

Hoe groot de teleurstelling dan ook is, je dient als team er te staan voor een rijder.

  • 9
  3 dec 2025 - 10:52
Reacties (13)

  Ferdi12

    Posts: 779

    Hoe groot de teleurstelling dan ook is, je dient als team er te staan voor een rijder.

    • + 9
    3 dec 2025 - 10:52
    red slow

      Posts: 3.271

      De teleurstelling was groot dat hun rijder norriss niet de titel had gepakt.

      Ook de judas knuffel voor de camera’s door zak Brown is al genoeg.

      Overigs waren er twee McLaren medewerkers aanwezig bij de podium ceremonie

      • + 3
      3 dec 2025 - 11:01
    NicoS

      Posts: 19.785

      Die knuffel voor de camera vond ik tenenkrommend, kreeg er braakneigingen van.
Zo gespeeld allemaal…
      Zo gespeeld allemaal…

      • + 6
      3 dec 2025 - 11:12
    F1jos

      Posts: 4.883

      Een reden om in de laatste race voor eigen kansen te gaan en niet opzij gaan voor Lando.

      • + 4
      3 dec 2025 - 11:18
    Freek-Willem

      Posts: 6.499

      Haha, je gewoon Norris ophouden en zelf p3 pakken en Lando op p4 laten finishen terwijl Max p1 pakt. Dat zou pas wraak zijn. Maar gaat niet gebeuren denk ik

      • + 0
      3 dec 2025 - 12:09
  Pietje Bell

    Posts: 32.200

    Triest, heel triest. Eerst door een blunder van je team de overwinning verliezen
    en vervolgens staat er niemand om je te feliciteren of te troosten/steunen.

    • + 4
    3 dec 2025 - 10:54
  dumdumdum

    Posts: 2.734

    Zou Webber al bezig zijn om een zitje bij Ferrrari te regelen voor Piastri?

    • + 6
    3 dec 2025 - 10:57
  John6

    Posts: 11.347

    Je kan het elke dag wel schrijven, maar iedereen die het wil zien weet wel hoe de kaarten geschud zijn bij McLaren.

    • + 3
    3 dec 2025 - 11:00
  RonHymer

    Posts: 11

    Ik krijg het vermoeden dat Piastri wellicht naar een ander team gaat? Ik kan mij geen andere reden verzinnen waarom het team zich anders zo laat kennen.

    • + 3
    3 dec 2025 - 11:03
    Pietje Bell

      Posts: 32.200

      Oh, nu is het Piastri zijn schuld? Denk maar eens goed na wat de redenen kunnen zijn.

      • + 0
      3 dec 2025 - 11:20
  Pietje Bell

    Posts: 32.200

    Where is McLaren?

    www.instagram.com/reel/DRyDkORkada/

    • + 1
    3 dec 2025 - 11:20
  MLTG

    Posts: 1.144

    Blijft altijd mooi hoe Max Fans (lastig om te ontkennen als het account letterlijk MV33Racing heet) blijven proberen te stoken bij McLaren.
    Maar goed, die staan dan ook wel weer als hardste te roepen als iemand anders een opmerking over RBR maakt.

    Maar word uiteraard door de Max fans geslikt als zoete koek. Wel voorspel.
    Waarom de monteurs daar niet waren, geen idee, maar zal vast een reden voor zijn. Zijn team aan zijn kant van de garage zal echt niet zoals veel max fans willen geloven anti Piastri zijn.

    • + 2
    3 dec 2025 - 11:47
    NicoS

      Posts: 19.785

      Hoe je het ook wil zien, dit is slordig van McLaren. Hij heeft een lastige periode achter de rug, en staat sinds Zandvoort weer eens op het podium. Het team heeft hem een overwinning door de neus geboord met die blunder om niet de pits op te zoeken tijdens de saftycar. En dan laten ze je ook nog stikken door er niet te zijn.
      Dan kun je wel op de Max fans afgeven, maar dat slaat nergens op.
      Het feit is dat z’n team hem in de steek laat.
      Je wint en verliest samen, en helemaal als je als team sportiviteit zo hoog in het vaandel draagt, …..nou het is duidelijk hoe sportief ze zijn.

      • + 1
      3 dec 2025 - 12:00

