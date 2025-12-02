user icon
Max Verstappen kan aankomend weekend in Abu Dhabi de wereldtitel veroveren in de Formule 1. De Nederlandse Red Bull-coureur moet dan scoren, want hij moet twaalf punten goedmaken op Lando Norris. Helmut Marko weet wat er moet gebeuren om de titel te pakken, en hij deelt weer een waarschuwing uit aan McLaren.

Weinig mensen hadden verwacht dat Verstappen naar Abu Dhabi zou afreizen als titelkandidaat. In de afgelopen maanden heeft hij zijn achterstand op de McLarens van Norris en Oscar Piastri flink weten te verkleinen. Hij stond sinds de zomerstop in elke race op het podium, en wist te winnen in Monza, Bakoe, Austin, Las Vegas en afgelopen weekend ook in Qatar.

In Qatar profiteerde Verstappen afgelopen weekend van de blunders van de concurrentie bij McLaren. Ze gingen de mist in met hun strategie, waardoor Verstappen de leiding van de race in zijn schoot kreeg geworpen. Verstappen kon hierdoor winnen, en zag hoe WK-leider Norris slechts als vierde over de streep kwam. Hierdoor is het verschil nog maar twaalf punten, en kan er nog van alles gaan gebeuren in Abu Dhabi.

Wat moet Red Bull doen in Abu Dhabi?

Red Bull-adviseur Helmut Marko weet wat zijn team moet gaan doen. De Oostenrijker spreekt zich uit bij de internationale media: "Ik hoop dat we eerder onze uiteindelijke set-up kunnen bepalen, en dat dat niet gebeurt in Q3, zoals in Qatar het geval was. Als we daarin slagen, dan kunnen we met de snelheid die we hebben het tempo van McLaren gaan pareren."

Met de huidige situatie kan Red Bull niet van hun eigen kracht uitgaan. Ze moeten hopen op een slechte race van Norris, en Marko doet ook een beroep op de concurrentie: "Ik hoop dat Mercedes competitief zal zijn en misschien ook Ferrari."

Vergelijking met 2010

De huidige situatie is vergelijkbaar met die uit 2010, toen Red Bull met Sebastian Vettel uit geslagen positie de kroon wist te grijpen. Marko wordt hiernaar gevraagd: "Toen zag het er beter uit voor ons, omdat we toen nog twee coureurs hadden die in de race waren voor de titel. Ferrari richtte zich toen op Mark Webber, waarna Vettel er met de buit vandoor ging. McLaren hoeft zich nu enkel te richten op Max, maar je focussen op Max is al niet makkelijk."

  • Dale U

    Posts: 1.787

    Dat voor 1 keer, Yuki maar eens een beetje gaat meedoen, als afscheids cadeautje.

    • + 0
    • 2 dec 2025 - 12:15
    • Remco_F1

      Posts: 3.273

      Zou jij als een gek gaan werken bij je baas als die net heeft laten weten dat je volgend jaar niet weer hoeft te komen?

      • + 0
      • 2 dec 2025 - 12:18
    • schwantz34

      Posts: 41.506

      Me dunkt, als Pasen, Pinksteren, Sinterklaas, de kerstdagen, en Ouw-en Newey allemaal op één dag voelen zal dat misschien wel een keertje moeten lukken voor Yuki.

      • + 0
      • 2 dec 2025 - 12:22
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 18.932

      Als ik Yuki was zou ik de ballen uit m'n broek rijden tijdens de kwalificatie om zo kort mogelijk bij Max te komen staan en dan tijdens de race Max eraf knallen.

      "Eigen schuld, dikke bult Ledbull", zou Yuki dan zeggen...."ik mag niet meel telug komen volgend seizoen....dan Max deze lace vanuit de pits bekijken."

      • + 0
      • 2 dec 2025 - 12:24

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
800
2
Mercedes
457
3
Red Bull Racing
426
4
Ferrari
382
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
80
8
Haas F1
73
9
Sauber
68
10
Alpine F1
22
