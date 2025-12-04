De titelstrijd in de Formule 1 wordt dit weekend in Abu Dhabi beslist. Lando Norris verdedigt een voorsprong van twaalf punten ten opzichte van Max Verstappen, terwijl ook Oscar Piastri nog kans maakt. Volgens Carlos Sainz moet Verstappen rekening houden met een ijzersterke Norris.

Voor Norris is dit de eerste keer dat hij de wereldtitel kan pakken in de Formule 1. Hij arriveert dit weekend op het circuit van Yas Marina als de leider in het wereldkampioenschap, en is dus de grote favoriet. Wie kijkt naar de prestaties van de afgelopen weken, heeft echter een andere mening. In Las Vegas en Qatar wist Verstappen te winnen, terwijl er zeer veel misging bij McLaren.

De voorkeur van Sainz

In de paddock zijn de meningen dan ook verdeeld over wie er wereldkampioen gaat worden. Williams-coureur Carlos Sainz kent Norris goed uit hun gezamenlijke periode bij McLaren, en bij de internationale media geeft hij tekst en uitleg: "Ik heb natuurlijk een voorkeur en ik zal het van heel dichtbij gaan volgen. Iedereen weet ook hoe goed ik het kan vinden met Lando, en ik wens hem natuurlijk het beste. In dat opzicht heb ik ook veel respect voor Max en Oscar, dus ik wens hen ook het beste!"

Waarschuwing voor Verstappen

Volgens Sainz moet Verstappen goed oppassen: "Ik denk dat Abu Dhabi een echt Lando-circuit is. Voor hem is het gunstig dat de finale in Abu Dhabi plaatsvindt. Uit mijn ervaring als zijn teamgenoot weet ik dat dit één van zijn beste circuits is. De zege die hij hier vorig jaar voor mijn neus pakte, doet ook nog steeds pijn."

"Hij domineerde de race vorig jaar, en ik wist al dat dit een goed circuit voor Lando en McLaren is. Ik denk dat hij dat voordeel nog steeds heeft als hij het weekend ingaat. Het is nooit makkelijk om op het podium te eindigen, zelfs niet in een McLaren, dus ik denk dat hij een perfect weekend moet neerzetten. Gezien hoe hij de laatste tijd onder grote druk presteert, denk ik dat hij het kan flikken."