Zandvoort in opspraak: Arbeidsinspectie deelt torenhoge boete uit

De Grand Prix van Nederland van afgelopen zomer heeft een opvallend staartje gekregen. De Nederlandse Arbeidsinspectie heeft een onderzoek gedaan, en is tot de conclusie gekomen dat een arbeidsbureau zestig vreemdelingen illegaal heeft laten werken tijdens het racefeest op het circuit van Zandvoort.

De Dutch Grand Prix op het circuit van Zandvoort was afgelopen zomer een groot spektakelstuk. De tribunes rondom de baan in de Noord-Hollandse duinen zaten propvol, en de organisatie wist er een groot feest van te maken. Het was de op een na laatste editie van de Grand Prix, aangezien het contract met de Formule 1 na volgend jaar afloopt.

Wat is er aan de hand?

De Nederlandse Arbeidsinspectie heeft vandaag gedeeld dat ze opvallende misstanden hebben gevonden bij de Grand Prix. Ze hebben een uitzendbureau uit Rotterdam een boete van 427.500 euro gegeven, omdat ze zestig vreemdelingen zonder vergunningen hebben laten werken tijdens het raceweekend in Zandvoort.

De vreemdelingen die in Zandvoort werden ingezet kwamen volgens de NOS vooral uit Colombia, en werden tijdens het raceweekend ingezet als afwasser of keukenhulp. Daarnaast werden ze tijdens het raceweekend ingezet bij andere werkzaamheden in de horeca en de catering. Op welke plekken op het circuit ze hebben gewerkt, is niet bekend. In de paddock en bij de luxueuze units rondom het pitcomplex wordt tijdens raceweekenden veel eten geserveerd aan VIP's en andere hoogwaardigheidsbekleders.

Nog een boete

Naast het uitzendbureau uit Rotterdam heeft ook het inlenende bedrijf, dat de mensen heeft ingezet, een flinke boete ontvangen van de Nederlandse Arbeidsinspectie. Volgens de arbeidsinspectie heeft dit bedrijf nagelaten om te controleren of de vreemdelingen wel mochten werken. 

Hoe verliep de race?

De Grand Prix van Nederland was afgelopen zomer een groot spektakelstuk, vol met incidenten en uitvalbeurten van grote coureurs. Lewis Hamilton crashte, Charles Leclerc werd uit de race gereden door Andrea Kimi Antonelli en Lando Norris viel uit met motorische problemen. De race werd uiteindelijk gewonnen door Oscar Piastri, terwijl thuisrijder Max Verstappen tweede werd en het podium compleet werd gemaakt door Isack Hadjar.

Rick Nitros

Posts: 502

Mmm heeft dus eigenlijk niks met de Grand Prix van Nederland te maken.

  • 4
  • 3 dec 2025 - 15:58
F1 Nieuws GP Nederland 2025

Reacties (6)

  • F1jos

    Posts: 4.886

    Uitbuiting is geen geïsoleerd probleem dat alleen bij grote evenementen of in bepaalde sectoren voorkomt. Het is een systemisch en wijdverbreid probleem.

    Bij veel bedrijven is personeel een van de grootste kostenposten. Wie die kosten kan drukken – door extreem lage lonen, onbetaald overwerk, het ontwijken van sociale premies of het werken in onveilige omstandigheden – kan een veel grotere winstmarge overhouden.

    • + 0
    • 3 dec 2025 - 15:44
    • 919

      Posts: 3.879

      Helaas barst het van malafide uitzendbureaus, en helaas ook flink wat werkgevers die het niet als hun probleem zien en er gebruik van maken.

      • + 1
      • 3 dec 2025 - 16:26
  • Rick Nitros

    Posts: 502

    Mmm heeft dus eigenlijk niks met de Grand Prix van Nederland te maken.

    • + 4
    • 3 dec 2025 - 15:58
    • koppie toe

      Posts: 4.927

      Toch wel, zij zijn vast niet in zee gegaan met een van de bekende uitzendbureaus.
      Goedkoop is duurkoop en mag in dit geval zwaar beboet worden.
      Zowel het circuit als het louche uitzendbureau.
      Het is gewoon moderne slavernij.

      • + 0
      • 3 dec 2025 - 16:09
  • Leclerc Fan

    Posts: 4.007

    Ze hadden wel een bom kunnen plaatsen. :)

    • + 0
    • 3 dec 2025 - 16:05
  • Flying Dutchman

    Posts: 2.901

    Niet dat ik het recht probeer te praten maar 60 mensen vinden voor een 1-2 dagjes werk is bijna onmogelijk.

    • + 1
    • 3 dec 2025 - 16:15

