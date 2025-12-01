Max Verstappen deed afgelopen weekend in Qatar goede zaken in de strijd om het wereldkampioenschap. Hij won de race, en profiteerde van de fouten van McLaren. Lando Norris was de verliezer van de dag, maar kon het wel opbrengen om Verstappen te feliciteren.

Verstappen wist dat hij in de Grand Prix van Qatar voor Norris moest eindigen om nog kans te maken op de wereldtitel. Hij haalde de McLaren direct bij de start in, maar zag dat Norris hem in de openingsfase redelijk kon bijhouden. In de zevende ronde crashte Nico Hülkenberg na een touché met Pierre Gasly, en de wedstrijdleiding stuurde de Safety Car de baan op.

McLaren-coureurs Oscar Piastri en Norris bleven gewoon doorrijden, terwijl Verstappen direct de pits in dook. Vrijwel alle andere coureurs kozen ook voor een pitstop, en Norris begon zich hardop af te vragen of ze wel de juiste keuze hadden gemaakt. Bij McLaren bleven ze volhouden dat er helemaal niets aan de hand was, maar achteraf bleek dat wel het geval te zijn.

Frustratie bij Verstappen

Verstappen kreeg namelijk de leiding in de schoot geworpen nadat de McLarens in de slotfase voor de tweede keer een pitstop maakten. Norris viel hierdoor terug naar de vijfde plaats, en kreeg het daarna nog wel voor elkaar om Andrea Kimi Antonelli in te halen. De vierde plaats was geen positief resultaat, want hierdoor kon Verstappen flink inlopen. Het onderlinge verschil bedraagt nu nog twaalf punten, en Verstappen zal in Abu Dhabi gaan jagen

Prachtig gebaar van Norris

Toen Norris na afloop van de race aan zijn outlap begon, zag hij al snel Verstappen voor zijn neus opdoemen. De Brit had op allerlei manieren kunnen reageren, maar hield zijn emoties onder controle en reageerde sympathiek. Norris ging naast Verstappen rijden, stak zijn duim op en zwaaide eventjes naar zijn rivaal. Verstappen reageerde zelf dankbaar en zwaaide terug naar Norris. De Brit weet dat hij nu zijn positie moet gaan verdedigen, en het belooft een spannende seizoensfinale te worden.