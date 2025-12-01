user icon
Norris komt met opvallende reactie op zege van Verstappen

Norris komt met opvallende reactie op zege van Verstappen

Max Verstappen deed afgelopen weekend in Qatar goede zaken in de strijd om het wereldkampioenschap. Hij won de race, en profiteerde van de fouten van McLaren. Lando Norris was de verliezer van de dag, maar kon het wel opbrengen om Verstappen te feliciteren.

Verstappen wist dat hij in de Grand Prix van Qatar voor Norris moest eindigen om nog kans te maken op de wereldtitel. Hij haalde de McLaren direct bij de start in, maar zag dat Norris hem in de openingsfase redelijk kon bijhouden. In de zevende ronde crashte Nico Hülkenberg na een touché met Pierre Gasly, en de wedstrijdleiding stuurde de Safety Car de baan op.

McLaren-coureurs Oscar Piastri en Norris bleven gewoon doorrijden, terwijl Verstappen direct de pits in dook. Vrijwel alle andere coureurs kozen ook voor een pitstop, en Norris begon zich hardop af te vragen of ze wel de juiste keuze hadden gemaakt. Bij McLaren bleven ze volhouden dat er helemaal niets aan de hand was, maar achteraf bleek dat wel het geval te zijn.

Frustratie bij Verstappen

Verstappen kreeg namelijk de leiding in de schoot geworpen nadat de McLarens in de slotfase voor de tweede keer een pitstop maakten. Norris viel hierdoor terug naar de vijfde plaats, en kreeg het daarna nog wel voor elkaar om Andrea Kimi Antonelli in te halen. De vierde plaats was geen positief resultaat, want hierdoor kon Verstappen flink inlopen. Het onderlinge verschil bedraagt nu nog twaalf punten, en Verstappen zal in Abu Dhabi gaan jagen

Prachtig gebaar van Norris

Toen Norris na afloop van de race aan zijn outlap begon, zag hij al snel Verstappen voor zijn neus opdoemen. De Brit had op allerlei manieren kunnen reageren, maar hield zijn emoties onder controle en reageerde sympathiek. Norris ging naast Verstappen rijden, stak zijn duim op en zwaaide eventjes naar zijn rivaal. Verstappen reageerde zelf dankbaar en zwaaide terug naar Norris. De Brit weet dat hij nu zijn positie moet gaan verdedigen, en het belooft een spannende seizoensfinale te worden.

Mr Marly

Posts: 7.918

Wat is dat toch met die fascinatie over hoe iemand loopt? ;-)

  • 6
  • 1 dec 2025 - 17:49
F1 Nieuws Max Verstappen Lando Norris McLaren Red Bull Racing GP Qatar 2025

Reacties (12)

Login om te reageren
  • William-E

    Posts: 491

    Maar dat loopje van hem na de race sprak boekdelen…

    • + 1
    • 1 dec 2025 - 17:30
    • Mr Marly

      Posts: 7.918

      Wat is dat toch met die fascinatie over hoe iemand loopt? ;-)

      • + 6
      • 1 dec 2025 - 17:49
    • Glasvezelcoureur

      Posts: 663

      @MrMarly

      Nou, ik snap die fascinatie wel! Ik kijk erg graag naar het mooie loopje van mijn vrouw...

      • + 3
      • 1 dec 2025 - 18:09
    • DraconianDevil

      Posts: 937

      @Mr Marly: de Britten hebben zelfs een apart ministerie voor loopjes.

      • + 4
      • 1 dec 2025 - 18:57
    • nr 76

      Posts: 7.254

      Glasvezel, kjjk noubuit wat je zegt... voor je het weet komt Ouw om de hoek met opmerking over zijn vriendin die bij hem in de loop kijkt. Of nog erger...

      • + 0
      • 1 dec 2025 - 18:59
    • Mr Marly

      Posts: 7.918

      Ken je klassiekers draconiandevil ;-).

      • + 1
      • 1 dec 2025 - 19:18
    • Klus

      Posts: 2.374

      die vriendin is constant loops waarschijnlijk

      • + 0
      • 1 dec 2025 - 19:33
    • Erwinnaar

      Posts: 5.253

      Ik zou er in ieder geval niet mee te koop gaan lopen.

      Voor je het weet neemt het een loopje met je,
      want zoals je weet, hardlopers zijn doodlopers en ben je op een doodlopend spoor gekomen. Dat loopt nooit goed af dus.

      • + 1
      • 1 dec 2025 - 19:54
  • jd2000

    Posts: 7.475

    Dus sportief zijn is een opvallende reactie?

    • + 4
    • 1 dec 2025 - 17:48
    • Kubica

      Posts: 5.667

      Tegenwoordig vaker wel dan niet, helaas ..

      • + 1
      • 1 dec 2025 - 18:55
  • nr 76

    Posts: 7.254

    Waarom deed Norris na de race een outlap?

    • + 3
    • 1 dec 2025 - 18:28
    • koppie toe

      Posts: 4.917

      Het is ook ingewikkelde materie de racerij voor de schrijvende pers.

      • + 1
      • 1 dec 2025 - 19:39

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
800
2
Mercedes
457
3
Red Bull Racing
426
4
Ferrari
382
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
80
8
Haas F1
73
9
Sauber
68
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.420
  • Podiums 126
  • Grand Prix 232
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Team profiel

McLaren
McLaren
