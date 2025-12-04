Lando Norris gaat dit weekend in Abu Dhabi op jacht naar zijn eerste wereldtitel in de Formule 1. Hij moet het opnemen tegen Max Verstappen en zijn McLaren-teamgenoot Oscar Piastri. Norris kan mogelijk worden geholpen door Piastri, maar volgens de Brit zijn er geen afspraken gemaakt over teamorders.

Norris moet in Abu Dhabi een voorsprong van twaalf punten gaan verdedigen ten opzichte van Verstappen. De Nederlander heeft al meerdere keren aangegeven dat hij niets te verliezen heeft, en hij won in de afgelopen weken in Las Vegas en Qatar. Nu het F1-seizoen zijn climax nadert, wordt er veel gespeculeerd over de tactiek van McLaren. Ze weigeren het hele jaar al teamorders uit te voeren, maar wat als een simpele positiewisseling met Piastri Norris de titel kan opleveren?

Heeft McLaren iets aangegeven bij de coureurs?

Norris laat in Abu Dhabi weten dat er geen teamorders op tafel liggen. De WK-leider legde het uit tijdens de FIA-persconferentie: "Nee, er is niet over gesproken. Ik zou het natuurlijk wel fijn vinden, maar ik ga er niet naar vragen. Het ligt eraan of Oscar het zou toestaan. Ik denk niet dat het per se aan mij ligt. Het is hetzelfde als dat het andersom zou zijn: zou ik het zelf willen doen of niet?"

Norris beantwoordt direct zijn eigen vraag, en komt met een opvallende bewering: "Persoonlijk denk ik dat ik het wel zou doen. Gewoon, omdat ik nu eenmaal zo ben. Maar het is allemaal niet aan mij en ik ga het ook niet vragen. Ik wil het niet vragen, omdat ik ook niet denk dat het een eerlijke vraag is."

Wat als Verstappen wint?

Norris wil alles eerlijk gaan uitvechten op het asfalt van het circuit van Yas Marina: "Als het zo eindigt en Max wint, dan is dat zo. Dan ga ik hem feliciteren, en kijk ik uit naar het volgende jaar. Het gaat helemaal niets veranderen, het verandert mijn leven niet, en dus zou hij het meer verdienen dan wij."

Piastri werd ook naar mogelijke teamorders gevraagd, maar opvallend genoeg stelde de Australiër dat hij geen antwoord op de vraag heeft.