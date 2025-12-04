user icon
Norris geeft zijn mening over eventuele teamorders van McLaren

Lando Norris gaat dit weekend in Abu Dhabi op jacht naar zijn eerste wereldtitel in de Formule 1. Hij moet het opnemen tegen Max Verstappen en zijn McLaren-teamgenoot Oscar Piastri. Norris kan mogelijk worden geholpen door Piastri, maar volgens de Brit zijn er geen afspraken gemaakt over teamorders.

Norris moet in Abu Dhabi een voorsprong van twaalf punten gaan verdedigen ten opzichte van Verstappen. De Nederlander heeft al meerdere keren aangegeven dat hij niets te verliezen heeft, en hij won in de afgelopen weken in Las Vegas en Qatar. Nu het F1-seizoen zijn climax nadert, wordt er veel gespeculeerd over de tactiek van McLaren. Ze weigeren het hele jaar al teamorders uit te voeren, maar wat als een simpele positiewisseling met Piastri Norris de titel kan opleveren?

Heeft McLaren iets aangegeven bij de coureurs?

Norris laat in Abu Dhabi weten dat er geen teamorders op tafel liggen. De WK-leider legde het uit tijdens de FIA-persconferentie: "Nee, er is niet over gesproken. Ik zou het natuurlijk wel fijn vinden, maar ik ga er niet naar vragen. Het ligt eraan of Oscar het zou toestaan. Ik denk niet dat het per se aan mij ligt. Het is hetzelfde als dat het andersom zou zijn: zou ik het zelf willen doen of niet?"

Norris beantwoordt direct zijn eigen vraag, en komt met een opvallende bewering: "Persoonlijk denk ik dat ik het wel zou doen. Gewoon, omdat ik nu eenmaal zo ben. Maar het is allemaal niet aan mij en ik ga het ook niet vragen. Ik wil het niet vragen, omdat ik ook niet denk dat het een eerlijke vraag is."

Wat als Verstappen wint?

Norris wil alles eerlijk gaan uitvechten op het asfalt van het circuit van Yas Marina: "Als het zo eindigt en Max wint, dan is dat zo. Dan ga ik hem feliciteren, en kijk ik uit naar het volgende jaar. Het gaat helemaal niets veranderen, het verandert mijn leven niet, en dus zou hij het meer verdienen dan wij."

Piastri werd ook naar mogelijke teamorders gevraagd, maar opvallend genoeg stelde de Australiër dat hij geen antwoord op de vraag heeft.

NicoS

Posts: 19.792

Ik las vaak dat McLaren alleen om de constructeurstitel geeft, dus waarom zouden ze dan teamorders uitvaardigen als ze dat coureurs kampioenschap niets kan schelen….?;)

  • 3
  • 4 dec 2025 - 14:44
F1 Nieuws Lando Norris Oscar Piastri McLaren GP Abu Dhabi 2025

Reacties (17)

Login om te reageren
  • Mr Marly

    Posts: 7.926

    Het zou werkelijk waar te gek zijn mocht Norris de titel mislopen omdat Piastri zijn plek niet afgeeft. Dat een concurrent er dan mee heengaat, mag toch hopen dat dergelijke situaties intern besproken zijn, verwacht dat Piastri dit uit zichzelf wel doet (in tegenstelling tot wat vele hier denken). Ik zie Piastri winnen zondag zodat hij op die manier of Norris aan de titel helpt of zelf met de titel aan de haal gaat. Of Max wordt de lachende derde, hij verdient het ook het meest al hoop ik daar niet op ;-).

    • + 1
    • 4 dec 2025 - 14:13
    • da_bartman

      Posts: 6.294

      Norris en Piastri zijn ook concurrenten hoor , wat het WDC betreft is er geen "us" onder de coureurs.

      • + 2
      • 4 dec 2025 - 14:21
    • Mr Marly

      Posts: 7.926

      Dat snap ik, en dat Piastri voor de winst gaat is begrijpelijk. Maar als voor hem de titel niet mogelijk is, dan moet hij ervoor zorgen dat het binnen het team blijft, ten slot van rekening toch zijn werkgever. Het blijven wel TEAMgenoten. Zal een leuk jaar worden volgend seizoen als hij dat niet doet, als teambaas zou ik hem meteen degraderen tot tweede coureur vanaf race 1., lijkt mij ook geen goed visitekaartje naar andere teams mocht hij weg willen/moeten.

      • + 1
      • 4 dec 2025 - 14:27
    • Jermaine

      Posts: 7.138

      Ja maar je kan ook zeggen als Piastri het mist op 6 punten dan heeft Piastri het verloren omdat hij geluisterd heeft naar zijn team in Monza.....

      • + 2
      • 4 dec 2025 - 14:30
    • Mr Marly

      Posts: 7.926

      Jermaine, ik denk dat je wat meer momenten kan opnoemen dan Monza (aantal crashes).

      • + 1
      • 4 dec 2025 - 14:32
    • zoefroef

      Posts: 1.643

      Ze hebben al de de constructeur titel ik kan me voorstellen dat piastri het niet doet hij is zelf meerdere malen benadeeld door het team, dus iets met 2 honden en een been.

      • + 2
      • 4 dec 2025 - 14:33
    • NicoS

      Posts: 19.792

      Ik las vaak dat McLaren alleen om de constructeurstitel geeft, dus waarom zouden ze dan teamorders uitvaardigen als ze dat coureurs kampioenschap niets kan schelen….?;)

      • + 3
      • 4 dec 2025 - 14:44
    • da_bartman

      Posts: 6.294

      En jij denkt dat Piastri het wel fijn vindt dat hij degene is die dan zijn teamgenoot kampioen moet maken? Lekker vanaf dan de 2e viool spelen omdat jij hem kampioen hebt laten worden. Ik denk dat als Piastri geen kampioen kan worden dat hij liever heeft dat Max het wordt.

      • + 2
      • 4 dec 2025 - 14:45
    • Underkutter

      Posts: 600

      Ik denk dat Piastri genoeg heeft geslikt dit seizoen en dat deze laatste race een soort Masi moment gaat opleveren. Waar Piastri het kampioenschap door de neus boort van Norris. De vraag is alleen hoe dit zich allemaal precies gaat ontvouwen in de race. Misschien een brake test tijdens de laatste ronde als Max op 1 ligt, Piastri op 3 en Norris op 4.

      • + 1
      • 4 dec 2025 - 14:50
    • RonHymer

      Posts: 27

      Ik moet eerst nog eens zien dat McLaren niet het te kloppen team is dit weekend. Ik vermoed dat ze nog steeds een paar tienden voor staan.

      • + 0
      • 4 dec 2025 - 14:54
    • Larry Perkins

      Posts: 61.876

      Eens met @Mr Marly, naast zijn terechte argumenten moet je ook niet vergeten dat de WDC bij velen voor veel meer positieve exposure zorgt voor McLaren dan het WCC. Ga maar na, steeds als Norris dan wordt genoemd wordt ook de naam McLaren. genoemd.
      Dat is van groot financieel belang voor het team, de aandeelhouders en de sponsors. De commerciële waarde is 'huge'!

      Twee kanttekeningen:
      1. De wereldtitel zal voor meer glans zorgen indien Lando zonder hulp WK wordt.
      2. Als compleet neutrale en objectieve F1-volger hoop ik toch dat Verstappen zijn vijfde wereldtitel kan bijschrijven...

      • + 0
      • 4 dec 2025 - 14:56
    • Pepe

      Posts: 1.161

      @Mr Marly nu al bang :p

      • + 0
      • 4 dec 2025 - 14:59
    • Mr Marly

      Posts: 7.926

      Ik begrijp dat vele het niet met mij eens zijn (hoofdzakelijk fans van Max), dat Piastri diep van binnen liever Max kampioen ziet worden snap ik ook. Maar de realiteit is dat McLaren zijn salaris betaalt, McLaren hem opgepikt hebben bij Alpine (anders had hij nooit in deze situatie gekomen) en hij kan wat afdwingen volgend seizoen als hij Norris aan de titel helpt. Maar dit wordt een welles nietes discussie, we gaan zien hoe het zondag zich ontvouwt.

      • + 0
      • 4 dec 2025 - 15:02
    • Mr Marly

      Posts: 7.926

      Pepe, waarom bang? Als Max het wordt is dat meer dan verdiend. Ik ben altijd lovend over Max, maar mag ik a.u.b. na 18(!!!!!) jaar hopen op een kampioenschap voor McLaren, ook al wordt dat het lelijkste kampioenschap sinds ik F1 kijk? ;-)

      • + 0
      • 4 dec 2025 - 15:16
  • Underkutter

    Posts: 600

    Ik hoop dat in Abu Dhabi Piastri tweede wordt, Max derde en Norris negende. De eindstand is dan:
    Verstappen - 411
    Piastri en Norris - 410

    • + 1
    • 4 dec 2025 - 14:36
    • zoefroef

      Posts: 1.643

      En de beide mercs op 1 en 2?
      Russel dan 2e maar Charles die een race wint zou ook.mooi zijn , en dan ham als 12e ofzo. Voor n complete vernedering

      • + 0
      • 4 dec 2025 - 14:39
  • 919

    Posts: 3.882

    Een boekje open over hoe het team de teamspirit hoog houdt, en delicate zaken intern bespreekt en verwachtingen managed.

    Het antwoord is dus... Niet, geen teamspirit, geen interne bespreking van delicate zaken en geen managing van verwachtingen.

    Met recht een Tobteam... Ze zien wel waar het schip strandt.

    • + 0
    • 4 dec 2025 - 14:50

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    10:30 - 11:30

    Vrije training 3

    11:30 - 12:30

    Race / Startgrid

    14:00 - 16:00

  • Vrije training 2

    14:00 - 15:00

    Kwalificatie

    15:00 - 16:00

    Snelste ronde

    14:00 - 16:00

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
800
2
Mercedes
457
3
Red Bull Racing
426
4
Ferrari
382
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
80
8
Haas F1
73
9
Sauber
68
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Lando Norris 4
Lando Norris
  • Team McLaren
  • Punten 1.415
  • Podiums 43
  • Grand Prix 151
  • Land GB
  • Geb. datum 13 nov 1999 (26)
  • Geb. plaats Glastonbury, GB
  • Gewicht 64 kg
  • Lengte 1,7 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

McLaren
McLaren
Bekijk volledig profiel
