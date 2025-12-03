user icon
'Ferrari bereikt belangrijke mijlpaal voor 2026'

'Ferrari bereikt belangrijke mijlpaal voor 2026'

Het team van Ferrari is al geruime tijd bezig met de nieuwe auto voor 2026. Volgend jaar gaan er nieuwe regels gelden in de Formule 1, en Ferrari wil er direct staan. Het lijkt erop dat de Italiaanse renstal nu al een belangrijke mijlpaal heeft bereikt.

Het team van Ferrari is bezig met een teleurstellend seizoen in de Formule 1. Ze staan slechts op de vierde plaats in het constructeurskampioenschap, en de frustraties bij coureurs Lewis Hamilton en Charles Leclerc beginnen toe te nemen. Op een sprintzege van Hamilton en een paar podiumplaatsen van Leclerc na, heeft Ferrari dan ook weinig mooie dingen laten zien.

Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur liet in Qatar al doorschemeren dat ze eind april al waren gestopt met de ontwikkeling van de huidige auto. Bij Ferrari houden ze zich al maanden bezig met de auto voor 2026, al is het nog onduidelijk hoe competitief ze volgend seizoen zullen zijn. In 2026 gaan er nieuwe aerodynamische en motorische regels gelden, en dat betekent dat Ferrari zich met beide zaken bezig moet houden.

Belangrijke mijlpaal

Volgens de Italiaanse tak van Motorsport.com is Ferrari al zeer ver met de ontwikkelingen voor 2026. Het medium meldt dat Ferrari de eerste mijlpaal heeft bereikt, want de eerste crashtest met het nieuwe chassis zou al zijn uitgevoerd. De crashtest bij de CSI in Bollate lijkt succesvol te zijn verlopen. Het chassis zou door de test zijn gekomen, en ze hebben deze al voor het nieuwe jaar gehomologeerd.

Nog geen onthullingsdatum

Het team van Ferrari heeft verder nog weinig bekendgemaakt over het nieuwe project. De wagen luistert nu nog naar de codenaam 678, maar ze hebben nog niet gedeeld wat de echte naam is en wanneer ze het doek gaan trekken van deze auto. Daarnaast is het ook niet duidelijk hoever ze zijn met het motorproject.

De nieuwe Ferrari zal eind volgende maand voor het eerst op de baan verschijnen tijdens de eerste testweek in Barcelona. De elf teams zullen zich van 26 tot en met 30 januari melden in Spanje voor een besloten test. Daarna staan er nog twee tests in Bahrein op het programma.

Reacties (6)

  • Rimmer

    Posts: 13.071

    Potverdikkeme man!!!
    Al 7 maanden geen updates meer aan de huidige auto, zogenaamd alles op kokend seizoen gezet en dan nu al de crashtest gehaald?
    LEWIS HAMILTON WERELDKAMPIOEN 2026!!

    • 3 dec 2025 - 18:26
    • Snork

      Posts: 22.153

      In wat, kantklossen?

  • Larry Perkins

    Posts: 61.868

    Dat hoeft helemaal geen goed nieuws te zijn. Kan ook betekenen dat ze in hun ontwerp nog niet ver genoeg zijn gegaan op zoek naar de grens van wat mogelijk is en derhalve een signaal dat zij nog verder moeten gaan in de ontwikkeling.

  • Schumi86

    Posts: 586

    O nee Ferarri begint al vroeg aan het seizoen zoals elke winter praatjes.

    • NicoS

      Posts: 19.788

      Iedereen zal vroeg moeten beginnen, want eind Januari staat de eerste test gepland……
      Dat is een maand vroeger dan normaal, het begint al weer snel na de feestdagen.

  • Snork

    Posts: 22.153

    De auto’s moeten in laatste week van januari al rijden. Nog maar anderhalve maand om de auto’s op te bouwen en naar Bahrain te sturen. Typisch doen teams de crashtest zo’n 6-10 weken voor de eerste wintertest. Nu iets later omdat er heel veel ontwikkeld moet worden.
    Dat Ferrari er relatief vroeg bij is kan goed maar ook minder goed nieuws zijn. Er zullen meerdere teams zijn die de crashtest maximaal uitstellen om zo lang mogelijk nog door te ontwikkelen.

