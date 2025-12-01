user icon
Het lijkt er sterk op dat Isack Hadjar de nieuwe teamgenoot wordt van Max Verstappen bij Red Bull Racing. Na afloop van de Grand Prix van Qatar kondigde Red Bull-teambaas Laurent Mekies aan dat ze op dinsdag met nieuws naar buitenkomen. Nu lijkt het er dus op dat dit om de aankondiging van Hadjar gaat.

Het zitje naast Verstappen bij Red Bull Racing is al maanden het onderwerp van gesprek in de Formule 1-wereld. Eind vorig jaar werd Sergio Perez aan de kant geschoven, en vervangen door Liam Lawson. De Nieuw-Zeelander voldeed echter niet aan de verwachtingen, en werd na twee raceweekenden vervangen door Yuki Tsunoda.

De Japanner kan echter ook niet overtuigen, en weet slechts met moeite punten te scoren. Hij zit dan ook al geruime tijd op de schopstoel, maar een definitief besluit was er nog niet genomen. Het lijkt er dan ook op dat hij zijn plekje in de Formule 1 gaat verliezen.

Wie wordt de teamgenoot van Verstappen?

De Telegraaf meldt op maandagochtend dat Red Bull de knoop heeft doorgehakt, en dat Hadjar vanaf volgend jaar de nieuwe teamgenoot van Verstappen is. De krant meldt dat er direct na de race in Qatar topoverleg plaatsvond met onder andere teambaas Mekies, teamadviseur Helmut Marko en Red Bull-kopstuk Oliver Mintzlaff. Mekies bevestigde daarna dat ze op dinsdag met meer informatie naar buitenkomen. Het lijkt erop dat er tijdens dit overleg is besloten om Hadjar te promoten.

De jonge Frans-Algerijnse coureur is bezig met een indrukwekkend debuutjaar in de Formule 1, en stond al op het podium in Zandvoort. Het is geen geheim dat Helmut Marko een groot fan van hem is, en bij Red Bull zien ze hem dus als de ideale nieuwe teamgenoot van Verstappen.

Einde verhaal voor Tsunoda

Volgens De Telegraaf betekent deze promotie dat Tsunoda zijn F1-zitje gaat verliezen. De Japanner grijpt ook naast een zitje bij Red Bulls zusterteam Racing Bulls, waar men volgens de krant kiest voor Lawson en de 18-jarige debutant Arvid Lindblad. De Brit wordt gezien als een groot talent, en reed dit jaar al een aantal vrije trainingen. Volgens De Telegraaf blijft Tsunoda mogelijk aan als reservecoureur, maar er is nog geen knoop doorgehakt.

Damon Hill

Posts: 19.533

RIP carrière Hadjar.

Oké, misschien overdrijf ik een beetje, maar ik denk dat het voor Hadjar beter zou zijn als hij nog een jaartje bij de Racing Bulls zou blijven. Hadjar heeft best talent, maar hij reed de eerste twee races van dit jaar naast Tsunoda en daarna naast Lawson, waardoor het hee... [Lees verder]

  • 1
  • 1 dec 2025 - 09:06
Max Verstappen Isack Hadjar Red Bull Racing Racing Bulls GP Qatar 2025

Reacties (4)

  • HermanInDeZon

    Posts: 389

    Veruit beste rookie dit jaar dus op zich geen verkeerde keuze.

    Hoop alleen dat zijn emoties niet de overhand gaan nemen - hij komt niet over als een rijder die zichzelf al 100% onder controle heeft dus hopelijk komt deze kans geen jaar te vroeg ....

    • + 0
    • 1 dec 2025 - 09:04
    • Brummbär

      Posts: 685

      Veruit zoiezo niet, maar zelfs als zou je zeggen dat hij iets beter was dan de rest van de rookies zou ik het daar niet mee eens zijn.

      Ik vind dat alle rookies het goed gedaan hebben (op Colapinto na).
      Dit is voor het eerst in een lange tijd dat ik erg te spreken was over de rookies, andere jaren was het niet veel soeps. En als mensen het hadden over "jong talent" dan zag ik dat niet zo. Dit jaar is dat anders. Ik zou echter eerder voor Bearman of Antonelli gaan.

      Beide hadden het in het midden van het seizoen lastig, maar ondertussen gaan ze erg goed. Bearman laat zich de laatste tijd vaak van voren zien, terwijl ocon anoniem rondrijd.

      Maar mijn nummer 1 is gewoon Antonelli. Hij heeft het ook lastig gehad, maar rijdt bij een "top"team en MOET dus elk weekend presteren. Er staat meer druk op, en zijn prestaties liggen continu onder een vergrootglas. Al met al laat hij zien dat hij met vlagen even snel is als Russel en dat terwijl hij nog zo jong is. En de laatste paar races lijkt het allemaal wat beter te gaan bij hem. Ik zie hem als grootste talent voor de toekomst.

      • + 0
      • 1 dec 2025 - 09:16
  • Damon Hill

    Posts: 19.533

    RIP carrière Hadjar.

    Oké, misschien overdrijf ik een beetje, maar ik denk dat het voor Hadjar beter zou zijn als hij nog een jaartje bij de Racing Bulls zou blijven. Hadjar heeft best talent, maar hij reed de eerste twee races van dit jaar naast Tsunoda en daarna naast Lawson, waardoor het heel snel ook héél goed lijkt. Lawson kwam in de Red Bull (ondanks dat hij de hele winter kon testen) niet verder dan 2x P20 in de kwalificatie en Tsunoda bakt er ook niets van (doet het feitelijk zelfs nog beter dan Lawson). Hadjar zal het absoluut iets beter doen, maar wordt uiteindelijk ook gewoon kapot gereden door Max.

    Als je dan zoals gister ziet hoe Sainz de tweede seizoenshelft gaat (en Albon vernietigd), dan vraag je je nog steeds af waarom Red Bull Sainz niet gehaald heeft.

    Gasly, Albon, Perez, Lawson, Tsunoda... ze gingen allemaal kapot. Ik zie niet waarom Hadjar het dan opeens wel heel goed gaat doen.

    • + 1
    • 1 dec 2025 - 09:06
  • Knalpijp

    Posts: 2.240

    Nou flink wat knopen om door te hakken.

    • + 0
    • 1 dec 2025 - 09:20

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
800
2
Mercedes
457
3
Red Bull Racing
426
4
Ferrari
382
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
80
8
Haas F1
73
9
Sauber
68
10
Alpine F1
22
Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

