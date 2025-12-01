Het lijkt er sterk op dat Isack Hadjar de nieuwe teamgenoot wordt van Max Verstappen bij Red Bull Racing. Na afloop van de Grand Prix van Qatar kondigde Red Bull-teambaas Laurent Mekies aan dat ze op dinsdag met nieuws naar buitenkomen. Nu lijkt het er dus op dat dit om de aankondiging van Hadjar gaat.

Het zitje naast Verstappen bij Red Bull Racing is al maanden het onderwerp van gesprek in de Formule 1-wereld. Eind vorig jaar werd Sergio Perez aan de kant geschoven, en vervangen door Liam Lawson. De Nieuw-Zeelander voldeed echter niet aan de verwachtingen, en werd na twee raceweekenden vervangen door Yuki Tsunoda.

De Japanner kan echter ook niet overtuigen, en weet slechts met moeite punten te scoren. Hij zit dan ook al geruime tijd op de schopstoel, maar een definitief besluit was er nog niet genomen. Het lijkt er dan ook op dat hij zijn plekje in de Formule 1 gaat verliezen.

Wie wordt de teamgenoot van Verstappen?

De Telegraaf meldt op maandagochtend dat Red Bull de knoop heeft doorgehakt, en dat Hadjar vanaf volgend jaar de nieuwe teamgenoot van Verstappen is. De krant meldt dat er direct na de race in Qatar topoverleg plaatsvond met onder andere teambaas Mekies, teamadviseur Helmut Marko en Red Bull-kopstuk Oliver Mintzlaff. Mekies bevestigde daarna dat ze op dinsdag met meer informatie naar buitenkomen. Het lijkt erop dat er tijdens dit overleg is besloten om Hadjar te promoten.

De jonge Frans-Algerijnse coureur is bezig met een indrukwekkend debuutjaar in de Formule 1, en stond al op het podium in Zandvoort. Het is geen geheim dat Helmut Marko een groot fan van hem is, en bij Red Bull zien ze hem dus als de ideale nieuwe teamgenoot van Verstappen.

Einde verhaal voor Tsunoda

Volgens De Telegraaf betekent deze promotie dat Tsunoda zijn F1-zitje gaat verliezen. De Japanner grijpt ook naast een zitje bij Red Bulls zusterteam Racing Bulls, waar men volgens de krant kiest voor Lawson en de 18-jarige debutant Arvid Lindblad. De Brit wordt gezien als een groot talent, en reed dit jaar al een aantal vrije trainingen. Volgens De Telegraaf blijft Tsunoda mogelijk aan als reservecoureur, maar er is nog geen knoop doorgehakt.