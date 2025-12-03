Max Verstappen kan aankomend weekend in Abu Dhabi voor de vijfde keer wereldkampioen worden in de Formule 1. In de afgelopen weken is er een run ontstaan op tickets voor de seizoensfinale, en de politie in Nederland waarschuwt voor oplichting met neppe tickets voor de race.

Weinig mensen hadden verwacht dat Verstappen dit jaar nog kans zou maken op de wereldtitel in de Formule 1. In de zomer had hij nog ruim honderd punten achterstand op McLaren-coureurs Oscar Piastri en Lando Norris, en die achterstand heeft hij in de afgelopen weken goedgemaakt. Hij is sinds zijn thuisrace op het circuit van Zandvoort in elke Grand Prix op het podium gestaan, en wist te winnen in Monza, Bakoe, Austin, Las Vegas en Qatar.

Verstappens zege in Qatar heeft ervoor gezorgd dat het wereldkampioenschap weer helemaal openligt. Op het circuit van Losail profiteerde hij van de tactische fouten van McLaren, waardoor Piastri en Norris verder achterop kwamen te liggen. Verstappen reist nu naar Abu Dhabi af met een achterstand van slechts twaalf punten op Norris, en dat betekent dat hij aankomend weekend voor het vijfde seizoen op rij wereldkampioen kan worden.

Wat zegt de politie?

Veel Nederlandse F1-fans willen last minute nog aanwezig zijn bij de ontknoping van het seizoen in Abu Dhabi. Er is dan ook een run op tickets ontstaan, en fans moeten daarvoor diep in de buidel tasten. De politie in Nederland deelt dan ook een opvallende waarschuwing uit op sociale media.

In een bericht op X komen ze met een duidelijk bericht naar buiten: "Max Verstappen kan zondag wereldkampioen Formule 1 worden in Abu Dhabi. Let op: er worden valse tickets aangeboden, onder andere via onbetrouwbare webwinkels. Koop alleen tickets via officiële kanalen! Voorkom oplichting!"

Veel fans reizen af naar Abu Dhabi

Het is de verwachting dat er honderden fans zullen afreizen naar het circuit van Yas Marina in Abu Dhabi. Deze reizen vooral via speciale zaken van reisorganisaties af naar Abu Dhabi. Als Verstappen wereldkampioen wordt, dan is hij de tweede coureur na Michael Schumacher die vijf wereldtitels op rij weet te winnen in de Formule 1.