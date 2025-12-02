Max Verstappen gaat aankomend weekend in Abu Dhabi op jacht naar zijn vijfde wereldtitel in de Formule 1. De Nederlander moet daarvoor wel afrekenen met McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri, en dat wordt een flinke uitdaging. Bij Giedo van der Garde bestaat er weinig twijfel, hij gelooft in de titelkansen van Verstappen.

Verstappen leek in de zomer nog kansloos te zijn in de strijd om de wereldtitel. Hij stond meer dan honderd punten achter op de McLarens, en zijn Red Bull-bolide leek niet competitief te zijn. Verstappen gaf echter niet op, en begon in Zandvoort aan een indrukwekkende reeks. Hij stond in elke Grand Prix op het podium, en wist meerdere keren te winnen.

Afgelopen weekend in Qatar won hij weer, en profiteerde hij van de problemen bij de concurrentie van McLaren. De Nederlander zag hoe Norris en Piastri géén pitstop maakten onder de Safety Car, en daarmee hun eigen glazen ingooiden. Aangezien Norris slechts als vierde over de streep kwam, moet Verstappen nog slechts twaalf puntjes goedmaken tijdens de seizoensfinale in Abu Dhabi.

Gaat Verstappen het flikken?

Oud-coureur en Viaplay-analist Giedo van der Garde heeft nog vertrouwen in de titel van Verstappen. In de ochtendshow van Radio 538 spreekt hij zich uit over de situatie: "Het is ongelooflijk, het is niet normaal wat er gebeurd is. Na de zomerstop hadden we de race in Zandvoort, en toen stond hij 104 punten achter op Piastri. Hij staat nu zelfs voor Piastri en nog maar twaalf voor op Norris, met nog één race te gaan."

"Weet je, afgelopen jaar races heeft hij natuurlijk een beetje mazzel gehad, maar gisteren had hij supersterk gereden, goede strategische call, en dan wint hij de race. Ik denk persoonlijk dat het gewoon gaat gebeuren, en dat hij wereldkampioen gaat worden."

Had Verstappen gewonnen in een McLaren?

Verstappen stelde afgelopen weekend in Qatar dat als hij in een McLaren had gereden, hij allang wereldkampioen was geworden. Volgens Van der Garde klopt dat als een bus: "Als hij in die McLaren had gereden, was hij al kampioen geweest. Want die auto is gewoon een stuk beter dan Max heeft. Alleen hebben ze het toch op één of andere manier om kunnen draaien. Je weet dat als Max de jagende is, en ervoor gaat zitten, dan is hij op zijn best. Dan kan hij in een mindere auto races winnen."