Red Bull-strateeg deelt tactiek achter meesterzet

Het team van Red Bull Racing heeft een uitstekende Grand Prix van Qatar achter de rug. Op het circuit van Losail kwam Max Verstappen als winnaar over de streep, waardoor zijn titelkansen nog steeds springlevend zijn. Hannah Schmitz legt de strategische keuzes van Red Bull uit.

Verstappen begon de race onder het Qatarese kunstlicht op de derde plaats, en wist bij de start direct Lando Norris in te halen. Hij moest gaan jagen op Oscar Piastri, maar de Australiër was veel te snel. Hij had een wonder nodig om Piastri bij te halen, en dat wonder kwam in de zevende ronde in de persoon van Nico Hülkenberg.

De Duitser crashte na een touché met Pierre Gasly, en de wedstrijdleider stuurde de Safety Car de baan op. Verstappen, en bijna alle andere coureurs, doken direct de pitstraat in. De enige coureurs die op de baan bleven rijden, waren de McLarens van Piastri en Lando Norris. De bal lag bij hen, en aangezien er twee verplichte pitstops moesten worden gemaakt, was de druk enorm. Het leverde Verstappen uiteindelijk de zege op, en hij kan nog altijd wereldkampioen worden.

Wat was het plan van Red Bull?

Red Bull stuurde strategisch meesterbrein Hannah Schmitz mee op het podium, en na afloop verklaarde ze de keuze van het team bij Viaplay: "Voor de race zat het al in ons hoofd dat we naar binnen konden gaan als het Safety Car- of Virtual Safety Car-window open zou gaan, en dat was ook het plan. We zouden beide auto's naar binnen sturen als de Safety Car de baan opkwam in ronde zeven. Het is zo'n voordeel als je een pitstop kan maken onder de Safety Car als je twee keer moet stoppen."

McLaren zorgt voor grote verrassing

Volgens Schmitz was het een verrassing dat de McLarens géén pitstop maakten: "Het was duidelijk dat wij dit zouden doen, en veel mensen in de pitlane hadden hetzelfde gevoel. Tijdens de inlap hoorden we dat McLaren buiten bleef, en men vroeg of we echt wilden stoppen. Ik ik zei 'ja'."