Red Bull-strateeg deelt tactiek achter meesterzet

Het team van Red Bull Racing heeft een uitstekende Grand Prix van Qatar achter de rug. Op het circuit van Losail kwam Max Verstappen als winnaar over de streep, waardoor zijn titelkansen nog steeds springlevend zijn. Hannah Schmitz legt de strategische keuzes van Red Bull uit.

Verstappen begon de race onder het Qatarese kunstlicht op de derde plaats, en wist bij de start direct Lando Norris in te halen. Hij moest gaan jagen op Oscar Piastri, maar de Australiër was veel te snel. Hij had een wonder nodig om Piastri bij te halen, en dat wonder kwam in de zevende ronde in de persoon van Nico Hülkenberg.

De Duitser crashte na een touché met Pierre Gasly, en de wedstrijdleider stuurde de Safety Car de baan op. Verstappen, en bijna alle andere coureurs, doken direct de pitstraat in. De enige coureurs die op de baan bleven rijden, waren de McLarens van Piastri en Lando Norris. De bal lag bij hen, en aangezien er twee verplichte pitstops moesten worden gemaakt, was de druk enorm. Het leverde Verstappen uiteindelijk de zege op, en hij kan nog altijd wereldkampioen worden.

Wat was het plan van Red Bull?

Red Bull stuurde strategisch meesterbrein Hannah Schmitz mee op het podium, en na afloop verklaarde ze de keuze van het team bij Viaplay: "Voor de race zat het al in ons hoofd dat we naar binnen konden gaan als het Safety Car- of Virtual Safety Car-window open zou gaan, en dat was ook het plan. We zouden beide auto's naar binnen sturen als de Safety Car de baan opkwam in ronde zeven. Het is zo'n voordeel als je een pitstop kan maken onder de Safety Car als je twee keer moet stoppen."

McLaren zorgt voor grote verrassing

Volgens Schmitz was het een verrassing dat de McLarens géén pitstop maakten: "Het was duidelijk dat wij dit zouden doen, en veel mensen in de pitlane hadden hetzelfde gevoel. Tijdens de inlap hoorden we dat McLaren buiten bleef, en men vroeg of we echt wilden stoppen. Ik ik zei 'ja'."

M@X

Posts: 1.309

Meesterzet? Iedereen deed het.

  • 5
  • 30 nov 2025 - 19:39
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Qatar 2025

Reacties (10)

Login om te reageren
  • Larry Perkins

    Posts: 61.790

    GP en Hannaaaaahhh!

    • + 0
    • 30 nov 2025 - 19:38
    • Phantom01

      Posts: 923

      Zie gluiperige ben, vuil naar Hannah kijken, moeilijk voor hem een een vrouw aan de top te zien.

      • + 1
      • 30 nov 2025 - 20:28
  • M@X

    Posts: 1.309

    Meesterzet? Iedereen deed het.

    • + 5
    • 30 nov 2025 - 19:39
    • AirJan

      Posts: 1.396

      Bijna iedereen.... 1 team had echt ballen en vervolgde stoer hun race.

      De kans is klein, maar het zou zomaar het 2e safetycar trauma voor de chauvinistische Engelse fans kunnen worden.

      • + 2
      • 30 nov 2025 - 19:56
    • This Guy 33

      Posts: 324

      Uhhh, McLaren niet?

      • + 0
      • 30 nov 2025 - 20:03
    • M@X

      Posts: 1.309

      dus 1 team doet het niet en dan is het een meesterzet?

      • + 0
      • 30 nov 2025 - 20:20
    • This Guy 33

      Posts: 324

      Ach komop man, ga mij nou niet vertellen dat het geen meesterzet was van RB en van Williams naar binnen te gaan!
      Zuurpruim.

      • + 0
      • 30 nov 2025 - 20:32
    • Larry Perkins

      Posts: 61.790

      Alle teams keken naar wat Hannaaaaahhh zou gaan doen...

      • + 0
      • 30 nov 2025 - 20:34
  • schwantz34

    Posts: 41.493

    Gasly tikte Hulk (die overigens ruim voldoende ruimte liet) van de baan, dus door die SC in ronde 7, en met exact nog 50 ronden te gaan was het gewoon een dikke vettte no brainer om direct naar binnen te gaan voor een "gratis pitstop", om daarna in ronde 32 je 2e en laatste stop te maken.

    Iedereen deed dat ook, behalve McLaren met hun geweldige papaya rules die ze een zekere overwinning heeft gekost!

    • + 5
    • 30 nov 2025 - 19:39
  • OneRace

    Posts: 2.783

    Na Latifi is Hulkenberg dé sensatiemaker van Verstappens titelkansen.

    • + 3
    • 30 nov 2025 - 19:45

