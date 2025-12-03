Het laatste raceweekend van het seizoen gaat morgen van start in Abu Dhabi. De coureurs melden zich in de paddock voor de traditionele mediadag, en de FIA heeft besloten om titelrivalen Lando Norris, Oscar Piastri en Max Verstappen te laten opdraven in dezelfde persconferentie.

Met nog één race te gaan kan er nog van alles gaan gebeuren in de titelstrijd. Norris voert nog altijd het wereldkampioenschap aan, maar na zijn mislukte race in Qatar zag hij zijn voorsprong slinken. Verstappen won op het circuit van Losail, en staat nu nog maar twaalf punten achter op Norris. Ook Piastri kan in theorie nog wereldkampioen worden, maar dan heeft hij wel een wonder nodig.

Morgen melden ze zich voor het eerst in de paddock op het circuit van Yas Marina. De drie coureurs zullen direct in het middelpunt van de aandacht staan, en iedereen zal iets van hen willen horen. Voor Verstappen is dit niet nieuw, aangezien hij al vier keer eerder wereldkampioen is geworden.

Titelrivalen op één bank

Autosportfederatie FIA geeft de internationale media de kans om Verstappen, Piastri en Norris de oren van de kop te vragen, want ze schuiven morgen samen aan in de perszaal. De drie titelrivalen vormen de tweede groep coureurs die zich moeten melden. In de sessie voor hen mogen George Russell, Charles Leclerc en Verstappens aankomende Red Bull-teamgenoot Isack Hadjar zich melden.

Vuurwerk met Mekies en Brown?

Op vrijdag moeten vertegenwoordigers van de teams zich melden in de perszaal. De FIA roept drie belangrijke namen op die zich tussen de eerste en de tweede vrije training in moeten melden. Ditmaal mogen Sauber-teambaas Jonathan Wheatley, Red Bull-teambaas Laurent Mekies en McLaren-CEO Zak Brown zich melden. Met Mekies en Brown kiest de FIA voor de twee mannen die met hun teams op titeljacht gaan in Abu Dhabi.

Op de zaterdag en de zondag vinden er na de kwalificatie en de Grand Prix ook persconferenties plaats voor de coureurs uit de top drie. Mogelijk volgt er op zondag nog een speciale persconferentie voor de uiteindelijke wereldkampioen.