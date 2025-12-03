user icon
icon

Titelrivalen Verstappen, Norris & Piastri moeten zich direct melden bij de FIA

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Titelrivalen Verstappen, Norris & Piastri moeten zich direct melden bij de FIA

Het laatste raceweekend van het seizoen gaat morgen van start in Abu Dhabi. De coureurs melden zich in de paddock voor de traditionele mediadag, en de FIA heeft besloten om titelrivalen Lando Norris, Oscar Piastri en Max Verstappen te laten opdraven in dezelfde persconferentie.

Met nog één race te gaan kan er nog van alles gaan gebeuren in de titelstrijd. Norris voert nog altijd het wereldkampioenschap aan, maar na zijn mislukte race in Qatar zag hij zijn voorsprong slinken. Verstappen won op het circuit van Losail, en staat nu nog maar twaalf punten achter op Norris. Ook Piastri kan in theorie nog wereldkampioen worden, maar dan heeft hij wel een wonder nodig.

Meer over FIA Nieuwe dreun voor McLaren: FIA komt met dringende waarschuwing voor 'WK-Showdown'

Nieuwe dreun voor McLaren: FIA komt met dringende waarschuwing voor 'WK-Showdown'

27 nov
 Paniek bij Norris: FIA voert controles uit, diskwalificatie lonkt

Paniek bij Norris: FIA voert controles uit, diskwalificatie lonkt

23 nov

Morgen melden ze zich voor het eerst in de paddock op het circuit van Yas Marina. De drie coureurs zullen direct in het middelpunt van de aandacht staan, en iedereen zal iets van hen willen horen. Voor Verstappen is dit niet nieuw, aangezien hij al vier keer eerder wereldkampioen is geworden.

Titelrivalen op één bank

Autosportfederatie FIA geeft de internationale media de kans om Verstappen, Piastri en Norris de oren van de kop te vragen, want ze schuiven morgen samen aan in de perszaal. De drie titelrivalen vormen de tweede groep coureurs die zich moeten melden. In de sessie voor hen mogen George Russell, Charles Leclerc en Verstappens aankomende Red Bull-teamgenoot Isack Hadjar zich melden.

Vuurwerk met Mekies en Brown?

Op vrijdag moeten vertegenwoordigers van de teams zich melden in de perszaal. De FIA roept drie belangrijke namen op die zich tussen de eerste en de tweede vrije training in moeten melden. Ditmaal mogen Sauber-teambaas Jonathan Wheatley, Red Bull-teambaas Laurent Mekies en McLaren-CEO Zak Brown zich melden. Met Mekies en Brown kiest de FIA voor de twee mannen die met hun teams op titeljacht gaan in Abu Dhabi.

Op de zaterdag en de zondag vinden er na de kwalificatie en de Grand Prix ook persconferenties plaats voor de coureurs uit de top drie. Mogelijk volgt er op zondag nog een speciale persconferentie voor de uiteindelijke wereldkampioen.

Need5Speed

Posts: 3.333

Ja maar anders klikt er niemand op het artikel. Het is inderdaad voor de pers en het enige waar ze op moeten letten is dat ze bepaalde woorden niet zeggen, behalve Lando dan want die schijnt dat weer wel te mogen.

  • 3
  • 3 dec 2025 - 12:18
F1 Nieuws Max Verstappen Lando Norris Oscar Piastri McLaren Red Bull Racing GP Abu Dhabi 2025

Reacties (13)

Login om te reageren
  • gridiron

    Posts: 2.998

    Als het maar mogen is is dit toch niet direct,het is trouwens niet bij de FIA dat ze zich moeten melden maar bij de Pers.

    • + 1
    • 3 dec 2025 - 12:12
    • Need5Speed

      Posts: 3.334

      Ja maar anders klikt er niemand op het artikel. Het is inderdaad voor de pers en het enige waar ze op moeten letten is dat ze bepaalde woorden niet zeggen, behalve Lando dan want die schijnt dat weer wel te mogen.

      • + 3
      • 3 dec 2025 - 12:18
    • da_bartman

      Posts: 6.289

      "behalve Lando dan want die schijnt dat weer wel te mogen." ik las elders dat Lando een bedrag rond de 45.000 moest aftikken. Maar dat doet ie, denk ik, liever dan een schoolreisje met ome Ben naar Rwanda.

      • + 1
      • 3 dec 2025 - 12:23
    • Need5Speed

      Posts: 3.334

      Het was tongue-in-cheek ;) maar ik geloof niet dat hij wakker gaat liggen van 45.000 als zijn pa 1 miljard op de bank heeft, en zelf ziet hij inmiddels ook heel wat cijfertjes tegelijk op zijn bankrekening.

      • + 0
      • 3 dec 2025 - 12:55
    • Pietje Bell

      Posts: 32.212

      De boete voor vloeken is terug geraaid van 40 000 naar slechts 5000.
      Heb het hier al vaker geschreven. Een andere race klasse is in beroep gegaan tegen die 40 000 en vervolgens is het verlaagd naar 5000.

      • + 1
      • 3 dec 2025 - 13:32
    • John6

      Posts: 11.348

      @Need5Speed

      Lando zijn vader is wel rijk maar niet zo rijk wat je schreef, hij heeft volgens de berichten iets minder £205 miljoen.

      • + 0
      • 3 dec 2025 - 14:08
    • Need5Speed

      Posts: 3.334

      Ik heb al vanalles gelezen over dat vermogen, het hangt ervan af wat je allemaal meetelt. 205 miljoen pond las ik net, maar ik heb ook al eens 450 miljoen en meer dan 600 miljoen gezien.
      Meer dan mijn spaarrekening in ieder geval.

      • + 0
      • 3 dec 2025 - 15:05
    • Pietje Bell

      Posts: 32.212

      Toen Adam Norris zijn pensioen bedrijf verkocht in 2019 heeft hij daar al 220 miljoen POND aan overgehouden.
      Vervolgens heeft hij veel geïnvesteerd en is hij zijn bedrijf met die steps begonnen dat draait als een malle.
      Hij is op zijn 36ste al met pensioen gegaan. Die man bezit een vermogen en wel iets meer dan 200 miljoen pond. Ik ga eerder van het dubbele uit.

      • + 0
      • 3 dec 2025 - 15:39
  • koppie toe

    Posts: 4.926

    Wow, wat hebben ze gedaan dan?


    Zonder te lezen weet ik heus wat er verder in het artikel staat.

    • + 0
    • 3 dec 2025 - 13:54
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 18.939

      Ik heb het wel gelezen en dan verklap ik maar dat ze 'n triootje gedaan hebben....waar ome ben niets van af wist

      • + 0
      • 3 dec 2025 - 14:09
    • koppie toe

      Posts: 4.926

      Ah dat verklaart, dank je.

      • + 0
      • 3 dec 2025 - 15:16
  • guruman

    Posts: 46

    GT today Wat een belachelijke titel weer.

    • + 0
    • 3 dec 2025 - 14:08
  • Ernie5335

    Posts: 5.708

    Weer zo'n misleidende kop 😡

    • + 0
    • 3 dec 2025 - 14:46

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    10:30 - 11:30

    Vrije training 3

    11:30 - 12:30

    Race / Startgrid

    14:00 - 16:00

  • Vrije training 2

    14:00 - 15:00

    Kwalificatie

    15:00 - 16:00

    Snelste ronde

    14:00 - 16:00

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    10:30 - 11:30

  • Zaterdag weather-image

  • Vrije training 3

    11:30 - 12:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    14:00 - 16:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    14:00 - 15:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    15:00 - 16:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    14:00 - 16:00

Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
800
2
Mercedes
457
3
Red Bull Racing
426
4
Ferrari
382
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
80
8
Haas F1
73
9
Sauber
68
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

McLaren
McLaren
Bekijk volledig profiel
show sidebar