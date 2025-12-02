Max Verstappen kan aankomend weekend in Abu Dhabi zijn vijfde wereldtitel in de Formule 1 veroveren. De Nederlandse Red Bull-coureur heeft zich teruggevochten in de titelstrijd, en dat hadden weinig mensen verwacht. Veel Verstappen-fans willen aanwezig zijn bij de mogelijk historische race in de Emiraten, maar dan moeten ze wel de portemonnee trekken.

Verstappen is bezig met een opvallende comeback in de Formule 1. Rond de zomer had hij nog een achterstand van ruim honderd punten op de WK-leider, en leek hij kansloos te zijn in de strijd met McLaren-coureurs Oscar Piastri en Lando Norris. Verstappen profiteerde echter van de fouten van McLaren, en wist zeer sterk en stabiel te presteren. Waar McLaren steekjes liet vallen, reed Verstappen naar het podium of wist hij te winnen.

Afgelopen weekend in Qatar moest hij voor Norris finishen om nog kans te maken op de titel, en hij voldeed met gemak aan die opdracht. Verstappen haalde Norris in bij de start, en profiteerde daarna van de tactische blunders van de papajakleurige renstal. Hij wist te winnen, en zag Norris slechts als vierde over de streep komen. Het onderlinge verschil bedraagt nu nog maar twaalf WK-punten, en Verstappen heeft een nieuwe topscore nodig in Abu Dhabi.

Zijn er nog kaartjes beschikbaar?

Verstappens opmars heeft ervoor gezorgd dat veel fans aanwezig willen zijn bij de mogelijke titelrace in Abu Dhabi. De tickets op de tribunes rondom het circuit van Yas Marina zijn peperduur, en bovendien ook bijna uitverkocht. Pieter Kroon van GP Travel legt dat uit in gesprek met het Algemeen Dagblad: "Het enige wat je nu nog kunt krijgen zijn premium plekken op de hoofdtribune, die gaan we voor zo'n 1400 euro per stuk."

Ticketaanbieders kunnen scoren

Bij GP Travel zijn fans die het hele raceweekend aanwezig willen zijn, 5100 euro kwijt als ze met twee personen op stap gaan. Kroon stelt dan ook dat het voor aanbieders van tickets goede tijden zijn: "Dit is natuurlijk het scenario waar ze op hadden gehoopt. Nu kunnen ze de hoofdprijs vragen voor de allerlaatste tickets."