user icon
icon

Verstappen-fans moeten hoofdprijs betalen voor tickets seizoensfinale

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Verstappen-fans moeten hoofdprijs betalen voor tickets seizoensfinale

Max Verstappen kan aankomend weekend in Abu Dhabi zijn vijfde wereldtitel in de Formule 1 veroveren. De Nederlandse Red Bull-coureur heeft zich teruggevochten in de titelstrijd, en dat hadden weinig mensen verwacht. Veel Verstappen-fans willen aanwezig zijn bij de mogelijk historische race in de Emiraten, maar dan moeten ze wel de portemonnee trekken.

Verstappen is bezig met een opvallende comeback in de Formule 1. Rond de zomer had hij nog een achterstand van ruim honderd punten op de WK-leider, en leek hij kansloos te zijn in de strijd met McLaren-coureurs Oscar Piastri en Lando Norris. Verstappen profiteerde echter van de fouten van McLaren, en wist zeer sterk en stabiel te presteren. Waar McLaren steekjes liet vallen, reed Verstappen naar het podium of wist hij te winnen.

Meer over Max Verstappen Jos Verstappen verklapt: "Max wist al van de diskwalificatie af"

Jos Verstappen verklapt: "Max wist al van de diskwalificatie af"

23 nov
 Strijd barst los: Norris beschuldigt Verstappen van valsspelen

Strijd barst los: Norris beschuldigt Verstappen van valsspelen

25 nov

Afgelopen weekend in Qatar moest hij voor Norris finishen om nog kans te maken op de titel, en hij voldeed met gemak aan die opdracht. Verstappen haalde Norris in bij de start, en profiteerde daarna van de tactische blunders van de papajakleurige renstal. Hij wist te winnen, en zag Norris slechts als vierde over de streep komen. Het onderlinge verschil bedraagt nu nog maar twaalf WK-punten, en Verstappen heeft een nieuwe topscore nodig in Abu Dhabi.

Zijn er nog kaartjes beschikbaar?

Verstappens opmars heeft ervoor gezorgd dat veel fans aanwezig willen zijn bij de mogelijke titelrace in Abu Dhabi. De tickets op de tribunes rondom het circuit van Yas Marina zijn peperduur, en bovendien ook bijna uitverkocht. Pieter Kroon van GP Travel legt dat uit in gesprek met het Algemeen Dagblad: "Het enige wat je nu nog kunt krijgen zijn premium plekken op de hoofdtribune, die gaan we voor zo'n 1400 euro per stuk."

Ticketaanbieders kunnen scoren

Bij GP Travel zijn fans die het hele raceweekend aanwezig willen zijn, 5100 euro kwijt als ze met twee personen op stap gaan. Kroon stelt dan ook dat het voor aanbieders van tickets goede tijden zijn: "Dit is natuurlijk het scenario waar ze op hadden gehoopt. Nu kunnen ze de hoofdprijs vragen voor de allerlaatste tickets."

BoerTeun

Posts: 1.499

Norris-fans of Piastri-fans niet, alleen Verstappen-fans!!

  • 3
  • 2 dec 2025 - 14:36
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Abu Dhabi 2025

Reacties (3)

Login om te reageren
  • BoerTeun

    Posts: 1.499

    Norris-fans of Piastri-fans niet, alleen Verstappen-fans!!

    • + 3
    • 2 dec 2025 - 14:36
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 18.937

      Verstappen fans betalen 1400€ en Piastri of Norris fans 800€.

      Fan(s) van George Russell (1) mogen gratis naar binnen.

      • + 1
      • 2 dec 2025 - 14:45
    • Aquarius72

      Posts: 741

      En de fans van alle andere rijders krijgen geld toe! En een foto met handtekening van hun lievelingscoureur.

      • + 0
      • 2 dec 2025 - 15:17

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    10:30 - 11:30

    Vrije training 3

    11:30 - 12:30

    Race / Startgrid

    14:00 - 16:00

  • Vrije training 2

    14:00 - 15:00

    Kwalificatie

    15:00 - 16:00

    Snelste ronde

    14:00 - 16:00

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    10:30 - 11:30

  • Zaterdag weather-image

  • Vrije training 3

    11:30 - 12:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    14:00 - 16:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    14:00 - 15:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    15:00 - 16:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    14:00 - 16:00

Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
800
2
Mercedes
457
3
Red Bull Racing
426
4
Ferrari
382
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
80
8
Haas F1
73
9
Sauber
68
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.420
  • Podiums 126
  • Grand Prix 232
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar