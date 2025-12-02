Lewis Hamilton reed afgelopen weekend een teleurstellende Grand Prix van Qatar op het circuit van Losail. Hij wist geen punten te scoren, en liet zich na afloop informeren over de stand van zaken in het wereldkampioenschap. Zijn mond viel open toen hij hoorde dat Max Verstappen zijn achterstand bijna heeft goed gemaakt.

De comeback van Max Verstappen is het gesprek van de dag in de Formule 1-wereld. De Nederlandse Red Bull-coureur keek in de zomer tegen een achterstand van ruim honderd punten aan, maar heeft in de maanden daarna het gat met de McLarens bijna dicht weten te rijden.

Verstappen schreef afgelopen weekend de Grand Prix van Qatar op zijn naam en profiteerde van de mislukte strategie van McLaren. Hij liep weer in op WK-leider Lando Norris, en reist nu naar de seizoensfinale in Abu Dhabi af met een achterstand van twaalf WK-punten.

'Hoe is dat mogelijk?'

Hamilton liet zich na afloop van de race door de internationale media informeren naar de stand van zaken: "Hoe ver staat Oscar Piastri achter? En hoe staat Max nu twaalf punten achter? Oh, heeft Max de race gewonnen? Ik had geen idee! Echt waar? Op welke positie is Piastri gefinisht? Meer schermen naast de baan zou wel helpen. Ik kon de race niet zien, maar dat is heel spannend!"

Complimentenregen voor Verstappen

Hamilton deelt daarna complimenten uit aan Verstappen: "We weten allemaal dat Max geweldig werk levert. Ik denk dat hij echt een fenomenaal team achter zich heeft staan, dat valt gewoon niet te ontkennen. Het was de beste auto van de afgelopen vier jaar, misschien iets minder aan het begin van dit jaar. Maar ze zijn op de één of andere manier weer helemaal teruggekomen in de strijd, en dat is echt heel erg indrukwekkend. Hij heeft natuurlijk een geweldige auto tot zijn beschikking, maar hij doet er zelf ook ongelooflijk goede dingen mee!"

Verstappen vocht in 2021 nog een hels titelduel uit met Hamilton. Dat pakte op zenuwslopende wijze uit in het voordeel van Verstappen, en aankomend weekend heeft hij weer zo'n wonder nodig.