user icon
icon

Mond van Hamilton valt open: "Hoe heeft Max dat gedaan?"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Mond van Hamilton valt open: "Hoe heeft Max dat gedaan?"

Lewis Hamilton reed afgelopen weekend een teleurstellende Grand Prix van Qatar op het circuit van Losail. Hij wist geen punten te scoren, en liet zich na afloop informeren over de stand van zaken in het wereldkampioenschap. Zijn mond viel open toen hij hoorde dat Max Verstappen zijn achterstand bijna heeft goed gemaakt.

De comeback van Max Verstappen is het gesprek van de dag in de Formule 1-wereld. De Nederlandse Red Bull-coureur keek in de zomer tegen een achterstand van ruim honderd punten aan, maar heeft in de maanden daarna het gat met de McLarens bijna dicht weten te rijden.

Meer over Max Verstappen Jos Verstappen verklapt: "Max wist al van de diskwalificatie af"

Jos Verstappen verklapt: "Max wist al van de diskwalificatie af"

23 nov
 Strijd barst los: Norris beschuldigt Verstappen van valsspelen

Strijd barst los: Norris beschuldigt Verstappen van valsspelen

25 nov

Verstappen schreef afgelopen weekend de Grand Prix van Qatar op zijn naam en profiteerde van de mislukte strategie van McLaren. Hij liep weer in op WK-leider Lando Norris, en reist nu naar de seizoensfinale in Abu Dhabi af met een achterstand van twaalf WK-punten.

'Hoe is dat mogelijk?'

Hamilton liet zich na afloop van de race door de internationale media informeren naar de stand van zaken: "Hoe ver staat Oscar Piastri achter? En hoe staat Max nu twaalf punten achter? Oh, heeft Max de race gewonnen? Ik had geen idee! Echt waar? Op welke positie is Piastri gefinisht? Meer schermen naast de baan zou wel helpen. Ik kon de race niet zien, maar dat is heel spannend!"

Complimentenregen voor Verstappen

Hamilton deelt daarna complimenten uit aan Verstappen: "We weten allemaal dat Max geweldig werk levert. Ik denk dat hij echt een fenomenaal team achter zich heeft staan, dat valt gewoon niet te ontkennen. Het was de beste auto van de afgelopen vier jaar, misschien iets minder aan het begin van dit jaar. Maar ze zijn op de één of andere manier weer helemaal teruggekomen in de strijd, en dat is echt heel erg indrukwekkend. Hij heeft natuurlijk een geweldige auto tot zijn beschikking, maar hij doet er zelf ook ongelooflijk goede dingen mee!"

Verstappen vocht in 2021 nog een hels titelduel uit met Hamilton. Dat pakte op zenuwslopende wijze uit in het voordeel van Verstappen, en aankomend weekend heeft hij weer zo'n wonder nodig.

Rick Nitros

Posts: 501

Quote "Het was de beste auto van de afgelopen vier jaar" - Gemiddeld gezien... ja, maar dit jaar? Dit jaar had McLaren de beste auto, by far!

  • 4
  • 2 dec 2025 - 09:49
F1 Nieuws Max Verstappen Lewis Hamilton Ferrari Red Bull Racing GP Qatar 2025

Reacties (7)

Login om te reageren
  • Rick Nitros

    Posts: 501

    Quote "Het was de beste auto van de afgelopen vier jaar" - Gemiddeld gezien... ja, maar dit jaar? Dit jaar had McLaren de beste auto, by far!

    • + 4
    • 2 dec 2025 - 09:49
    • Regenrace

      Posts: 2.162

      Geen enkele coureur zal erkennen dat een collega een betere rijder is, maar op een of andere manier doet het bij Hamilton altijd geforceerd aan.
      Het enige dat je als vragensteller kunt doen is het spelletje meespelen: "Je bedoelt zoals jij pakweg acht seizoenen de beste auto had?"

      • + 0
      • 2 dec 2025 - 10:53
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.928

    "Verstappen vocht in 2021 nog een hels titelduel uit met Hamilton. Dat pakte op zenuwslopende wijze uit in het voordeel van Verstappen, en aankomend weekend heeft hij weer zo'n wonder nodig".

    De titel in 2021 was geen wonder voor Max, dat heeft hij zelf afgedwongen tegenover de snellere Mercedes.
    Oke, met 'n beetje hulp van Sergio Perez en Valtteri Bottas, maar Max liet toen al zien dat hij de beste van het veld was....en nog steeds is.

    • + 3
    • 2 dec 2025 - 09:52
    • Underkutter

      Posts: 598

      We zaten 10 ronden voor het eind toch echt allemaal te hopen op een wonder Ouw Sjagerijn, jij ook. Je kan dit nu allemaal wel gaan zitten bagataliseren maar Latifi en Masi hebben op wonderbaarlijke wijze de mogelijkheid aan Verstappen geboden om Hamilton in die laatste ronde voorbij te steken.

      • + 0
      • 2 dec 2025 - 10:28
    • core2duo

      Posts: 1.703

      Tja, het is maar hoe je het wilt redeneren. Max reed in 2021 inderdaad een geweldig seizoen, maar zonder Masi en Latifi had hij simpelweg niet de mogelijkheid gehad om Lewis in die laatste ronde voorbij te steken. Dat is nu eenmaal de harde realiteit. Dus ja, noem het gerust een wonder.

      Je opmerking is misschien nog wel het grootste wonder, als je dat allemaal niet wilt inzien. Maar hé, ieder z’n eigen waarheid natuurlijk… Ouw-sjagerijn.

      • + 0
      • 2 dec 2025 - 10:43
  • F1jos

    Posts: 4.875

    “Who is this guy,” na zoveel jaren verblind door jaloezie nog steeds niet willen erkennen dat Max de allerbeste F1 coureur uit de geschiedenis van de sport.

    • + 3
    • 2 dec 2025 - 10:23
    • core2duo

      Posts: 1.703

      Dat Hamilton ooit “who is this guy” zei over Max, weten we allemaal, maar om dat nu jaren later nog steeds te gebruiken als steek? Laten we eerlijk zijn: jouw conclusie dat Max “de allerbeste coureur uit de gehele historie” is, blijft gewoon een mening. Een stevige mening misschien, maar nog altijd subjectief.

      Maar hé, nuance is natuurlijk lastig wanneer je F1jos heet.

      • + 0
      • 2 dec 2025 - 10:47

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    10:30 - 11:30

    Vrije training 3

    11:30 - 12:30

    Race / Startgrid

    14:00 - 16:00

  • Vrije training 2

    14:00 - 15:00

    Kwalificatie

    15:00 - 16:00

    Snelste ronde

    14:00 - 16:00

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    10:30 - 11:30

  • Zaterdag weather-image

  • Vrije training 3

    11:30 - 12:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    14:00 - 16:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    14:00 - 15:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    15:00 - 16:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    14:00 - 16:00

Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
800
2
Mercedes
457
3
Red Bull Racing
426
4
Ferrari
382
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
80
8
Haas F1
73
9
Sauber
68
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.420
  • Podiums 126
  • Grand Prix 232
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Ferrari
Ferrari
Bekijk volledig profiel
show sidebar