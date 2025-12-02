De Nederlandse Formule 2-coureur Richard Verschoor heeft zijn langgewenste contract bij een Formule 1-team op zak. Verschoor maakt vanaf vandaag onderdeel uit van het McLaren Driver Development Programme, en mag zich dus gaan ontwikkelen bij de regerend constructeurskampioen. Ook kersvers Formule 2-kampioen Leonardo Fornaroli heeft een contract getekend bij McLaren.

Verschoor staat op dit moment op de derde positie in het Formule 2-kampioenschap, en laat daar al jaren zien dat hij in staat is om stabiel te presteren. De Nederlander was één van de weinige topcoureurs in de Formule 2 zonder F1-deal, en nu is zijn droom uitgekomen. Hij gaat aan de slag bij de opleidingsploeg van McLaren, waar hij aan de Formule 1 mag gaan ruiken.

Verschoor is trots op zijn kans: "Ik ben blij dat ik onderdeel mag gaan uitmaken van het McLaren Driver Development Programme. Het is een speciaal moment, en ik ben dankbaar voor de steun van McLaren en dat ze me de kans geven om me te ontwikkelen in het programma. Ik heb er zin in om aan de slag te gaan en om hard te werken met het team in de komende maanden."

Wat kan Verschoor verwachten van deze kans?

Bij McLaren zal hij de kans krijgen om bijvoorbeeld een TPC-test uit te voeren, en kan hij veel zaken leren van de mensen op de fabriek in Woking. Verschoor is niet de enige coureur die is vastgelegd door McLaren, de Britse renstal heeft toegeslagen en heeft twee hoog aangeschreven coureurs aan het opleidingsprogramma toegevoegd.

Andere grote talenten

Het gaat om Verschoors F2-rivaal Leonardo Fornaroli en de 15-jarige Spaanse karter Christian Costoya. Ze voegen zich bij coureurs zoals Patricio O'Ward, Dries van Langendonck, Matteo De Palo en Ella Häkkinen.

Vooral de komst van Fornaroli is opvallend, want hij werd vorig jaar na het veroveren van zijn Formule 3-titel door geen enkel F1-team opgepikt. Nu hij de Formule 2-titel ook heeft gepakt, heeft McLaren hem gecontracteerd. Ook de komst van Costoya is opvallend, want hij wordt ook gezien als een groot talent. Hij won dit jaar het FIA European Karting Championship, en zal begin volgend jaar zijn debuut gaan maken in de single seaters in het F4-kampioenschap in het Midden-Oosten.