Red Bull deelt krachtig statement na haatreacties richting Antonelli

Red Bull deelt krachtig statement na haatreacties richting Antonelli

Het team van Red Bull Racing heeft een statement gedeeld naar aanleiding van de haatreacties aan het adres van Andrea Kimi Antonelli. De Mercedes-coureur ontving online drek nadat Red Bull hem had beschuldigd van het opzettelijk erlangs laten van McLaren-coureur Lando Norris.

Max Verstappen schreef afgelopen weekend de Grand Prix van Qatar op zijn naam. Hij profiteerde van de strategische blunders van McLaren, en liep daardoor flink in in de strijd om de wereldtitel. Verstappen leek op tien punten van WK-leider Norris te komen, die door zijn tweede pitstop was teruggevallen naar de vijfde plek. Hij reed vlak achter Mercedes-coureur Antonelli, en die leek hem er niet zomaar langs te laten.

Antonelli maakte echter een foutje in de absolute slotfase van de race, en dit zorgde ervoor dat Norris hem simpel kon passeren. Bij Red Bull reageerde men furieus, en teamadviseur Helmut Marko suggereerde dat er opzet in het spel was. Dit zorgde voor een stortvloed aan haatreacties aan het adres van Antonelli, die vervolgens zijn Instagram op zwart zette. Mercedes-teambaas Toto Wolff nam het voor hem op, en noemde uitspraken van Marko 'hersenloos'.

Red Bull betreurt de haatreacties

Red Bull deelde vanmiddag een statement, waarin ze hun excuses aanbieden aan Mercedes en Antonelli: "De uitspraken die we hebben gedaan rond het einde van de race en direct na de Grand Prix van Qatar, waarin werd gesuggereerd dat Mercedes-coureur Antonelli met opzet Lando Norris erlangs liet, zijn overduidelijk incorrect. Herhalingen laten zien dat Antonelli even de controle over het stuur verloor, waardoor Norris hem kon inhalen. We betreuren het dat dit ervoor heeft gezorgd dat Kimi hierdoor haat heeft ontvangen."

Reactie van Mercedes

Het team van Mercedes is blij met het statement, zo laten ze weten in een reactie op Red Bulls statement op X: "Haat is nooit acceptabel. We waarderen het enorm dat jullie dit recht hebben gezet. We zien jullie weer op de baan in Abu Dhabi!" Ook fans reageren positief op dit statement van Red Bull.

F1 Nieuws Andrea Kimi Antonelli Mercedes Red Bull Racing GP Qatar 2025

Reacties (1)

Login om te reageren
  • Larry Perkins

    Posts: 61.810

    Marko: "Mijn excuses aan Kimi Antonelli en alle andere Mexicanen uit Zuid-Amerika!"

    • + 0
    • 1 dec 2025 - 13:42

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
800
2
Mercedes
457
3
Red Bull Racing
426
4
Ferrari
382
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
80
8
Haas F1
73
9
Sauber
68
10
Alpine F1
22
