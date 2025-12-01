Autosportfederatie FIA heeft gereageerd op de haatreacties die Andrea Kimi Antonelli in de afgelopen uren heeft ontvangen. De Italiaan werd na afloop van de Grand Prix van Qatar aangevallen nadat hij per ongeluk Lando Norris erlangs liet. De FIA staat vierkant achter Antonelli, en hekelt het gedrag van de fans.

Antonelli speelde ongewild een hoofdrol in de slotfase van de Grand Prix van Qatar. McLaren-coureur Lando Norris was teruggevallen naar de vijfde plaats na zijn tweede pitstop, en reed vlak achter Antonelli. De Italiaan reed met het mes tussen de tanden, en deed er alles aan om zijn positie te verdedigen.

In de absolute slotfase van de race maakte Antonelli een foutje, ging hij wijd en zette hij de deur wijd open voor Norris. De Britse McLaren-coureur pakte het cadeautje uit, en nam de vierde plaats van Antonelli over. Bij Red Bull waren ze boos, want Max Verstappen heeft hierdoor meer punten die hij moet goedmaken op Norris. Bij Red Bull stelde men dat Antonelli dit met opzet had gedaan, en op de sociale media regende het haatcomments en werd de Italiaan zelfs met de dood bedreigd.

Red Bull zegt sorry

Antonelli zette diezelfde avond zijn Instagram op zwart, en Red Bull deelde vandaag een statement waarin ze sorry zeiden. Autosportfederatie FIA is onder leiding van president Mohammed Ben Sulayem bezig met een soort kruistocht tegen online haat, ze delen zelf dan ook een statement.

FIA gaat achter Antonelli staan

De FIA gaat vierkant achter Antonelli staan: "De FIA en onze United Against Online-campagne zijn tegen haat en intimidatie in elke vorm. Het blijft cruciaal dat iedereen die werkt in onze sport, zijn of haar werk kan doen op een veilige en respectvolle manier."

"We staan achter Andrea Kimi Antonelli. We vragen aan onze hele community, zowel online als offline, om coureurs, teams, officials en het hele ecosysteem met het respect en de compassie te behandelen die ze verdienen."

Verstappen heeft zelf nog niet gereageerd op het gedrag van zijn fans. De Nederlander heeft een goede band met Antonelli, en sprak al kort met hem na de race.