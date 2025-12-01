user icon
icon

FIA spreekt steun uit aan Antonelli na haatreacties van Verstappen-fans

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
FIA spreekt steun uit aan Antonelli na haatreacties van Verstappen-fans

Autosportfederatie FIA heeft gereageerd op de haatreacties die Andrea Kimi Antonelli in de afgelopen uren heeft ontvangen. De Italiaan werd na afloop van de Grand Prix van Qatar aangevallen nadat hij per ongeluk Lando Norris erlangs liet. De FIA staat vierkant achter Antonelli, en hekelt het gedrag van de fans.

Antonelli speelde ongewild een hoofdrol in de slotfase van de Grand Prix van Qatar. McLaren-coureur Lando Norris was teruggevallen naar de vijfde plaats na zijn tweede pitstop, en reed vlak achter Antonelli. De Italiaan reed met het mes tussen de tanden, en deed er alles aan om zijn positie te verdedigen.

Meer over FIA Nieuwe dreun voor McLaren: FIA komt met dringende waarschuwing voor 'WK-Showdown'

Nieuwe dreun voor McLaren: FIA komt met dringende waarschuwing voor 'WK-Showdown'

27 nov
 Paniek bij Norris: FIA voert controles uit, diskwalificatie lonkt

Paniek bij Norris: FIA voert controles uit, diskwalificatie lonkt

23 nov

In de absolute slotfase van de race maakte Antonelli een foutje, ging hij wijd en zette hij de deur wijd open voor Norris. De Britse McLaren-coureur pakte het cadeautje uit, en nam de vierde plaats van Antonelli over. Bij Red Bull waren ze boos, want Max Verstappen heeft hierdoor meer punten die hij moet goedmaken op Norris. Bij Red Bull stelde men dat Antonelli dit met opzet had gedaan, en op de sociale media regende het haatcomments en werd de Italiaan zelfs met de dood bedreigd.

Red Bull zegt sorry

Antonelli zette diezelfde avond zijn Instagram op zwart, en Red Bull deelde vandaag een statement waarin ze sorry zeiden. Autosportfederatie FIA is onder leiding van president Mohammed Ben Sulayem bezig met een soort kruistocht tegen online haat, ze delen zelf dan ook een statement.

FIA gaat achter Antonelli staan

De FIA gaat vierkant achter Antonelli staan: "De FIA en onze United Against Online-campagne zijn tegen haat en intimidatie in elke vorm. Het blijft cruciaal dat iedereen die werkt in onze sport, zijn of haar werk kan doen op een veilige en respectvolle manier."

"We staan achter Andrea Kimi Antonelli. We vragen aan onze hele community, zowel online als offline, om coureurs, teams, officials en het hele ecosysteem met het respect en de compassie te behandelen die ze verdienen."

Verstappen heeft zelf nog niet gereageerd op het gedrag van zijn fans. De Nederlander heeft een goede band met Antonelli, en sprak al kort met hem na de race.

Erwinnaar

Posts: 5.252

Afschuwelijke nare verwerpelijke tokkies die natuurlijk straks weer te lopen lallen op de zogenaamde oranjetribunes. Ten tijde van Doornbos of Albers schitteren in afwezigheid, want geen succes te vieren.

Zijn de succes supporters die gelukkig weer afhaken als Verstappen is gestopt. Kunnen ze mo... [Lees verder]

  • 3
  • 1 dec 2025 - 16:51
F1 Nieuws Max Verstappen Andrea Kimi Antonelli Mercedes Red Bull Racing GP Qatar 2025

Reacties (3)

Login om te reageren
  • Erwinnaar

    Posts: 5.252

    Afschuwelijke nare verwerpelijke tokkies die natuurlijk straks weer te lopen lallen op de zogenaamde oranjetribunes. Ten tijde van Doornbos of Albers schitteren in afwezigheid, want geen succes te vieren.

    Zijn de succes supporters die gelukkig weer afhaken als Verstappen is gestopt. Kunnen ze mooi weer vuurwerk afsteken in de Arena om daar het plezier te verpesten. Toetsenbordhelden zonder leven (drank en drugs, dat dan weer wel....). Gadverdarrie.

    Antonelli, zet hem op!

    • + 3
    • 1 dec 2025 - 16:51
    • RH

      Posts: 733

      Ik lees hier regelmatig een vergelijkbare zodra je een andere mening hebt en/of geen Verstappen-fan bent. Het op de man spelen, cq tokkie-gedrag vind men door emotie verdedigbaar.

      • + 1
      • 1 dec 2025 - 17:11
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.918

    Heb je nog maar net haar op je ballen en de baard in de keel, wordt je uitgekotst door de crème de la crème van de F1 liefhebbers.

    Zo'n jongen durft volgende week niets meer te zeggen en zal er voor zorgen dat hij op de laatste plaats komt in de kwalificatie.

    • + 1
    • 1 dec 2025 - 17:02

QA Grand Prix van Qatar

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

QAGrand Prix van Qatar

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
800
2
Mercedes
457
3
Red Bull Racing
426
4
Ferrari
382
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
80
8
Haas F1
73
9
Sauber
68
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.420
  • Podiums 126
  • Grand Prix 232
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Mercedes
Mercedes
Bekijk volledig profiel
show sidebar