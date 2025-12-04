user icon
icon

Rechter doet eerste uitspraak in spraakmakende FIA-zaak

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Rechter doet eerste uitspraak in spraakmakende FIA-zaak

Een Franse rechter heeft een eerste uitspraak gedaan in de zaak die Laura Villars had aangespannen tegen de FIA. De zaak draait om de aankomende presidentsverkiezingen, en of die wel eerlijk verlopen. De verkiezingen mogen doorgaan, maar of de uitslag blijft vaststaan, is onduidelijk.

Later deze maand vinden er FIA-presidentschapsverkiezingen plaats. Zittend president Mohammed Ben Sulayem wil graag opgaan voor een tweede termijn, en afgelopen zomer paste hij een aantal regels aan. Door deze veranderingen is het voor zijn tegenkandidaten moeilijker, of vrijwel onmogelijk, geworden om hem uit te dagen. Het zorgde voor de nodige frustratie, en Ben Sulayems belangrijkste tegenstander Tim Mayer trok zich dan ook terug.

Meer over FIA Nieuwe dreun voor McLaren: FIA komt met dringende waarschuwing voor 'WK-Showdown'

Nieuwe dreun voor McLaren: FIA komt met dringende waarschuwing voor 'WK-Showdown'

27 nov
 Paniek bij Norris: FIA voert controles uit, diskwalificatie lonkt

Paniek bij Norris: FIA voert controles uit, diskwalificatie lonkt

23 nov

Presidentskandidaat Laura Villars liet het er echter niet bij zitten, en ze maakte bekend dat ze naar een Franse rechter stapte. Daar vond deze week de eerste zitting plaats, en deed rechter Malik Chapuis een eerste uitspraak in de zaak. Hij oordeelde dat er geen redenen zijn om de verkiezingen op 12 december, waar Ben Sulayem de enige kandidaat is, niet door te laten gaan. Wel stelde de rechter dat er gronden zijn voor een meer gedetailleerde zaak, en deze staat gepland voor 16 februari.

Wat gaat er nu verder gebeuren?

De advocaat van Villars is blij met de uitspraak: "De spoedrechter oordeelde dat dit geschil door de rechtbank moet worden behandeld, en daarom zullen we de zaak tegen de FIA voortzetten voor de rechters die de zaak inhoudelijk gaan behandelen."

De uitspraak van de spoedrechter zorgt ervoor dat de uitslag van de verkiezingen mogelijk op losse schroeven komt te staan. Tijdens de nieuwe zitting in februari zal er worden gekeken of de klachten van Villars voldoende zijn om de uitslag van de verkiezingen te herzien, aan te vechten of zelfs nietig te verklaren.

FIA komt met eigen statement

Bij de FIA maken ze zich geen zorgen, zo lieten ze weten in een statement: "De Franse rechter heeft op 3 december een uitspraak gedaan waardoor de presidentsverkiezingen op 12 december tijdens de General Assemblies in Taskhent, Oezbekistan door kunnen gaan."

Aquarius72

Posts: 747

Sta er niet gek van te kijken dat de officiële zetel van de FIA binnenkort of na zijn herverkiezing wordt verhuisd naar Dubai.

  • 4
  • 4 dec 2025 - 10:59
F1 Nieuws Mohammed Ben Sulayem

Reacties (8)

Login om te reageren
  • Aquarius72

    Posts: 748

    Sta er niet gek van te kijken dat de officiële zetel van de FIA binnenkort of na zijn herverkiezing wordt verhuisd naar Dubai.

    • + 4
    • 4 dec 2025 - 10:59
    • Patrace

      Posts: 6.379

      Dat zou me ook totaal niet verbazen.
      Aan de andere kant zie ik dan ook wel een top race klasse ontstaan buiten de FIA en een nieuwe organisatie die dan alles gaat organiseren. Want langzamerhand gaat het steeds af staan van hoe we de FIA en de F1 kennen.
      Als er een paar topcoureurs en top teams de stap durven wagen, kan dat best kans van slagen hebben.

      • + 1
      • 4 dec 2025 - 13:12
    • Aquarius72

      Posts: 748

      @Patrace, dat was ook waarom in 2001 de GPWC werd opgericht door de teams. Dus wie weet gaan ze langzamer hand nu toch echt iets doen met de GPWC. En dat lijkt me gezien de huidige situatie ook een goed idee, want dit gaat echt de verkeerde kant op. Als de rechtzaak tegen de FIA en die schijnverkiezingen niet het democratische karakter van die federatie terugbrengt zouden nu toch echt op moeten stappen en het gewoon GP1 noemen en Ben lekker uitzoeken met z'n lege huls in z'n zandbak.

      • + 0
      • 4 dec 2025 - 14:01
    • Aquarius72

      Posts: 748

      @Patrace, even voor de duidelijkheid, ik ben het helemaal met je eens. Die edit knop is toch wat lastig te maken dus dan maar een extra comment ertegen aan gooien. Toch maar eens mijn thuisprojectje van de plank trekken en afmaken om er een goed werkende sait van te maken.

      • + 0
      • 4 dec 2025 - 14:06
  • BoerTeun

    Posts: 1.504

    Ik blijf het bijzonder vinden dat die man min of meer op deze manier zijn eigen gang kan gaan.

    • + 1
    • 4 dec 2025 - 11:37
    • Freek-Willem

      Posts: 6.503

      Het is te gek voor woorden dat het kan. Maar bijzonder is het niet. Dit gebeurt overal in de wereld dat geld en macht alles vloeibaar maakt

      • + 0
      • 4 dec 2025 - 11:48
  • trucker0werner

    Posts: 493

    Het is te zotte dat je verkie,ing met 1 kandidaat kunt hebben.

    • + 0
    • 4 dec 2025 - 11:52
    • Aquarius72

      Posts: 748

      In dictaturen en communistische landen is alles mogelijk.

      • + 0
      • 4 dec 2025 - 13:30

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    10:30 - 11:30

    Vrije training 3

    11:30 - 12:30

    Race / Startgrid

    14:00 - 16:00

  • Vrije training 2

    14:00 - 15:00

    Kwalificatie

    15:00 - 16:00

    Snelste ronde

    14:00 - 16:00

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    10:30 - 11:30

  • Zaterdag weather-image

  • Vrije training 3

    11:30 - 12:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    14:00 - 16:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    14:00 - 15:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    15:00 - 16:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    14:00 - 16:00

Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
800
2
Mercedes
457
3
Red Bull Racing
426
4
Ferrari
382
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
80
8
Haas F1
73
9
Sauber
68
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

AE Mohammed Ben Sulayem -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land AE
  • Geb. datum 12 nov 1961 (64)
  • Geb. plaats Dubai, AE
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel
show sidebar