Een Franse rechter heeft een eerste uitspraak gedaan in de zaak die Laura Villars had aangespannen tegen de FIA. De zaak draait om de aankomende presidentsverkiezingen, en of die wel eerlijk verlopen. De verkiezingen mogen doorgaan, maar of de uitslag blijft vaststaan, is onduidelijk.

Later deze maand vinden er FIA-presidentschapsverkiezingen plaats. Zittend president Mohammed Ben Sulayem wil graag opgaan voor een tweede termijn, en afgelopen zomer paste hij een aantal regels aan. Door deze veranderingen is het voor zijn tegenkandidaten moeilijker, of vrijwel onmogelijk, geworden om hem uit te dagen. Het zorgde voor de nodige frustratie, en Ben Sulayems belangrijkste tegenstander Tim Mayer trok zich dan ook terug.

Presidentskandidaat Laura Villars liet het er echter niet bij zitten, en ze maakte bekend dat ze naar een Franse rechter stapte. Daar vond deze week de eerste zitting plaats, en deed rechter Malik Chapuis een eerste uitspraak in de zaak. Hij oordeelde dat er geen redenen zijn om de verkiezingen op 12 december, waar Ben Sulayem de enige kandidaat is, niet door te laten gaan. Wel stelde de rechter dat er gronden zijn voor een meer gedetailleerde zaak, en deze staat gepland voor 16 februari.

Wat gaat er nu verder gebeuren?

De advocaat van Villars is blij met de uitspraak: "De spoedrechter oordeelde dat dit geschil door de rechtbank moet worden behandeld, en daarom zullen we de zaak tegen de FIA voortzetten voor de rechters die de zaak inhoudelijk gaan behandelen."

De uitspraak van de spoedrechter zorgt ervoor dat de uitslag van de verkiezingen mogelijk op losse schroeven komt te staan. Tijdens de nieuwe zitting in februari zal er worden gekeken of de klachten van Villars voldoende zijn om de uitslag van de verkiezingen te herzien, aan te vechten of zelfs nietig te verklaren.

FIA komt met eigen statement

Bij de FIA maken ze zich geen zorgen, zo lieten ze weten in een statement: "De Franse rechter heeft op 3 december een uitspraak gedaan waardoor de presidentsverkiezingen op 12 december tijdens de General Assemblies in Taskhent, Oezbekistan door kunnen gaan."