Fornaroli kroont zich in Qatar tot F2-kampioen

Fornaroli kroont zich in Qatar tot F2-kampioen

De Italiaanse coureur Leonardo Fornaroli heeft zich gekroond tot Formule 2-coureur. Hij had in de hoofdrace op het circuit van Losail in Qatar genoeg aan de tweede plaats om de titel op zijn naam te schrijven. Fornaroli kende een stabiel seizoen, en treedt nu in de voetsporen van Gabriel Bortoleto.

Fornaroli werd vorig jaar kampioen in de Formule 3 en tekende voor dit jaar een contract bij het team van Invicta. Als F3-kampioen waren alle ogen op hem gericht, en hij werkte een opvallend stabiel seizoen af waarin hij in alle races die hij finishte in de top tien over de finish wist te komen. Hij wist dit seizoen al vier races te winnen.

Fornaroli startte de hoofdrace in Qatar vanaf de pole position, maar verloor de leiding bij de start aan Williams-junior Victor Martins. In de zevende ronde dook de Italiaan direct naar binnen, waarna hij een stabiele race moest afwerken. Een korte Safety Car-fase halverwege de race zorgde voor weinig problemen, en zorgde ervoor dat de Nederlander Laurens van Hoepen gokte door geen pitstop te maken. Hij reed een goede race, maar viel terug nadat hij uiteindelijk ook naar binnen dook.

Verschoor

Ook in de Formule 2 was het vrijwel onmogelijk om in te halen, en er was nauwelijks spektakel in de hoofdrace. Nadat de laatste coureurs hun pitstop hadden gemaakt, vond Fornaroli zich weer terug op de tweede plaats en moest men bij Invicta gaan rekenen. Nederlander Richard Verschoor kon de titelstrijd immers nog in leven houden, en door tijdstraffen van anderen zou hij na de race nog een plekje opschuiven.

Veel onduidelijkheid

Na afloop van de door Martins gewonnen race wist Fornaroli dan ook niet zeker of hij kampioen was. Nadat hij de bevestiging had gevonden aan de pitmuur, barstte hij in tranen uit over de boordradio. Hij vierde een feestje met zijn team, en ontving de felicitaties van Formule 1-coureur Andrea Kimi Antonelli.

In de voetsporen van Bortoleto en Piastri

Fornaroli treedt in de voetsporen van Gabriel Bortoleto. De Braziliaan veroverde vorig jaar de F2-titel, nadat hij een jaar eerder ook kampioen was geworden in de Formule 3. Ook Fornaroli kreeg dit voor elkaar, en daarmee voegt hij zich in een mooi rijtje. Naast Bortoleto kreeg ook Oscar Piastri dit enkele seizoenen geleden voor elkaar.

Het is nog niet duidelijk waar de toekomst van Fornaroli ligt. De Italiaan maakt geen onderdeel uit van een opleidingsploeg van een Formule 1-team, en hij werd eerder alleen genoemd bij Alpine.

Rimmer

Posts: 13.062

Goede gozer, groot talent. Is niet gelieerd aan een fabrikant dus hij kan alle kanten op. Misschien Marko eens wakker schudden uit zijn “Lindblad is geweldig” en “Max kan nog kampioen worden” sprookjes.
Er ligt nu een kans om een echt talent vast te leggen maar dan is de talentscout van ... [Lees verder]

  • 2
  • 30 nov 2025 - 15:36
F2 Nieuws Leonardo Fornaroli GP Qatar 2025

Reacties (2)

Login om te reageren
  • Rimmer

    Posts: 13.062

    Goede gozer, groot talent. Is niet gelieerd aan een fabrikant dus hij kan alle kanten op. Misschien Marko eens wakker schudden uit zijn “Lindblad is geweldig” en “Max kan nog kampioen worden” sprookjes.
    Er ligt nu een kans om een echt talent vast te leggen maar dan is de talentscout van RBR opeens nergens te bekennen.
    Volgend jaar dus aanrommelen met Hadjar die verzuipt en Arvid die in de Racing Bull een matig seizoen kent.
    Fornaroli zal wel snel door Audi vastgelegd worden en kan straks Hulkenberg opvolgen.

    • + 1
    • 30 nov 2025 - 15:36
  • rwinn2893

    Posts: 154

    Was Masi weer race director?

    • + 0
    • 30 nov 2025 - 15:44

