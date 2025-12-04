Max Verstappen kan dit weekend in Abu Dhabi zijn vijfde wereldtitel in de Formule 1 gaan pakken. Hij moet twaalf punten goedmaken op WK-leider Lando Norris. Verstappens opdracht had makkelijker kunnen zijn, als Norris in Qatar Andrea Kimi Antonelli niet had ingehaald. De Mercedes-coureur kreeg veel drek over zich heen, en Verstappen zou zelf hebben aangedrongen op een excuus van Red Bull.

Verstappen schreef afgelopen weekend de Grand Prix van Qatar op het circuit van Losail op zijn naam. De Nederlander moest voor Norris finishen om zijn titelkansen in leven te houden, en hij volbracht deze opdracht met speels gemak. Verstappen profiteerde van de tactische fouten van McLaren, waardoor Norris na zijn tweede pitstop terugviel naar de vijfde plaats.

Wat was er aan de hand?

De Brit zat muurvast achter Williams-coureur Carlos Sainz en Antonelli. De jonge Italiaan deed er alles aan om zijn positie te verdedigen, maar in de absolute slotfase van de race maakte hij een klein foutje, waardoor hij wijd schoot. Norris kon hem inhalen, en dat was nadelig voor Verstappen. Bij Red Bull reageerden ze furieus, en suggereerden Gianpiero Lambiase en Helmut Marko dat er opzet in het spel was. Lambiase bood snel zijn excuses aan, terwijl Marko een dag later door het stof ging.

Hoe reageerde Red Bull?

Het kwaad was echter al geschied, want Antonelli werd het slachtoffer van onlinehaat. Op internet regende het schandelijke berichten, en Antonelli zette zijn Instagramprofiel op zwart. Red Bull kwam op maandag met een statement naar buiten waarin ze hun excuses aanboden en Antonelli steunden.

Verstappen grijpt in

Volgens het Italiaanse medium Formula Uno Analisi Technica speelde Verstappen een grote rol bij de excuses van Red Bull. Hij zou intern hebben geëist dat Red Bull sorry zou zeggen voor de beschuldigingen aan het adres van Antonelli. Het is algemeen bekend dat Verstappen het goed kan vinden met Antonelli, en de Italiaan kwam na afloop in de mediapen naar hem toe om sorry te zeggen. Verstappen heeft zich nog niet uitgesproken over de zaak.