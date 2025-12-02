user icon
Marko gelooft in het wonder van Verstappen

Marko gelooft in het wonder van Verstappen

De titelstrijd in de Formule 1 wordt pas volgende week in Abu Dhabi beslist. Max Verstappen wist de Grand Prix van Qatar te winnen, terwijl WK-leider Lando Norris slechts vierde werd. Helmut Marko heeft vertrouwen, en gelooft in de titel van Verstappen.

Verstappens achterstand op de kop bedroeg aan het einde van de zomer nog ruim honderd punten. Sinds zijn thuisrace in Zandvoort heeft Verstappen in elke Grand Prix op het podium gestaan, en wist hij te profiteren van de problemen van McLaren. In Qatar was de opdracht duidelijk: Verstappen moest voor Norris finishen om nog kans te blijven maken op de titel.

De briljante strategie van Red Bull

Verstappen haalde Norris direct bij de start in, en zag dat het gat met Oscar Piastri daarna te groot was. Toen Nico Hülkenberg in de zevende ronde crashte, en de Safety Car de baan opkwam, dook Verstappen direct naar binnen voor zijn eerste pitstop. De enige coureurs die op de baan bleven, waren Piastri en Norris. Het was een gewaagde strategie, en het plannetje pakte volledig verkeerd uit.

Bij hun tweede pitstops was de voorsprong op de rest van het veld te klein om de leiding te behouden. Piastri stopte als eerste, en viel terug naar de tweede plaats achter Verstappen. Norris viel terug naar de vijfde plaats, en wist in de slotfase nog de vierde plek af te snoepen van Mercedes-coureur Andrea Kimi Antonelli. Hierdoor staat Verstappen nog maar twaalf punten achter op WK-leider Norris.

'Ze zeiden dat ik gek was'

Red Bull-adviseur Helmut Marko gelooft dan ook nog in de titel. De Oostenrijker sprak zich strijdbaar uit bij De Telegraaf: "Toen Laurent Mekies het in juli overnam als teambaas sprak ik de mensen in de fabriek toe. Ik zei toen al dat het nog mogelijk was en dat we ervoor moesten vechten. Ik ben dus altijd optimistisch geweest. Of mensen toen zeiden dat ik gek was geworden? Ja, misschien, maar dat is wel vaker het geval..."

Rimmer

Posts: 13.066

Ik roep al vanaf Zandvoort dat het niet meer kan en niet meer gaat gebeuren.
Hoe harder ik het roep hoe beter Max het doet dus ik roep hier nu voor de laatste keer dit seizoen:

HET GAAT NIET GEBEUREN!!! MAX WORDT GEEN KAMPIOEN. LANDO WORDT KAMPIOEN.

  • 2
  • 2 dec 2025 - 18:27
Reacties (4)


  • Rimmer

    Posts: 13.066

    Ik roep al vanaf Zandvoort dat het niet meer kan en niet meer gaat gebeuren.
    Hoe harder ik het roep hoe beter Max het doet dus ik roep hier nu voor de laatste keer dit seizoen:

    HET GAAT NIET GEBEUREN!!! MAX WORDT GEEN KAMPIOEN. LANDO WORDT KAMPIOEN.

    • + 2
    • 2 dec 2025 - 18:27
  • Klus

    Posts: 2.376

    Nou als het gebeurd dan hoeven we niet meer helemaal naar Compostela te lopen. We hoeven dan maar tot Monaco.

    • + 0
    • 2 dec 2025 - 18:39

