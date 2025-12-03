Het team van Ferrari heeft aangekondigd welke rookie ze vrijdag inzetten tijdens de eerste vrije training in Abu Dhabi. Tijdens de eerste sessie op het circuit van Yas Marina zal Lewis Hamilton zijn auto afstaan aan Arthur Leclerc, waardoor hij voor de tweede keer een duo vormt met zijn broer Charles.

Alle Formule 1-teams zijn dit jaar verplicht om per auto minimaal twee keer een rookie in te zetten in een vrije training. Volgens de regels van de FIA is een coureur een rookie als hij of zij twee of minder Grands Prix heeft gereden. Veel teams moeten nog aan deze regels voldoen, en dat betekent dat er vrijdag veel opvallende namen op de baan verschijnen.

Wie vervangt Hamilton?

Ook het team van Ferrari moest nog een rookie aanwijzen voor Abu Dhabi. De keuze is gevallen op voormalig Formule 2-coureur Arthur Leclerc, die plaats zal nemen in de auto van zevenvoudig wereldkampioen Hamilton. De Monegask is dit jaar als testcoureur aan Ferrari verbonden, en werkte al een aantal TPC-tests af op het circuit van Fiorano. Begin vorige maand bereidde hij daar de test van Cadillac voor, door een shakedown met de auto af te werken.

Bijzondere dag

Voor de familie Leclerc wordt het een bijzondere dag, want beide broertjes zullen tijdens de vrije training in actie komen. Het is de tweede keer dat dit zal gebeuren, want vorig jaar mocht Arthur Leclerc zijn debuut maken in Abu Dhabi. Hij nam toen plaats in de auto van Carlos Sainz. Voor Ferrari wordt dit de derde rookie die dit jaar voor hen zal rijden; eerder kregen F2-coureur Dino Beganovic en Le Mans-winnaar Antonio Fuoco de kans.

Wie rijden er tijdens de post season test?

Ferrari loopt vast op de feiten vooruit, en heeft ook al de coureurs voor de post season test van vorige week aangekondigd. Charles Leclerc en Hamilton zullen hier in actie komen tijdens de bandentest, waar ze rijden met een mule car. Ferrari heeft Beganovic aangewezen voor de rookietest, waardoor hij de kans krijgt om zoveel mogelijk meters te gaan maken in F1-materiaal.