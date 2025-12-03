Titelkandidaat Oscar Piastri moet aankomend weekend in Abu Dhabi de eerste vrije training overslaan. Het nieuws hing al geruime tijd in de lucht, maar McLaren had nog niets bevestigd. De Australiër staat in de eerste vrije training zijn auto af aan IndyCar-coureur Patricio O'Ward.

Alle Formule 1-teams zijn dit jaar verplicht om per auto minimaal twee keer een rookie in te zetten in een vrije training. Veel teams moeten nog aan deze regels voldoen, en dat betekent dat er op vrijdag veel nieuwe namen deelnemen aan de eerste vrije training. McLaren had dit seizoen al twee keer een rookie ingezet in de auto van Lando Norris, terwijl Piastri nog maar één keer de training over moest slaan.

Wie vervangt Piastri?

Nu moet de Australiër in het belangrijkste weekend van het jaar zijn auto afstaan. McLaren heeft in een persbericht bevestigd dat O'Ward de eerste vrije training voor zijn rekening zal nemen. De Mexicaan rijdt voor McLaren in de IndyCars in de Verenigde Staten, en is aan het F1-team verbonden als reservecoureur. Eerder dit jaar reed hij ook al een vrije training in zijn thuisland Mexico.

O'Ward is heel erg blij met deze kans, zo laat hij weten in de preview van McLaren: "Als team hebben we een belangrijke week voor de boeg. Ik ga mijn best doen om ons in de juiste richting voor het weekend te helpen. Ik heb er zin in om te zien wat de uitkomst gaat zijn op raceday. Ik zal Lando en Oscar blijven steunen, terwijl ze pushen bij het schrijven van geschiedenis."

Maakt Piastri nog kans op de titel?

Piastri staat momenteel op de derde plaats in de strijd om het wereldkampioenschap. De Australiër maakt nog altijd kans op de titel, maar heeft wel een klein wonder nodig. Hij neemt het op tegen zijn McLaren-teamgenoot Lando Norris, die het wereldkampioenschap aanvoert, en Max Verstappen. Piastri moet zijn twee rivalen op zondag verslaan, om nog kans te maken op de titel.