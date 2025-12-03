user icon
McLaren schuift Piastri aan de kant in cruciaal raceweekend

Titelkandidaat Oscar Piastri moet aankomend weekend in Abu Dhabi de eerste vrije training overslaan. Het nieuws hing al geruime tijd in de lucht, maar McLaren had nog niets bevestigd. De Australiër staat in de eerste vrije training zijn auto af aan IndyCar-coureur Patricio O'Ward.

Alle Formule 1-teams zijn dit jaar verplicht om per auto minimaal twee keer een rookie in te zetten in een vrije training. Veel teams moeten nog aan deze regels voldoen, en dat betekent dat er op vrijdag veel nieuwe namen deelnemen aan de eerste vrije training. McLaren had dit seizoen al twee keer een rookie ingezet in de auto van Lando Norris, terwijl Piastri nog maar één keer de training over moest slaan.

Wie vervangt Piastri?

Nu moet de Australiër in het belangrijkste weekend van het jaar zijn auto afstaan. McLaren heeft in een persbericht bevestigd dat O'Ward de eerste vrije training voor zijn rekening zal nemen. De Mexicaan rijdt voor McLaren in de IndyCars in de Verenigde Staten, en is aan het F1-team verbonden als reservecoureur. Eerder dit jaar reed hij ook al een vrije training in zijn thuisland Mexico.

O'Ward is heel erg blij met deze kans, zo laat hij weten in de preview van McLaren: "Als team hebben we een belangrijke week voor de boeg. Ik ga mijn best doen om ons in de juiste richting voor het weekend te helpen. Ik heb er zin in om te zien wat de uitkomst gaat zijn op raceday. Ik zal Lando en Oscar blijven steunen, terwijl ze pushen bij het schrijven van geschiedenis."

Maakt Piastri nog kans op de titel?

Piastri staat momenteel op de derde plaats in de strijd om het wereldkampioenschap. De Australiër maakt nog altijd kans op de titel, maar heeft wel een klein wonder nodig. Hij neemt het op tegen zijn McLaren-teamgenoot Lando Norris, die het wereldkampioenschap aanvoert, en Max Verstappen. Piastri moet zijn twee rivalen op zondag verslaan, om nog kans te maken op de titel. 

Aajd Flupke

Posts: 44

Wat een verschrikkelijk suggestieve kop weer, ieder team weet dat ze 2x een rookie moeten inzetten

  • 8
  • 3 dec 2025 - 13:41
Reacties (24)

  • jd2000

    Posts: 7.480

    Mag die O'Ward nu al niet meer. Ik zal Lando en Oscar blijven steunen, terwijl ze pushen bij het schrijven van geschiedenis. Hebben we weer zo'n karakterloze buikspreekpop. Verschrikkelijk dit soort types.

    • + 1
    • 3 dec 2025 - 12:55
    • Glasvezelcoureur

      Posts: 673

      Mja, de man is Amerikaans, hè...

      • + 0
      • 3 dec 2025 - 13:36
    • Damon Hill

      Posts: 19.593

      @Glasvezel,
      O Ward is een Mexicaan, geen Amerikaan.

      • + 5
      • 3 dec 2025 - 13:46
    • Pietje Bell

      Posts: 32.213

      Volgens Helmut Marko is hij dus een Zuid-Amerikaan

      dus jullie hebben beiden gelijk, hahaha.

      • + 3
      • 3 dec 2025 - 13:57
    • Glasvezelcoureur

      Posts: 673

      @Damon
      Stom, daar heb jij een punt. Ik verwarde hem even met Colton Herta.

      Overigens ging O'ward wel in Amerika naar school en spendeerde daar ook het grootste deel van zijn kartleven, waarna hij natuurlijk door Andretti werd opgepikt. Hij zal dus vast heel veel van de Amerikaanse maniertjes hebben opgepikt... 😉

      • + 0
      • 3 dec 2025 - 14:10
    • Olav Drol

      Posts: 621

      Technisch gezien is een Mexicaan een Amerikaan. Typisch dat we geen correcte aanspreektitel voor een inwoner van de VS hebben.

      • + 2
      • 3 dec 2025 - 14:11
    • Glasvezelcoureur

      Posts: 673

      @Pietje
      Mexico ligt geografisch in Noord-Amerika, niet Zuid-Amerika...

      • + 0
      • 3 dec 2025 - 14:12
    • Pietje Bell

      Posts: 32.213

      @Glasvezelcoureur, Helmut Marko zei eens dat Perez uit Zuid-Amerika kwam. Hebben ze hem heel erg mee geplaagd. :-))

      • + 1
      • 3 dec 2025 - 14:19
    • Pietje Bell

      Posts: 32.213

      Eigenlijk zei hij dat de mentaliteit van Perez typisch Zuid-Amerikaans
      was of zoiets.

      • + 1
      • 3 dec 2025 - 14:21
    • Pietje Bell

      Posts: 32.213

      Olav Drol

      Technisch gezien is een Mexicaan een Amerikaan.
      ====================================================

      Dan vraag ik me wel af waarom de zus van Kelly, Julia Piquet en haar
      Mexicaanse man Daniel Suarez vorig jaar feest hebben gevierd toen hij het Amerikaanse staatsburgerschap had aangevraagd en had gekregen.

      • + 0
      • 3 dec 2025 - 14:25
    • Olav Drol

      Posts: 621

      @Pietje

      Jij bent toch (neem ik aan) Nederlander en Europeaan? En zo is een Canadees toch ook Amerikaan? Net zoals een Colombiaan of Braziliaan? Eventueel kun je er Noord- of Zuid- voorzetten.

      Het is gewoon typisch dat als je zegt 'Amerikaan' iedereen meteen aan een 'US citizen' denkt.

      • + 2
      • 3 dec 2025 - 14:31
    • Pietje Bell

      Posts: 32.213

      Olav, het was geen kritiek op jou. Ik vroeg me gewoon af waarom ze feest hadden gevierd als hij toch al Amerikaans was.
      Ik begrijp nu dat hij het US staatsburgerschap heeft verkregen.

      • + 0
      • 3 dec 2025 - 14:51
    • Damon Hill

      Posts: 19.593

      @Glasvezel,
      Die verwarring kan ik goed begrijpen! Want in dat opzicht heb je wel gelijk, O Ward en Herta zijn één pot nat en zijn allebei niet goed genoeg voor de F1 ;).

      Herta gaat dit jaar F2 rijden en ik kijk er al naar uit om te zien hoe hij aan flarden wordt gereden door broekies die een stuk jonger zijn dan hij!

      • + 0
      • 3 dec 2025 - 14:52
    • Olav Drol

      Posts: 621

      @Pietje: ik zag het niet als kritiek hoor. Ik dacht dat ik het niet duidelijk had geschreven. En als ik het wel als kritiek zou hebben gezien: iedereen heeft recht op een mening en een reactie, en ik heb een dikke huid ;-)

      • + 0
      • 3 dec 2025 - 16:55
  • Aajd Flupke

    Posts: 44

    Wat een verschrikkelijk suggestieve kop weer, ieder team weet dat ze 2x een rookie moeten inzetten

    • + 8
    • 3 dec 2025 - 13:41
    • F1jos

      Posts: 4.887

      Wij worden ingeluisd door de koppen.

      • + 1
      • 3 dec 2025 - 14:08
    • koppie toe

      Posts: 4.929

      Neem er gewoon eentje Toe.

      • + 0
      • 3 dec 2025 - 16:47
  • Damon Hill

    Posts: 19.593

    Ieder team moet soms een rookie inzetten, maar waarom O Ward? Waarom iemand die sowieso nooit goed genoeg gaat zijn voor de F1? Is de bedoeling van deze inzetmomenten niet primair dat je iemand kiest die écht potentie heeft om het ooit tot de F1 te schoppen?

    • + 2
    • 3 dec 2025 - 13:46
    • Pietje Bell

      Posts: 32.213

      Precies! Daarom begrijp ik ook niet dat Arthur Lecler alwéér VT1 mag
      rijden vrijdag.
      Vorig jaar december ook al.

      • + 0
      • 3 dec 2025 - 15:09
  • guruman

    Posts: 46

    GP today - belachelijke titel, jullie begrijpen toch wel dat dit de normaalste zaak is in de F1?

    • + 4
    • 3 dec 2025 - 14:11
    • Illym3ns

      Posts: 196

      Oei...deze reactie gaat verwijderd worden hoor. Ik had ook zoiets geplaatst en nu is ie weg. Zeker geen commentaar leveren op de smaakmakerij van deze site...

      • + 2
      • 3 dec 2025 - 15:08
  • Pietje Bell

    Posts: 32.213

    Je ziet overal deze gewetensvraag opduiken.

    Ik zou niet in Piastri's schoenen willen staan.

    www.instagram.com/p/DRzJqESDLbT/

    • + 1
    • 3 dec 2025 - 15:07
  • Regenrace

    Posts: 2.170

    Niet zo slim van Mclaren dat ze daar tot het laatste moment mee hebben gewacht.

    • + 4
    • 3 dec 2025 - 15:09
    • HarryLam

      Posts: 5.077

      Dat vooral.....regel die tests toch in het begin van het seizoen, je kan er maar beter vanaf zijn, nu moet Piastri in de belangrijkste race van dit jaar een volle training missen. Red Bull deed onlangs ook zoiets doms.

      • + 0
      • 3 dec 2025 - 16:24

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    10:30 - 11:30

    Vrije training 3

    11:30 - 12:30

    Race / Startgrid

    14:00 - 16:00

  • Vrije training 2

    14:00 - 15:00

    Kwalificatie

    15:00 - 16:00

    Snelste ronde

    14:00 - 16:00

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    10:30 - 11:30

  • Zaterdag weather-image

  • Vrije training 3

    11:30 - 12:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    14:00 - 16:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    14:00 - 15:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    15:00 - 16:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    14:00 - 16:00

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
800
2
Mercedes
457
3
Red Bull Racing
426
4
Ferrari
382
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
80
8
Haas F1
73
9
Sauber
68
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

AU Oscar Piastri 81
  • Team McLaren
  • Punten 781
  • Podiums 25
  • Grand Prix 69
  • Land Australië
  • Geb. datum 6 apr 2001 (24)
  • Geb. plaats Melbourne, Australia, Australië
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

McLaren
McLaren
Bekijk volledig profiel
