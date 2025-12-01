user icon
Verstappen slaat terug naar Brown: "Noem me Chucky!"

Verstappen slaat terug naar Brown: "Noem me Chucky!"

Max Verstappen heeft met zijn zege in Qatar de druk op McLaren verhoogd. Hij profiteerde van de tactische blunders van McLaren, en is inmiddels een soort nachtmerrie geworden voor de papajakleurige renstal. Verstappen reageert met een knipoog op een uitspraak van Zak Brown, en noemt zichzelf 'Chucky'.

De titelstrijd wordt aankomend weekend in Abu Dhabi beslist. Lando Norris kon afgelopen weekend in Qatar de wereldtitel winnen, terwijl Verstappen de titelstrijd in leven kon houden als hij voor de Brit zou finishen. Bij de start van de race pakte hij de tweede plek van Norris af, en opende hij daarna de jacht op Oscar Piastri.

Toen de Safety Car in de zevende ronde de baan opkwam na een crash van Nico Hülkenberg, dook Verstappen direct naar binnen voor zijn eerste pitstop. Bij McLaren maakten ze géén pitstop, en dat bleek een kapitale blunder te zijn. Hierdoor kon Verstappen de race winnen, waardoor hij nu nog maar twaalf WK-punten achterstaat op Norris.

'Noem me Chucky!'

McLaren-CEO Zak Brown stelde vorige week in een podcast dat Verstappen elke keer als een soort personage uit een horrorfilm terugkomt. Na afloop van de race in Qatar werd Verstappen tijdens de FIA-persconferentie hiermee geconfronteerd: "Hij mag me Chucky noemen! Is dat antwoord kort genoeg voor je? Ik weet het niet. Ik heb die uitspraken ook gezien, en ik vond het eigenlijk best wel grappig! Van mijn kant richt ik me nu gewoon op mezelf."

Focus op Red Bull

Het maakt Verstappen verder weinig uit wat de andere teams en coureurs gaan doen. Hij wil zich volledig focussen op zichzelf, en zijn eigen team Red Bull: "Ik weet dat wanneer ik in de auto stap, ik gewoon probeer zo goed mogelijk te presteren, zoals iedereen dat ook doet. Dat is het enige waar ik echt de controle over heb, toch? En daar concentreer ik me dan maar alleen op!"

Verstappen kan aankomend weekend zijn vijfde wereldtitel pakken in Abu Dhabi. Hij heeft hiervoor wel een nieuw teleurstellend resultaat van McLaren nodig.

Een achterstand op Piastri van 104 punten omgebogen naar een voorsprong van 4 punten. Ongelofelijk. McLaren heeft het tactisch gewoon extreem slecht gedaan. Ze hebben nog steeds de beste kaarten om het kampioenschap met Norris te winnen, maar een 4e plek met een Antonelli en Russel in de buurt is...

    Een achterstand op Piastri van 104 punten omgebogen naar een voorsprong van 4 punten. Ongelofelijk. McLaren heeft het tactisch gewoon extreem slecht gedaan. Ze hebben nog steeds de beste kaarten om het kampioenschap met Norris te winnen, maar een 4e plek met een Antonelli en Russel in de buurt is geen garantie. En we mogen Leclerc ook niet vergeten. Norris heeft alles te verliezen. Piastri kan alleen kampioen worden als hij Norris van de baan rijdt en dat scenario zie ik ook nog wel gebeuren als ze beide de 3e bocht in duiken.

      Als Max 1e wordt heeft Lando ook aan 4e plek niet genoeg.

      Lando moet op het podium komen om zeker te weten kampioen te zijn. Of gewoon voor Oscar en Max eindigen in de race. Easy peasy, toch?

      Je hebt gelijk. Maar ik ben echt benieuwd hoeveel km's de motor van Norris heeft gelopen. Die in Zandvoort was toch afgeschreven of niet.

    Verstappen slaat terug naar Brown: "Noem me Chucky!"

    Verstappen slaat helemaal niet terug naar Brown maar gaat zelfs mee in de bizar hilarische dijenkletser van Zak omdat hij zich gewoon op zichzelf richt en wat een derde - zoals Brown - ervan vindt meteen van zich af laat glijden...

    Als je mij van de zomer had gezegd, dat Max ruim honderd punten zou inlopen op MCL, had ik je voor gek verklaart. Als je mij had gezegd, dat Max de laatste race ingaat met 12 punten achterstand, en een theoretische kans op WK, had ik je niet alleen voor gek verklaart, maar ook een afspraak bij een willekeurige psychiatrische instelling, voor een grondige mentale checkup. Ik ben nu even een afspraak voor mijzelf aan het inplannen!
    Norris hoeft alleen op het podium te eindigen, om de beker op te halen. Dus ,op papier, een easy peasy missie met die raket. Het lijkt allemaal spannender dan het is. Maar vermakelijk is wel!

