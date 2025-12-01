Max Verstappen heeft met zijn zege in Qatar de druk op McLaren verhoogd. Hij profiteerde van de tactische blunders van McLaren, en is inmiddels een soort nachtmerrie geworden voor de papajakleurige renstal. Verstappen reageert met een knipoog op een uitspraak van Zak Brown, en noemt zichzelf 'Chucky'.

De titelstrijd wordt aankomend weekend in Abu Dhabi beslist. Lando Norris kon afgelopen weekend in Qatar de wereldtitel winnen, terwijl Verstappen de titelstrijd in leven kon houden als hij voor de Brit zou finishen. Bij de start van de race pakte hij de tweede plek van Norris af, en opende hij daarna de jacht op Oscar Piastri.

Toen de Safety Car in de zevende ronde de baan opkwam na een crash van Nico Hülkenberg, dook Verstappen direct naar binnen voor zijn eerste pitstop. Bij McLaren maakten ze géén pitstop, en dat bleek een kapitale blunder te zijn. Hierdoor kon Verstappen de race winnen, waardoor hij nu nog maar twaalf WK-punten achterstaat op Norris.

'Noem me Chucky!'

McLaren-CEO Zak Brown stelde vorige week in een podcast dat Verstappen elke keer als een soort personage uit een horrorfilm terugkomt. Na afloop van de race in Qatar werd Verstappen tijdens de FIA-persconferentie hiermee geconfronteerd: "Hij mag me Chucky noemen! Is dat antwoord kort genoeg voor je? Ik weet het niet. Ik heb die uitspraken ook gezien, en ik vond het eigenlijk best wel grappig! Van mijn kant richt ik me nu gewoon op mezelf."

Focus op Red Bull

Het maakt Verstappen verder weinig uit wat de andere teams en coureurs gaan doen. Hij wil zich volledig focussen op zichzelf, en zijn eigen team Red Bull: "Ik weet dat wanneer ik in de auto stap, ik gewoon probeer zo goed mogelijk te presteren, zoals iedereen dat ook doet. Dat is het enige waar ik echt de controle over heb, toch? En daar concentreer ik me dan maar alleen op!"

Verstappen kan aankomend weekend zijn vijfde wereldtitel pakken in Abu Dhabi. Hij heeft hiervoor wel een nieuw teleurstellend resultaat van McLaren nodig.