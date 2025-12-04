user icon
Antonelli onthult reactie van Verstappen op haatreacties

Andrea Kimi Antonelli werd na afloop van de Grand Prix van Qatar het slachtoffer van onlinehaat. Hij kreeg de digitale drek over zich heen, nadat hij door Red Bull-kopstukken werd beschuldigd van het met opzet aan de kant gaan voor Lando Norris. Antonelli heeft nu voor het eerst gereageerd op de haat, en stelt dat Max Verstappen hem direct heeft opgezocht.

Antonelli reed afgelopen weekend in de slotfase van de Grand Prix van Qatar rond op de vierde plaats. Hij moest zijn plekje verdedigen ten opzichte van Lando Norris, die zag hoe zijn titelrivaal Verstappen aan kop reed. Antonelli leek zijn positie goed te verdedigen, maar maakte in de slotfase een foutje waardoor hij wijd ging. Hierdoor kon Norris hem inhalen, waardoor Verstappen niet tien, maar twaalf punten achterstand heeft.

In Qatar riepen Verstappens race-engineer Gianpiero Lambiase en Red Bull-adviseur Helmut Marko dat er opzet in het spel was. Boze Verstappen-fans dachten hier hetzelfde over, en Antonelli's sociale kanalen werden overspoeld met haat. Hij zette zijn Instagramprofiel op zwart, en Red Bull kwam met een statement naar buiten waarin ze hun excuses aanboden, en zich uitspraken tegen de haat. Marko ging op zijn beurt ook diep door het stof.

Hoe ging Antonelli om met de situatie?

In Abu Dhabi reageerde Antonelli bij de internationale media voor het eerst op alle haatreacties: "Het was niet makkelijk om al dat commentaar na de race te horen. Al helemaal omdat het iets is wat ik nooit zou doen. Ik zou helemaal nooit een tegenstander er zomaar voorbij laten."

"Ik was daar gewoon aan het vechten voor de derde plaats. Ik probeerde in de DRS van Carlos Sainz te komen. De fout kwam er uiteindelijk vooral doordat ik al rondenlang in de vuile lucht reed, terwijl ik heel hard aan het trappen was. Ik ging iedere ronde pushen, totdat de banden het ineens opgaven. Op dat moment ging het fout, en haalde Lando mij in. Om dan al die reacties te zien... Dat deed me zeker pijn."

Reactie van Red Bull

Antonelli is blij dat men bij Red Bull direct 'sorry' zei: "Het was mooi om te zien dat Red Bull met een statement kwam. Daarnaast kwam Lambiase naar me toe om te praten, en we hebben het één en ander kunnen verduidelijken. Dat heb ik vervolgens ook met Max gedaan, dat was heel erg fijn."

"Ik kreeg na afloop veel steun, en dat was natuurlijk ook heel erg fijn. Dat heeft me ook geholpen om het allemaal een beetje te vergeten, waardoor ik me weer kon focussen op dit weekend."

