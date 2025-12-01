user icon
Jos Verstappen apetrots: "Mensen beseffen nu hoe bijzonder Max is"

Jos Verstappen apetrots: "Mensen beseffen nu hoe bijzonder Max is"

Met nog één race te gaan maakt Max Verstappen nog altijd kans op de wereldtitel in de Formule 1. Na zijn zege in Qatar staat de Red Bull-coureur nog maar twaalf puntjes achter op WK-leider Lando Norris, en Verstappens vader Jos gelooft ook in het sprookje.

Wie in de zomer had gezegd dat Max Verstappen nog kans zou maken op de titel in de Formule 1, zou voor gek zijn verklaard. Bij de Nederlandse Grand Prix bedroeg zijn achterstand nog zo'n honderd punten, en nu kan hij de titel ruiken. Hij moet aankomend weekend in Abu Dhabi presteren, wil hij echt kans maken op de wereldtitel.

Verstappen heeft weer een wonder nodig, en dat is niet langer uitgesloten. In Las Vegas profiteerde hij van de diskwalificatie van McLaren-coureurs Norris en Oscar Piastri, terwijl hij afgelopen weekend in Qatar het geluk had dat men bij McLaren verkeerd gokte met de strategie. Hij wist hierdoor de race te winnen, passeerde Piastri in het wereldkampioenschap en moet nu twaalf puntjes goedmaken op Norris om de titel te winnen.

Trotse vader

Verstappens vader Jos is trots op zijn zoon. In een interview met Formule 1 Magazine is hij daar duidelijk over: "Max laat steeds meer zien hoe speciaal hij is. En hij blijft ook gewoon een lieverd. Dat meen ik oprecht. Max is heel aangenaam gezelschap. En weet je wat het allerbelangrijkste is? Hij staat met twee benen op de grond. Als Max de paddock inloopt, groet hij altijd degenen die er tien jaar geleden voor hem waren. Geloof me, er zijn mensen die heel anders door de paddock lopen... Max is gewoon zichzelf en heel normaal."

Wat als Verstappen stopt?

Als er wordt gevraagd wat de Formule 1 moet doen als Verstappen ermee stopt, moet zijn vader lachen: "Vraag dat maar aan Domenicali! Ik weet het niet. Mensen gaan zich nu beseffen hoe bijzonder Max is, mede dankzij hem heeft de Formule 1 dit jaar weer een beetje meer leven gekregen. Want zonder Max zou het kampioenschap toch wat saaier zijn. Nu heeft het iets extra's, want Max zit erbij. Je ziet dat ook bij andere teams: Ze houden geen rekening met Red Bull, ze houden rekening met Max."

Gaat Verstappen het flikken?

Over de titelkansen van zijn zoon, is Jos Verstappen duidelijk: "Ik kan me voorstellen dat er bij McLaren enige nervositeit heerst. Dit is misschien wel de enige kans voor hun coureurs op een wereldtitel. Je weet nooit of je weer in die positie komt, hé. Maar het is zoals Max zegt: je wordt kampioen of je wordt het niet. Lukt het niet, dan proberen we het volgend jaar opnieuw."

Als hij dit kampioenschap binnenhaalt dan kun je niet anders dan toegeven dat het een uitzonderlijk coureur is die op grote hoogte boven de rest uittorent.

    Dan ben ik zeker geen mens.

    Als hij dit kampioenschap binnenhaalt dan kun je niet anders dan toegeven dat het een uitzonderlijk coureur is die op grote hoogte boven de rest uittorent.

    ja jos weten wel al jaren, je gaat op Marko lijken hahahaha

    Dat ik Max een uitzonderlijke coureur vind zal niet afhangen of hij dit kampioenschap wint of niet. Met vier kampioenschappen, 70 overwinningen, 45+ poles en weet ik veel hoeveel verbroken records op z'n naam, is hij wat mij betreft al meer dan uitzonderlijk op deze nog zeer jonge leeftijd. Die gozer heeft de hele F1 wereld op z'n kop gezet!

    Het viel helemaal niet op dat Sophie twee weken geleden voor het eerst sinds mei weer
    eens in Monaco was om Quality time met P, Lily en Nino door te brengen volgens haar
    onderschrift in haar story.
    Precies tijdens al die dagen dat Kelly van huis was om in Dubai horloges te bekijken.
    Even een oogje in het zeil houden als haar kleindochter Lily alleen is met de na.nnies.

    https://postimg.cc/wyvm7jyH

    Ook Jos die Kelly al na een jaar geblokkeerd had op zijn IG volgt haar sinds enkele weken
    weer waarschijnlijk om te zien wat Kelly allemaal doet en wanneer ze zijn kleinkind bij
    de nan.ni.es achter laat.
    Kelly volgt Jos uiteraard nog steeds niet. Die mogen elkaar nou niet bepaald.

    https://postimg.cc/z3GsGZxb

