Met nog één race te gaan maakt Max Verstappen nog altijd kans op de wereldtitel in de Formule 1. Na zijn zege in Qatar staat de Red Bull-coureur nog maar twaalf puntjes achter op WK-leider Lando Norris, en Verstappens vader Jos gelooft ook in het sprookje.

Wie in de zomer had gezegd dat Max Verstappen nog kans zou maken op de titel in de Formule 1, zou voor gek zijn verklaard. Bij de Nederlandse Grand Prix bedroeg zijn achterstand nog zo'n honderd punten, en nu kan hij de titel ruiken. Hij moet aankomend weekend in Abu Dhabi presteren, wil hij echt kans maken op de wereldtitel.

Verstappen heeft weer een wonder nodig, en dat is niet langer uitgesloten. In Las Vegas profiteerde hij van de diskwalificatie van McLaren-coureurs Norris en Oscar Piastri, terwijl hij afgelopen weekend in Qatar het geluk had dat men bij McLaren verkeerd gokte met de strategie. Hij wist hierdoor de race te winnen, passeerde Piastri in het wereldkampioenschap en moet nu twaalf puntjes goedmaken op Norris om de titel te winnen.

Trotse vader

Verstappens vader Jos is trots op zijn zoon. In een interview met Formule 1 Magazine is hij daar duidelijk over: "Max laat steeds meer zien hoe speciaal hij is. En hij blijft ook gewoon een lieverd. Dat meen ik oprecht. Max is heel aangenaam gezelschap. En weet je wat het allerbelangrijkste is? Hij staat met twee benen op de grond. Als Max de paddock inloopt, groet hij altijd degenen die er tien jaar geleden voor hem waren. Geloof me, er zijn mensen die heel anders door de paddock lopen... Max is gewoon zichzelf en heel normaal."

Wat als Verstappen stopt?

Als er wordt gevraagd wat de Formule 1 moet doen als Verstappen ermee stopt, moet zijn vader lachen: "Vraag dat maar aan Domenicali! Ik weet het niet. Mensen gaan zich nu beseffen hoe bijzonder Max is, mede dankzij hem heeft de Formule 1 dit jaar weer een beetje meer leven gekregen. Want zonder Max zou het kampioenschap toch wat saaier zijn. Nu heeft het iets extra's, want Max zit erbij. Je ziet dat ook bij andere teams: Ze houden geen rekening met Red Bull, ze houden rekening met Max."

Gaat Verstappen het flikken?

Over de titelkansen van zijn zoon, is Jos Verstappen duidelijk: "Ik kan me voorstellen dat er bij McLaren enige nervositeit heerst. Dit is misschien wel de enige kans voor hun coureurs op een wereldtitel. Je weet nooit of je weer in die positie komt, hé. Maar het is zoals Max zegt: je wordt kampioen of je wordt het niet. Lukt het niet, dan proberen we het volgend jaar opnieuw."