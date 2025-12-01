user icon
Marko moet lachen om uithaal van boze Wolff

Marko moet lachen om uithaal van boze Wolff

Red Bull-adviseur Helmut Marko en Mercedes-teambaas Toto Wolff vochten na afloop van de Grand Prix van Qatar een pittige verbale ruzie uit. Marko beschuldigde Mercedes-coureur Andrea Kimi Antonelli van het opzettelijk aan de kant gaan voor Lando Norris, maar daar was Wolff niet blij mee. Marko kan wel lachen om de sneren van Wolff.

Max Verstappen schreef afgelopen weekend de Grand Prix van Qatar op het circuit van Losail op zijn naam. Hierdoor liep hij flink in op WK-leider Norris, die als vijfde over de streep leek te komen. In de slotfase jaagde Norris op Mercedes-coureur Antonelli, maar de Italiaan leek stand te houden. Antonelli maakte echter een fatale fout, waardoor Norris toch als vierde over de streep kwam.

30 nov
30 nov

Bij Red Bull waren ze boos, en stelden ze dat er opzet in het spel was. Teamadviseur Helmut Marko deelde een aantal felle sneren uit, en daar was Mercedes-teambaas Toto Wolff niet blij mee. De Oostenrijker reageerde woest, en stelde dat Marko een 'hersenloze' opmerking had gemaakt. 

Marko slaat terug

Marko moest op zijn beurt keihard lachen om de beweringen van Wolff. Toen hij even later door Motorsport Magazin werd geconfronteerd met deze uitspraken, moest hij grinniken: "Antonelli? Als je twee keer de fout ingaat, dan mag je dat toch wel eventjes benoemen? Het is twee keer gebeurd! Twee keer! Toen was de onderkant van de auto nog niet beschadigd, denk ik."

Marko heeft geen grote problemen met de sneer van Wolff. De Oostenrijkse Red Bull-adviseur haalt zijn schouders op: "Dat kan ik weer als volgt counteren: men zijn ernaar moeten kijken. Het is immers niet slechts één keer gebeurd."

Hoe kijkt Marko naar de performance van Red Bull?

Marko was vooral blij met de stuurmanskunsten van zijn eigen coureur Verstappen: "Onze performance was echt super. We zaten op hetzelfde niveau als de McLarens, en vooral op de harde band ging het echt geweldig. Dan kan je controleren. De auto was helemaal anders dan in de sprintrace en qua bandenslijtage was het gelijk, gewoon geen verschil."

HermanInDeZon

Posts: 389

Ach ja - da's Marko ... domme uitspraken en dan achteraf niet kunnen toegeven dat hij fout zat.
En uiteraard ook kritiek geven op anderen om het falen van zijn eigen talentprogramma te verbloemen

  • 4
  1 dec 2025 - 08:17
  HermanInDeZon

    Posts: 388

    Ach ja - da's Marko ... domme uitspraken en dan achteraf niet kunnen toegeven dat hij fout zat.
    En uiteraard ook kritiek geven op anderen om het falen van zijn eigen talentprogramma te verbloemen

    • + 3
    1 dec 2025 - 08:17
    Raye34

      Posts: 1.176

      ''om het falen van zijn eigen talentprogramma te verbloemen''

      Wie heeft Max ook alweer een kans gegeven in de F1?

      Die man is 82 en doet nog steeds mee in de F1, beetje respect zou wel op zijn plaats zijn!
      Tenslotte is Toto ook geen lieverdje.

      • + 0
      1 dec 2025 - 08:57
    HermanInDeZon

      Posts: 388

      Beetje respect van Marko ten opzichte van anderen zou net zo goed op zijn plaats zijn.

      Max was een succes van Marko, Vettel ook, maar verder?
      Max had zonder Marko heus ook wel in de F1 geraakt, al had het misschien een jaar of twee langer geduurd

      • + 1
      1 dec 2025 - 09:02
  Mr Marly

    Posts: 7.912

    Kan in het rijtje Zak, Horner en Wolff.

    • + 0
    1 dec 2025 - 08:17
    snailer

      Posts: 30.858

      Inderdaad nare mannen. Maar wie weet is dat nodig om top te zijn in deze functies.

      • + 0
      1 dec 2025 - 08:20
  Patrace

    Posts: 6.369

    Dat Marko Mercedes verdacht van het laten passeren van Antonelli vind ik niet zo gek. Het zag er ook wat vreemd uit als je opeens ziet dat Norris er voorbij is.
    En Marko zal dat geintje dat Mercedes in 2021 in de DTM flikte vast niet zijn vergeten. Lawson had toen kampioen moeten worden in de DTM, maar in de laatste race werd Lawson eerst aangetikt en vervolgens lieten twee coureurs die met Mercedes reden hun kanshebber op de titel voorbij, waardoor die kampioen werd en niet Lawson. Dat was echt een schande en had niks met racen te maken.

    • + 3
    1 dec 2025 - 08:19
    HermanInDeZon

      Posts: 388

      Maar waarom zou Mercedes of Antonelli het toen?

      Er is geen reden voor, er zit geen logica achter en Antonelli verliest er enkel mee.

      Waarom toch altijd zo van die uitspraken doen die moeten laten uitschijnen dat iedereen hen tegenwerkt? Dat is toch gewoon echt zielig

      • + 2
      1 dec 2025 - 08:24
    Pietje Bell

      Posts: 32.150

      @Herman, wat @Patrace zegt klopt 100%. Was toen een vuile streek van Mercedes in de DTM.

      • + 2
      1 dec 2025 - 08:28
    snailer

      Posts: 30.858

      Volgens mij zegt patrace helemaal niets verkeerd. Hij heeft het niet over Antonelli. En wat hij over de dtm zegt, neem aan dat 2 auto's aan de kant gingen, is inderdaad een schande.

      Echter is aan de kant gaan in de laatste race geen unicum. Denk maar aan 2007. Althans. Mij staat bij dat Massa de laatste race van het seizoen dik sneller was dan Kimi.

      Hoe dan ook laat ik me graag corrigeren.

      • + 0
      1 dec 2025 - 08:31
    Joeppp

      Posts: 8.124

      Hermanindezon, je weet toch hoop ik wel dat Mclaren met Mercedes motoren rijdt?

      • + 2
      1 dec 2025 - 08:32
    HermanInDeZon

      Posts: 388

      "Hermanindezon, je weet toch hoop ik wel dat Mclaren met Mercedes motoren rijdt?"

      Moest ik Wolff zijn zou ik dan net liever Verstappen wereldkampioen zien worden dan een rijder van het klantenteam

      • + 0
      1 dec 2025 - 08:37
    HermanInDeZon

      Posts: 388

      En moest het feit dat ze beiden met Mercedes motoren de aanleiding zijn dat Marko die uitspraak doet, nog bevestigt het mijn punt nog meer.

      Altijd het slachtoffertje spelen, altijd die paranoia, altijd dat "kijk eens hoe hard de FIA / de anderen / iedereen tegen ons is). In plaats van een keer naar zichzelf en hun eigen rijders te kijken die niet uit Q1 geraken.

      • + 0
      1 dec 2025 - 08:42
    Joeppp

      Posts: 8.124

      Jij bent overduidelijk Wolff niet. Dt staat wel vast.

      • + 2
      1 dec 2025 - 08:43
  Stoffelman

    Posts: 6.218

    " Als je twee keer de fout ingaat, dan mag je dat toch wel eventjes benoemen?"

    --------

    Dat is wat anders dan zeggen dat Antonelli opzettelijk aan de kant ging.
    De oude knakker spreekt zichzelf tegen.

    • + 2
    1 dec 2025 - 08:23
    mUtt3n

      Posts: 600

      Doet die 1-oog altijd!

      • + 0
      1 dec 2025 - 08:29
  Pietje Bell

    Posts: 32.150

    Kimi heeft gisteravond zijn IG profielfoto meteen op zwart gezet, maar gelukkig krijgt hij ook enorm veel hartverwarmende tegen berichten dat een foutje kan gebeuren en dat het niet opzettelijk was. Inmiddels maar liefst 10 000 reacties en het gaat maar door!

    • + 0
    1 dec 2025 - 08:26
  BoerTeun

    Posts: 1.489

    "Als je twee keer de fout ingaat, dan mag je dat toch wel eventjes benoemen?"

    Begin eens bij jezelf Marko, hoe vaak is je talentenprogramma en het wisselen van rijders bij Red Bull de afgelopen jaren al een succes geweest?
    -
    Op een gegeven moment moeten ze tegen de man zeggen "prima dat je erbij bent maar je blijft binnen en praat niet met de pers en doe alleen de dingen die je moet doen"

    • + 0
    1 dec 2025 - 08:29
    Joeppp

      Posts: 8.124

      Wat heeft het talentenprogramma nou met de race van gisteren te maken. En als je het er dan toch over wil hebben. Gisteren het podium, nummer 1 en 3 komen uit zijn talentenprogramma.

      • + 1
      1 dec 2025 - 08:33
    BoerTeun

      Posts: 1.489

      Heeft inderdaad niks te maken met de race, maar wel met fouten te benoemen.
      Ja de nummer 1 en 3, van Verstappen weten we het wel maar nu de talenten die de afgelopen jaren maast Max gereden hebben, phoe die waren spraakmakend hé, ja toen ze door hun "ontdekker" publiekelijk afgebrand werden en de laan uitgestuurd werden.
      Hou toch op met die oude eigenwijze praatjesmaker

      • + 0
      1 dec 2025 - 08:45
    Joeppp

      Posts: 8.124

      Ik ben toch benieuwd welke fouten? 4x wereldkampioen op rij met een rijder die ze zelf uit de F3 hebben opgepikt. Heeft tot nu toe nog geen team gepresteerd. Middenin een seizoen 1 van de meeste succesvolle teambazen eruit zetten en weer mee doen om de vijfde titel op rij. Ik ken geen ander team wat dat heeft gedaan. Een strategie kiezen waarnij je niet voor het constructeurskampioenschap gaat maar voor de rijderstitel, ik vind het lef hebben maar het werkt wel voor hen, ik ken geen ander team die de sport zo benaderd maar het werkt wel. RedBull laat dit seizoen zien dat ze enorm veerkrachtig zijn en komen uit een volslagen onmogelijke positie terug. De kritiek die nu geuit wordt lijkt meer op frustratie dan dat het kant nog wal slaat.

      • + 0
      1 dec 2025 - 08:54
    BoerTeun

      Posts: 1.489

      Ik heb het niet over het team ik heb het over Marko. Natuurlijk heeft die man geniale dingen gedaan en een fantastisch wereldkampioen binnengehaald.
      Maar de laatste jaren heeft hij zo vaak praatje of praat voor zijn beurt of beschuldigd mensen of teams onterecht van allerlei dingen. De manier waarop hij omgaat met de "tweede" rijders naast Max. Ik vindt dat hij zijn beste tijd gehad heeft.

      • + 0
      1 dec 2025 - 09:02

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
800
2
Mercedes
457
3
Red Bull Racing
426
4
Ferrari
382
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
80
8
Haas F1
73
9
Sauber
68
10
Alpine F1
22
Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

