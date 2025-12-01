Red Bull-adviseur Helmut Marko en Mercedes-teambaas Toto Wolff vochten na afloop van de Grand Prix van Qatar een pittige verbale ruzie uit. Marko beschuldigde Mercedes-coureur Andrea Kimi Antonelli van het opzettelijk aan de kant gaan voor Lando Norris, maar daar was Wolff niet blij mee. Marko kan wel lachen om de sneren van Wolff.

Max Verstappen schreef afgelopen weekend de Grand Prix van Qatar op het circuit van Losail op zijn naam. Hierdoor liep hij flink in op WK-leider Norris, die als vijfde over de streep leek te komen. In de slotfase jaagde Norris op Mercedes-coureur Antonelli, maar de Italiaan leek stand te houden. Antonelli maakte echter een fatale fout, waardoor Norris toch als vierde over de streep kwam.

Bij Red Bull waren ze boos, en stelden ze dat er opzet in het spel was. Teamadviseur Helmut Marko deelde een aantal felle sneren uit, en daar was Mercedes-teambaas Toto Wolff niet blij mee. De Oostenrijker reageerde woest, en stelde dat Marko een 'hersenloze' opmerking had gemaakt.

Marko slaat terug

Marko moest op zijn beurt keihard lachen om de beweringen van Wolff. Toen hij even later door Motorsport Magazin werd geconfronteerd met deze uitspraken, moest hij grinniken: "Antonelli? Als je twee keer de fout ingaat, dan mag je dat toch wel eventjes benoemen? Het is twee keer gebeurd! Twee keer! Toen was de onderkant van de auto nog niet beschadigd, denk ik."

Marko heeft geen grote problemen met de sneer van Wolff. De Oostenrijkse Red Bull-adviseur haalt zijn schouders op: "Dat kan ik weer als volgt counteren: men zijn ernaar moeten kijken. Het is immers niet slechts één keer gebeurd."

Hoe kijkt Marko naar de performance van Red Bull?

Marko was vooral blij met de stuurmanskunsten van zijn eigen coureur Verstappen: "Onze performance was echt super. We zaten op hetzelfde niveau als de McLarens, en vooral op de harde band ging het echt geweldig. Dan kan je controleren. De auto was helemaal anders dan in de sprintrace en qua bandenslijtage was het gelijk, gewoon geen verschil."