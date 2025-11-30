user icon
Realistische Verstappen blijft hopen op wereldtitel na geweldige zege

Realistische Verstappen blijft hopen op wereldtitel na geweldige zege

De titelkansen van Max Verstappen zijn nog steeds springlevend. In Qatar deed hij wat hij moest doen, en wist hij de race te winnen. De strijd om de titel wordt volgende week beslist in Abu Dhabi, en bij Verstappen is het zelfvertrouwen enorm.

Verstappen wist dat hij in Qatar voor Lando Norris moest finishen om zijn titelkansen nog in leven te houden. Hij startte op de derde plaats, en wist bij de start direct Norris te verschalken. Oscar Piastri bleek een brug te ver te zijn, en al snel draaide het om het managen van de banden. Toen Nico Hülkenberg in de zevende ronde crashte, veranderde alles. De Safety Car werd de baan opgestuurd, en vrijwel iedereen dook naar binnen. Alleen de McLarens bleven op de baan.

Het was een enorme gok, en die strategische gok pakte volledig verkeerd uit. Verstappen kreeg hierdoor een voordeel, en nam de leiding in de race over toen Norris en Piastri voor de tweede keer naar binnen doken voor de tweede pitstop. Verstappen hield daarna het hoofd koel, en gaf de McLarens geen kans om aan te vallen.

'Heel erg fijn'

Hij was heel erg blij met zijn zege. Toen Verstappen na de race door Viaplay werd gevraagd hoe deze zege voelde, verscheen er een grijns op zijn gezicht: "Ja, dit is natuurlijk heel erg fijn. Natuurlijk, op pure snelheid hadden we hem niet kunnen winnen. Ja, het was gewoon slim met de strategie. Het was het goede moment om naar binnen te komen met de Safety Car, en daardoor win je deze wedstrijd met nog steeds en goede snelheid. Dus ja, daar mag je tevreden mee zijn."

Geloofde Verstappen in de zege?

Verstappen werd ook gevraagd naar wat er door zijn hoofd schoot toen de McLarens geen pitstop maakten: "Ja, toen wist ik dat als ze niet te ver zouden uitlopen over de eerste stints, dat we dan een goede kans zouden hebben om te winnen. Na de Safety Car gingen ze natuurlijk voluit en ik moest mijn banden managen, omdat we natuurlijk 25 rondjes moesten rijden op die banden. Ze trokken daar natuurlijk meteen een gat, maar daarna konden we het stabiel houden. Daardoor hebben we de rest van de race dat gat kunnen houden en dat was heel positief."

Kan Verstappen de titel winnen?

Verstappen heeft volgende week weer zo'n race nodig om in Abu Dhabi de titel te pakken. Hij is echter heel realistisch: "Op pure snelheid gaan we hem niet winnen in Abu Dhabi. Dus we moeten natuurlijk iets zoals vandaag hebben. Of misschien iets meer geluk. We moeten realistisch zijn. Maar in ieder geval houdt het het spannend."

OneRace

Posts: 2.783

Abu Dhabi 2021 was legendarisch.

En niet te overtreffen meer, ook nu niet.
Of tóch…?

  • 1
  • 30 nov 2025 - 19:48
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Qatar 2025

Reacties (7)

    • Q3FI

      Posts: 807

      Als Max, tegen alle verwachtingen in, tóch kampioen wordt volgende week dan is dat absoluut de overtreffende trap van Abu Dhabi '21. Ik geloof er nog steeds niet in trouwens.

      • + 0
      • 30 nov 2025 - 19:58
    • hupholland

      Posts: 9.462

      zou leuk zijn als we donderdag ineens Latifi op de deelnemerslijst zien staan.

      • + 1
      • 30 nov 2025 - 20:09
    • Larry Perkins

      Posts: 61.793

      Qua euforisch gevoel zou een wereldtitel van Max het gevoel van 2021 toch niet overtreffen. Niet alleen omdat het zijn eerste titel was en het retespannend was, maar ook het enorme gevoel van rechtvaardigheid!

      • + 0
      • 30 nov 2025 - 20:49
  • Rogier hier

    Posts: 6.745

    Een heerlijke overwinning die Red Bull echt gewonnen heeft en specifiek de strategische topper Hannah. Terecht dat ze het podium op mocht. McLaren blundert weer eens. Dat team lijkt wel geen coureur als kampioen te willen hebben. Misschien is de bonus voor de kampioen te dik? Hebben ze teveel beloofd als beloning?

    • + 0
    • 30 nov 2025 - 19:56
  • CliMax

    Posts: 271

    10 punten had ik er nog wel geloof in gehad, P1 voor Max en P3 voor Norris en dat zou genoeg zijn geweest.
    Jammer dat Kimi zijn bandjes op heeft gerookt.

    Ik zie iig volgende week Lando niet buiten de top 3 eindigen tenzij er iets bizars gebeurd.

    • + 1
    • 30 nov 2025 - 20:04
  • mario

    Posts: 14.580

    Zo jammer dat hij aan het begin van dit seizoen zo continu zat te huilen dat hij niet kon winnen..... En dat terwijl de echte kenners toen ook al zeiden dat de boel nog wel eens om zou kunnen draaien... En wat blijkt??? Tweede deel van het seizoen heeft Max weer een raketauto en kan hij gewoon weer meedoen om het WK.....

    • + 0
    • 30 nov 2025 - 20:27

