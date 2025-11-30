De titelkansen van Max Verstappen zijn nog steeds springlevend. In Qatar deed hij wat hij moest doen, en wist hij de race te winnen. De strijd om de titel wordt volgende week beslist in Abu Dhabi, en bij Verstappen is het zelfvertrouwen enorm.

Verstappen wist dat hij in Qatar voor Lando Norris moest finishen om zijn titelkansen nog in leven te houden. Hij startte op de derde plaats, en wist bij de start direct Norris te verschalken. Oscar Piastri bleek een brug te ver te zijn, en al snel draaide het om het managen van de banden. Toen Nico Hülkenberg in de zevende ronde crashte, veranderde alles. De Safety Car werd de baan opgestuurd, en vrijwel iedereen dook naar binnen. Alleen de McLarens bleven op de baan.

Het was een enorme gok, en die strategische gok pakte volledig verkeerd uit. Verstappen kreeg hierdoor een voordeel, en nam de leiding in de race over toen Norris en Piastri voor de tweede keer naar binnen doken voor de tweede pitstop. Verstappen hield daarna het hoofd koel, en gaf de McLarens geen kans om aan te vallen.

'Heel erg fijn'

Hij was heel erg blij met zijn zege. Toen Verstappen na de race door Viaplay werd gevraagd hoe deze zege voelde, verscheen er een grijns op zijn gezicht: "Ja, dit is natuurlijk heel erg fijn. Natuurlijk, op pure snelheid hadden we hem niet kunnen winnen. Ja, het was gewoon slim met de strategie. Het was het goede moment om naar binnen te komen met de Safety Car, en daardoor win je deze wedstrijd met nog steeds en goede snelheid. Dus ja, daar mag je tevreden mee zijn."

Geloofde Verstappen in de zege?

Verstappen werd ook gevraagd naar wat er door zijn hoofd schoot toen de McLarens geen pitstop maakten: "Ja, toen wist ik dat als ze niet te ver zouden uitlopen over de eerste stints, dat we dan een goede kans zouden hebben om te winnen. Na de Safety Car gingen ze natuurlijk voluit en ik moest mijn banden managen, omdat we natuurlijk 25 rondjes moesten rijden op die banden. Ze trokken daar natuurlijk meteen een gat, maar daarna konden we het stabiel houden. Daardoor hebben we de rest van de race dat gat kunnen houden en dat was heel positief."

Kan Verstappen de titel winnen?

Verstappen heeft volgende week weer zo'n race nodig om in Abu Dhabi de titel te pakken. Hij is echter heel realistisch: "Op pure snelheid gaan we hem niet winnen in Abu Dhabi. Dus we moeten natuurlijk iets zoals vandaag hebben. Of misschien iets meer geluk. We moeten realistisch zijn. Maar in ieder geval houdt het het spannend."