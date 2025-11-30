user icon
Uitslag Grand Prix van Qatar: Verstappen wint na tactische blunder McLaren, titelstrijd wijd open

<b> Uitslag Grand Prix van Qatar: </b> Verstappen wint na tactische blunder McLaren, titelstrijd wijd open

De Grand Prix van Qatar is een feit. Op het circuit van Losail ging de zege naar Max Verstappen. Achter hem werden Oscar Piastri en Carlos Sainz als tweede en derde geklasseerd in de race in de met kunstlicht verlichte woestijn.

Alle ogen waren bij de start van de Grand Prix van Qatar gericht op de top drie. Oscar Piastri en Max Verstappen moesten Lando Norris aanvallen, want anders zouden hun titelkansen verdwijnen. De toppers startten de race allemaal op de mediumbanden, terwijl verder in het veld Nico Hülkenberg en Lewis Hamilton op de zachte banden stonden.

Piastri had een geweldige start, en wist zijn pole position om te zetten in de koppositie. Daarachter kwam Verstappen net iets beter weg dan Norris, en wist de Nederlander de tweede plaats van hem af te pakken. Norris probeerde hem terug te pakken, maar de Red Bull-coureur was net iets gehaaider. Hij behield zijn positie, waarna het spelletje begon.

Wat gebeurde er met Hülkenberg?

Alles leek te gaan zoals men had verwacht, totdat het na een zevental rondjes helemaal misging in de eerste bocht. Hülkenberg probeerde daar de Alpine van Pierre Gasly in te halen, maar dat ging mis. Ze raakten elkaar band op band en Hülkenberg schoof achterwaarts de grindbak in. Er lag veel rommel op de baan, en de wedstrijdleiding stuurde de Safety Car de baan op. De teams stonden direct voor een dilemma; moesten ze een pitstop maken of niet?

De tactische keuze van McLaren

Piastri en Norris reden rustig door, terwijl Verstappen direct naar binnen dook voor een nieuw setje mediums. Achter hem kwamen vrijwel alle andere coureurs ook naar binnen, en daarmee lag de bal bij McLaren. Norris vroeg zich hardop af of ze wel de juiste keuze hadden gemaakt, maar aan de pitmuur wisten ze het zeker. Norris' race-engineer stelde dat de andere teams hierdoor geen vrijheid meer hadden.

Bij Norris bleef er twijfel bestaan, en bij zijn team McLaren wisten ze dat ze als gekken moesten rijden na de Safety Car-periode. Aangezien ze maximaal 25 rondjes met een setje banden mochten rijden, was het nodig om een groot gat te slaan voordat de limiet was bereikt. Bij de herstart sloeg Piastri dan ook een gat, en Norris probeerde ook het gas in te trappen. Verstappen liet een gat vallen, maar wist ook wat de situatie precies was.

Voor Piastri en Norris was het belangrijk om een goed gat te slaan, want als Fernando Alonso te dicht bij zou komen, hadden ze een probleem. De Spanjaard was de locomotief van een lange trein auto's, en als ze hier in terecht zouden komen, dan hadden ze een enorm probleem.

Strategische spelletjes

In de 24ste ronde werd Piastri naar binnengeroepen voor zijn pitstop, maar deze was niet heel snel. Hij bleef Alonso echter voor, en bij McLaren begonnen ze te zweten. Als de pitstop van Norris zou mislukken, dan werd het een probleem. De pitcrew van McLaren was echter in vorm, en hij kwam net voor Alonso de baan op.

Bij McLaren wisten ze dat alle andere concurrenten in de 32ste ronde een pitstop moesten maken. Ze moesten een gat slaan om te voorkomen dat er iets mis zou gaan, en toen Verstappen en de rest van het veld naar binnen doken, werd het even spannend. Norris zag dat Verstappen nipt achter hem de baan op kwam. Voor McLaren was dit het gewenste scenario, maar Verstappen kon nu op verse banden vol gaan pushen. Met zijn harde banden onder de auto, kon het spannend worden.

Foutje van Norris

Op de boordradio van Norris werden er veel tips gegeven, want hij voelde zich nog niet helemaal comfortabel. Norris maakte een klein foutje, raakte het grind en wist zijn auto nog net onder controle te houden. De Brit vreesde dat hij schade had gereden, en zag hoe de Red Bull van Verstappen steeds groter begon te worden in zijn achteruitkijkspiegel.

Verstappen pakt de leiding

Verstappen begon steeds meer snelheid te vinden, en in de 42ste ronde dook Piastri naar binnen voor zijn pitstop. Norris leek Verstappen op te moeten houden, maar hij begon zich steeds meer zorgen te maken. Toen Norris in de 44ste ronde zijn pitstop maakte, kreeg Verstappen de koppositie in zijn schoot geworpen.

Bij McLaren realiseerde men zich dat ze Verstappen de leiding hadden gegeven, en Norris kwam zelfs achter Carlos Sainz en Andrea Kimi Antonelli de baan op. Hij moest ze inhalen, maar dit werd een enorme opgave. Sainz wilde voor het podium gaan, terwijl Antonelli er geen zin in had om Norris erlangs te laten.

Gelukje voor Norris

In de absolute slotfase kreeg Norris het voor elkaar om Antonelli te passeren. Het was een vreemd moment, want Antonelli leek gewoon ruimte te maken. Het zorgde voor een sarcastische boordradio bij Verstappen, maar hij was ook blij met zijn zege.

Vreugde

In de slotfase leken de banden nog een rol te gaan spelen, want Racing Bulls-coureur Isack Hadjar liep tegen een lekke band aan. Voor de koplopers maakte dit weinig uit, ze wisten op de juiste posities over de streep te komen. De vreugde was het grootst bij Williams, waar Carlos Sainz zijn tweede podium pakte.

F1Grand Prix Qatar - Race

QA Losail International Circuit - 30 november 2025

Kubica

Posts: 5.665

Geluk? Zeg dat eens recht in het gezicht van Hannah !!!

  • 64
  • 30 nov 2025 - 18:30
Reacties (118)

Login om te reageren
  • Michael Schumacher

    Posts: 2.012

    Oke. Dat was een flinke dosis geluk voor Verstappen, en natuurlijk een blunder van de Mclaren pit muur zou je zeggen.

    Lando en Oscar konden hier helemaal niets aan doen, en werden voor de leeuwen gegooid.Oscar heel sterk, Lando dan weer ietsje minder deze keer. Ontzettend zuur voor hen, maar dat is ook racen.
    Dan ook nog de onbegrijpelijke keuze om Lando voor Max weg te halen bij de laatste stop, terwijl hij juist Max kon ophouden zodat tenminste Oscar een grotere kans had om Max te pakken.

    Laten we hopen dat AD 25 een spektakel wordt zonder gekkigheden en zonder gelukjes hier en daar, en met een Mclaren op het hoogste treetje in de eindstand, dat zou namelijk volledig terecht zijn.

    • + 18
    • 30 nov 2025 - 18:28
    • Kubica

      Posts: 5.665

      Geluk? Zeg dat eens recht in het gezicht van Hannah !!!

      • + 63
      • 30 nov 2025 - 18:30
    • schwantz34

      Posts: 41.493

      Geluk? Sore loser!!!

      • + 60
      • 30 nov 2025 - 18:31
    • Rode Stier 33

      Posts: 915

      Terecht is diegene die volgende week op de hoogste trede staat. En als dat Max is, is dat net zo terecht. Wat een onzin kraam jij uit!

      • + 33
      • 30 nov 2025 - 18:31
    • Pepe

      Posts: 1.158

      Je valt door de mand zo genoemde "echte" fan.

      • + 25
      • 30 nov 2025 - 18:32
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.012

      Ja natuurlijk is dat geluk door een blunder. Mclaren was het enige team dat niet pitte, dus zo geweldig was de strategie call natuurlijk niet, het was juist de meest logische.

      • + 7
      • 30 nov 2025 - 18:32
    • Canson Po

      Posts: 2.853

      weet je wat geluk was dat Antonelli een probleem had in de voorlaatste ronde, geluk ... man man als er een deze titel verdient is het Max

      • + 38
      • 30 nov 2025 - 18:32
    • nr 76

      Posts: 7.240

      "Not skills, pure luck"
      Die heb ik vaker gehoord.

      • + 17
      • 30 nov 2025 - 18:34
    • hupholland

      Posts: 9.462

      ja, Lando gaat Max in de weg rijden om Piastri aan 7 punten extra te helpen. Sowieso was het gat daar ook veels te groot voor.

      • + 9
      • 30 nov 2025 - 18:35
    • Glasvezelcoureur

      Posts: 642

      Geluk was dat Antonelli niet in staat bleek om Norris achter zich te houden!

      • + 22
      • 30 nov 2025 - 18:35
    • Kubica

      Posts: 5.665

      Omdat de rest de call van RBR volgde en de Papayas niet het voortouw namen is dat geluk? Nog nooit zo’n onzin gelezen.

      • + 18
      • 30 nov 2025 - 18:36
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.012

      Oh god.

      Vowles zei ook meteen in gesprek met Brundle tijdens de race dat het een 'no-brainer' was om natuurlijk de pitstop te maken. Het was geen gok, het was gewoon zo logisch. Alleen kennelijk niet voor Mclaren, dat is dus een blunder van Mclaren en geen wereldklasse move van Red Bull ansich.

      Wat ze natuurlijk weleens hebben gedaan, maar dat was deze absoluut niet.

      • + 9
      • 30 nov 2025 - 18:38
    • Pepe

      Posts: 1.158

      @Kubica hoe durf je tegen Michael (de echte fan) in te gaan? Maxpostels uit een bepaalde sekte hebben niks te zeggen. Dat weet je toch?

      • + 13
      • 30 nov 2025 - 18:39
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.012

      Ik snap dat je als Max-fan helemaal in de wolken bent, dat zou ik ook zijn. Ik begrijp niet dat iedereen meteen zo op zijn teentjes is getrapt.

      Het was een doodnormale strategische call die in elke race een no-brainer zou zijn, dat maakt het niet ineens wereldklasse, dan draai je het om. Het is juist Mclaren welke totaal gefaald heeft, als enige nog wel. Dus ja, dat heet dan geluk. Dat betekent niet onverdiend overigens. Tere gedoe.

      • + 8
      • 30 nov 2025 - 18:41
    • Pepe

      Posts: 1.158

      @Michael teentjes getrapt? Kijk anders even je eigen reacties terug. Niet zo verbaasd doen.

      • + 19
      • 30 nov 2025 - 18:44
    • Glasvezelcoureur

      Posts: 642

      @MS

      Dus, het is geluk omdat je tegenstander een fout maakt...

      Echt de vreemdste redenering die ik hier vandaag gelezen heb!

      • + 19
      • 30 nov 2025 - 18:46
    • red slow

      Posts: 3.265

      Sinds de bodemplaat truc er niet meer is. Kun je zien dat Norriss en Piastri weer op het oude niveau aan elkaar gewaagd zijn, waarbij Piastri toch een kleine voorsprong heeft.

      Daarnaast was het vooral weer twijfel bij norriss aan zijn eigen kunnen.

      Laat volgende week maar een leuke race zijn.

      • + 13
      • 30 nov 2025 - 18:47
    • Joeppp

      Posts: 8.120

      Natuurlijk is het geluk als het team een blunder maakt en dat kostte gaat van de wk stand voor rijders! 9 teams maken de juiste call en het veruit snelste team niet. Dat is maxzel en daardoor kon verstappen winnen en sainz op het podium komen. Dat maakt verder niet uit want iedereen heeft tijdens een seizoen wel eens pech en geluk.

      • + 3
      • 30 nov 2025 - 18:48
    • schwantz34

      Posts: 41.493

      @MS Dat McLaren niet één auto durfde te pitten heeft helemaal niks met geluk te maken. Maar is gewoon een oerdomme fout die voortkomt uit hun eigen oerdomme papaya rules, die ze dus oerdom een zekere overwinning heeft gekost. Hoe oerdom kan je zijn?

      • + 25
      • 30 nov 2025 - 18:48
    • van lotje,g

      Posts: 1.141

      Max is een fenomeen.

      • + 9
      • 30 nov 2025 - 18:48
    • hupholland

      Posts: 9.462

      strategie en anticiperen is gewoon een onderdeel van het WDC, als McLaren daarmee blundert is dat niet persé geluk.

      • + 7
      • 30 nov 2025 - 18:52
    • jd2000

      Posts: 7.471

      Geluk was de gele vlag, daarna onkunde team McLaren.

      • + 5
      • 30 nov 2025 - 18:56
    • hupholland

      Posts: 9.462

      het grootste probleem van de papaya rules is denk ik de naam. Elk team heeft natuurlijk zn regels, maar niemand loopt er zo dom mee te koop. Het is een volledig eigen leven gaan leiden en de naam wordt nu op elke domme of omstreden beslissing geplakt.

      • + 2
      • 30 nov 2025 - 18:57
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.012

      Natuurlijk is het wel geluk. Je behaalt een voordeel door een strategische fout van de ander, welke dus als enige tegen de consensus ingaat. Je wint de race niet op pure prestatie op de baan maar door omstandigheden. Dat is de definitie van geluk.

      Nogmaals, dat zegt niet dat het niet ontzettend knap uitgereden is en dus onverdiend, nee dat zeg ik niet.

      Maar kennelijk mag je niet hardop zeggen dat dit wel degelijk gewonnen is door geluk. Of desnoods, om jullie ongenoegen tegemoet te komen:

      'Fantastisch gereden, helped by fortune.'

      • + 3
      • 30 nov 2025 - 19:02
    • Kubica

      Posts: 5.665

      Het echt geen geluk dat McLaren zo stom is niet tenminste Norris , die nota bene achter Max reed, niet naar binnen te halen. Maar als je het perse anders wil zien….

      • + 4
      • 30 nov 2025 - 19:02
    • snailer

      Posts: 30.845

      Heeft niets met geluk te maken, Michael.

      Dit krijg je met die klote papaya rules. Wat een vreselijk team.

      Men wilde Norris geen nadeel geven bij de pitstop, double stack en wachten op anderen die de pit in rijden.

      • + 10
      • 30 nov 2025 - 19:03
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.012

      @Snailer

      Die snap ik, maar het is wel de eerlijkste manier het te doen. Slim? Waarschijnlijk niet nee.

      En ja, het is wel degelijk mogelijk gemaakt door geluk.

      • + 4
      • 30 nov 2025 - 19:05
    • Regenrace

      Posts: 2.160

      Ik heb de race nog niet gekeken, dus heb geen idee waarover ik praat - bovendien behoorlijk dronken, want uit eten en iets te gezellig - daarbij, en ieder die mij een beetje kent, weet dat ik wars ben van iedere verafgoding, ongeacht uit welk land. Maar dit gezegd hebbende: wat een mannetje, die Verstappen - gvd, ik ben blij dat de beslissing pas de laatste race valt. Had ik niet verwacht.
      Maakt me ook niet zo veel uit wie uiteindelijk wint - Verstappen is ook dit seizoen weer toch weer The Man.

      • + 7
      • 30 nov 2025 - 19:07
    • Joeppp

      Posts: 8.120

      Snaiker, nu speculeer je er lekker op los over wat Mclaren dacht. Iemand anders nog een complottheorieetje waarom Mclaren deze achterlijke beslissing maakte net zoals Mercedes in 2021?

      • + 1
      • 30 nov 2025 - 19:08
    • Mick34

      Posts: 1.277

      Sorry hoor, maar McLaren op eerste trede het meest terecht? De grootste onzin die ik in jaren heb gehoord.

      • + 6
      • 30 nov 2025 - 19:16
    • spiderman

      Posts: 209

      @Joeppp, geen speculatie, gezegd door Andrea Stella, double stack tijdens safety car zou een nadeel zijn voor Norris

      • + 4
      • 30 nov 2025 - 19:33
    • Warlord

      Posts: 2.484

      McLaren had hier ook nog achter Russell en de Ferrari´s moeten finishen maar die laten (natuurlijk) het weer af weten. McLaren en coureurs hadden hier juist mazzel.

      • + 4
      • 30 nov 2025 - 19:40
    • Snork

      Posts: 22.141

      Ik heb sterk vermoeden dat in ieder geval MS en Politik (al even afwezig) dezelfde persoon is. Zelfde taalgebruik, in discussie met iedereen met kromme redeneringen en gewichtige woorden gebruiken. Deed ene RogerZzz ook, dus die voeg ik er ook aan toe.

      • + 2
      • 30 nov 2025 - 19:43
    • snailer

      Posts: 30.845

      Het is helemaal niet de eerlijkste manier. De rijders worden benadeeld.

      • + 0
      • 30 nov 2025 - 19:53
    • hupholland

      Posts: 9.462

      @snork: nooit aan gedacht, maar Politik zat idd ook vaak tijdens de race al een verslagje te typen om als eerste een reactie te kunnen plaatsen. Wat dat betreft vertonen ze iig een merkwaardige gelijkenis.

      • + 2
      • 30 nov 2025 - 20:03
    • Aajd Flupke

      Posts: 42

      Dus andermans dommigheid is geluk? Vreemde redenering

      • + 1
      • 30 nov 2025 - 20:05
  • Larry Perkins

    Posts: 61.792

    🛣️🥳🛣️🥳🛣️🥳🛣️🥳🛣️🥳🛣️🥳🛣️ 🥳🛣️

    MAX VERSTAPPEN schittert bij de start,
    dwingt McLaren in een mega-strategische blunder,
    rijdt stralend naar de verwinning en vergroot
    zijn titelkansen!     S T R A A T F E E S T !

    🛣️🥳🛣️🥳🛣️🥳🛣️🥳🛣️🥳🛣️🥳🛣️ 🥳🛣️


    * 🛣️ = straat, 🥳 = feest

    • + 30
    • 30 nov 2025 - 18:29
    • Larry Perkins

      Posts: 61.792

      * o

      • + 3
      • 30 nov 2025 - 18:31
    • gridiron

      Posts: 2.988

      Max heeft juist niks gedwongen, Hulkenberg heeft McLaren in de fout gedwongen

      • + 2
      • 30 nov 2025 - 18:37
    • Williams_F1

      Posts: 1.244

      GEFELICIFLAPTAART!

      • + 1
      • 30 nov 2025 - 18:42
    • Larry Perkins

      Posts: 61.792

      Max maakte de papaya-pitwall zenuwachtig...
      En bam, giga-blunder!

      • + 9
      • 30 nov 2025 - 18:43
    • Canson Po

      Posts: 2.853

      Er werd al eens ge oppert dat ze aan die muur (dikke brown en co) 7 kleuren stront schijten als Max in de buurt komt :p

      • + 11
      • 30 nov 2025 - 18:46
    • nr 76

      Posts: 7.240

      7 kleuren papaya-po

      • + 2
      • 30 nov 2025 - 18:55
  • Mrduplex

    Posts: 1.668

    Top Mercedes

    • + 1
    • 30 nov 2025 - 18:29
  • OneRace

    Posts: 2.783

    DU DU DU DUUUUHHHH…


    MAX VERSTAPPEN!!! 👊🏽🍀🎉

    • + 7
    • 30 nov 2025 - 18:30
  • schwantz34

    Posts: 41.493

    Bam, wat een geweldige race van Max en RBR. En wat liepen ze bij McLaren weer gigantisch te blunderen met hun papaya rules die ze gewoon de overwinning gekost heeft Die hadden natuurlijk gewoon minimaal één auto (Oscar ging aan de leiding op dat moment) moeten laten pitten tijdens de SC. Overigens reden de McLaren rijders allebei lang niet foutloos, en had behalve Lando ook Oscar een momentje waarbij hij zomaar ook schade aan zijn vloer had kunnen rijden!

    Maar het belangrijkste, de titelstrijd is nog niet gestreden. Op naar Abu Dhabi, waar heel McLaren onder nog grotere druk top zal moeten presteren om Max er niet alsnog met de titel vandoor te zien gaan!

    • + 15
    • 30 nov 2025 - 18:30
    • OneRace

      Posts: 2.783

      Max the Axe hakte 2 papaja’s in een bull mootjes!

      • + 9
      • 30 nov 2025 - 18:31
    • hupholland

      Posts: 9.462

      gewoon met beide auto's, leek toch echt een no-brainer. Oscar reed voorop, misschien dat ze voor hem net te weinig tijd hadden, maar Norris had toch altijd Max kunnen volgen?

      • + 3
      • 30 nov 2025 - 18:37
    • Canson Po

      Posts: 2.853

      @hupholland met hun schijnheilige papaya rules kwam dat net niet zo goed uit .. ik had ze zelf gedubbel stacked niks geleerd van Abu Dhabi 2021.

      • + 6
      • 30 nov 2025 - 18:48
    • gridiron

      Posts: 2.988

      Ze hadden de tijd om ze achter elkaar te laten stoppen in de dezelfde ronde.

      • + 0
      • 30 nov 2025 - 19:13
  • Canson Po

    Posts: 2.853

    Oh wow vrees dat Kimi zijn motor het begaf ofzo in de voorlaatste ronde :/

    Dikke race van Max wat een kanjer! sterk ook van Sainz!

    • + 1
    • 30 nov 2025 - 18:31
    • Cicero

      Posts: 1.597

      En daarna deed ie het plots weer?

      • + 6
      • 30 nov 2025 - 18:35
    • Lulham

      Posts: 610

      Hij gleed even van de baan...

      • + 3
      • 30 nov 2025 - 18:41
    • Canson Po

      Posts: 2.853

      hoe lang kijk jij F1 heb er al zien over de lijn zien komen met paar cilinders minder, domme opmerking ..

      Het bleek heb nu reeds onboard gezien van kimi, dat hij uitbrak (wobble) banden waren op dus.

      • + 3
      • 30 nov 2025 - 18:42
  • Smock

    Posts: 285

    Wordt een leuke laatste race, qua spanning dan! Hoop op wel wat meer spektakel op de baan in Abu Dhabi!

    • + 0
    • 30 nov 2025 - 18:31
  • Cicero

    Posts: 1.597

    Netflix heeft echt een fantastisch script geschreven. Well done!

    • + 6
    • 30 nov 2025 - 18:32
  • nr 76

    Posts: 7.240

    Mc Laren vertrouwde weer eens op haar race pace, en hielden weer eens geen rekening met Verstappen.

    • + 10
    • 30 nov 2025 - 18:33
  • Jermaine

    Posts: 7.135

    Wat heeft McLaren dat weer goed verpest! En dan Kimi come on man.... tfc was dat xD

    • + 5
    • 30 nov 2025 - 18:34
    • Housmans

      Posts: 267

      Mercedes motor tegen mercedes motor..
      Duh!

      Wij mogen nog geluk hebben dat Sainz wel nog een ruggegraat heeft en zijn prachtig verdiendde podiumplek niet af wilde geven!
      Mijn DOTD!

      • + 0
      • 30 nov 2025 - 20:45
  • Pleen

    Posts: 770

    HAHAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!! OH YEAAAAH!!!

    • + 3
    • 30 nov 2025 - 18:34
  • Leclerc Fan

    Posts: 4.003

    Heeft McLaren weer mooi verprutst.

    • + 3
    • 30 nov 2025 - 18:34
  • Mr Marly

    Posts: 7.911

    Wat een klote tweede seizoenshelft van McLaren, ongelooflijk dat ze niet naar binnen kwamen, op een circuit waar je niet kan inhalen. Wat een blunder. Lijkt wel of ze geen kampioen willen worden. Gevangen in hun eigen domme papaya rules m de een geen voordeel voor te geven. Norris veel fouten, gelukje met Antonelli.
    En de grote man van de sport weer helemaal terug in de strijd, slechte zaterdag maar zeer sterke zondag en optimaal van de blunder bij McLaren geprofiteerd.
    Wat is sport soms bikkelhard….
    Gefeliciteerd aan de Max fans.

    • + 16
    • 30 nov 2025 - 18:34
    • Mr Marly

      Posts: 7.911

      En de felicitaties aan de fans van Sainz en Williams, zeer sterk optreden.

      • + 14
      • 30 nov 2025 - 18:38
    • hupholland

      Posts: 9.462

      nou, dat inhalen was het misschien wel, ze waren wellicht te bang om in verkeer te komen. Maar ja, waarom zouden anderen buiten blijven als je gewoon een stop kunt uitsparen? Ze denken bij McLaren gewoon te ingewikkeld soms.

      • + 0
      • 30 nov 2025 - 18:42
    • Mr Marly

      Posts: 7.911

      Dat ze dat bij Piastri dachten kan ik begrijpen, maar toen Max naar binnen ging had Norris erachteraan moeten duiken. Maar door die achterlijke papaya rules, waar ze beide coureurs dezelfde kansen willen geven, deden ze dat niet.

      • + 5
      • 30 nov 2025 - 19:00
  • FelipeMassa#19

    Posts: 8.344

    Wat een pannenkoeken daar bij McLaren. Oscar had gewoon naar binnen gehaald moet worden. Dan hadden ze met Norris weg kunnen rijden en Oscar de boel laten ophouden. Dan won je met Oscar en werd je 2e/3e met Norris. Maargoed, ik ben geen strateeg. Maar dit hadden ze makkelijk kunnen doen. Zege weggooid voor de ‘papaya rules’

    • + 6
    • 30 nov 2025 - 18:34
    • hupholland

      Posts: 9.462

      nou, eerder door gewoon totaal niet na te denken. Het leek voor iedereen een no-brainer, behalve voor McLaren. Deed me een beetje denken aan Hongarije 2021.

      • + 0
      • 30 nov 2025 - 18:41
  • John6

    Posts: 11.335

    Yes yes yes, en zo werkt dat, weer geweldig gedaan van Max.

    • + 5
    • 30 nov 2025 - 18:34
  • Taures

    Posts: 1.532

    Hoe kan je een voorsprong van 104 punten verspillen?

    🤔🫣 Zie race

    • + 7
    • 30 nov 2025 - 18:35
    • Remco_F1

      Posts: 3.263

      Het is hoe kun je 104 punten inlopen, door constant te zijn als coureur en team 💪🏼

      • + 3
      • 30 nov 2025 - 19:13
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.911

    Toch nog spannend op het einde.
    Hoewel ik het Lando gunde ben ik toch blij dat hij Carlos niet meer voorbij kwam.
    Dus Carlos op het podium....

    • + 5
    • 30 nov 2025 - 18:35
  • F1jos

    Posts: 4.871

    Mighty Max en zijn strategie !!!

    • + 1
    • 30 nov 2025 - 18:39
  • 919

    Posts: 3.855

    Lekker voor Sainz en Williams

    • + 1
    • 30 nov 2025 - 18:39
  • SennaS

    Posts: 10.983

    Max goed gereden en zijn job gedaan. Wel wat geluk met de sc. Is niet de 1e keer.
    Die rbr auto ging op zich weer als een dolle, was met vlagen sneller dan de mcl.
    Mcl faalt weer eens met hun papaya rules. Ze hadden ook 1 van hun coureurs binnen kunnen halen bij de sc.
    Wel jammer voor Norris dat hij bij een team zit met papaya rules anders was hij allang wk.

    Hopelijk straft Max dat arrogante mcl af.

    • + 4
    • 30 nov 2025 - 18:40
    • nr 76

      Posts: 7.240

      SennaS, hoe kom je in vredesnaam bij zoveel onzin? De safetycar was er voor iedereen, dat was gewoon dom van mcLaren.

      Norris vernielde zijn vloer weer eens weer eens met een lompe actie. Piastri was altijd sneller dan Verstappen.

      • + 12
      • 30 nov 2025 - 18:44
    • Smock

      Posts: 285

      Ik zie iedereen altijd maar blijven refereren naar dat papaya rules. Mis ik dan dat ze dat in de afgelopen races benoemen of is dat gewoon kinderachtig blijven hangen na het begin van het seizoen?

      • + 2
      • 30 nov 2025 - 18:48
    • SennaS

      Posts: 10.983

      Nr 76,
      Niet direct schelden.
      Door de sc kon mcl fouten maken, anders had piastri gewonnen en bij vlagen was Max de snelste.
      Dus geluk als zo’n situatie zich voordoet. En had Max op kop gereden had hij wellicht zijn track position gehouden en niet de pits in.

      • + 2
      • 30 nov 2025 - 18:57
    • Lulham

      Posts: 610

      Smock ze willen niemand voortrekken en omdat beide naar binnen halen in het nadeel van Norris zou zijn geweest hebben ze beide buiten gelaten...

      • + 3
      • 30 nov 2025 - 18:58
    • Klus

      Posts: 2.373

      Dat geluk was toch voor iedereen hetzelfde. Dus het was geen geluk.

      • + 2
      • 30 nov 2025 - 18:59
    • da_bartman

      Posts: 6.280

      "Nr 76, Niet direct schelden. " Dat is geen schelden. In jouw geval presenteert hij alleen de feiten. Het is vast niet de eerste keer dat dit te horen krijgt

      • + 5
      • 30 nov 2025 - 19:28
    • nr 76

      Posts: 7.240

      SennaS: is het scheldwoord bij ons in de kamer?

      • + 1
      • 30 nov 2025 - 20:26
  • Taures

    Posts: 1.532

    Zag aan Piastri hoofd, hij is helemaal down een mentale klap.

    • + 4
    • 30 nov 2025 - 18:40
  • Larry Perkins

    Posts: 61.792

    Verstappen: "McLaren's decision interesting"
    Verstappen is first up with Martin Brundle. "This was an incredible race for us. We made the right call as a team to box under the safety car."

    Asked about McLaren's decision not to box under the safety car: "That's an interesting move..."

    Race strategist Hannah Schmitz gets the honours to go up on the podium to collect the constructors' trophy.

    • + 4
    • 30 nov 2025 - 18:41
    • Larry Perkins

      Posts: 61.792

      Does Max believe he can win the title? "It's all possible now. We'll see, I don't worry about it too much..."

      • + 4
      • 30 nov 2025 - 19:00
  • Williams_F1

    Posts: 1.244

    Ik gooi hem erin: wie pakt nu de titel in Abu Dhabi? 🫡

    • + 1
    • 30 nov 2025 - 18:42
    • Lulham

      Posts: 610

      Norris heeft nog steeds de beste kaarten.

      • + 2
      • 30 nov 2025 - 18:43
    • Williams_F1

      Posts: 1.244

      Maar verstappen de joker.

      • + 1
      • 30 nov 2025 - 18:46
    • Lulham

      Posts: 610

      ALS Verstappen wint heeft Norris genoeg aan P3, die joker is er niet.

      • + 0
      • 30 nov 2025 - 18:49
    • SennaS

      Posts: 10.983

      Hangt van de papaya rules af, die zijn pro max

      • + 1
      • 30 nov 2025 - 18:49
    • Smock

      Posts: 285

      Pfoeh, ik zou er geen geld op in durven zetten. Ik hoop nog steeds op Norris, al viel die mij vandaag wel wat tegen.

      • + 0
      • 30 nov 2025 - 18:50
    • nr 76

      Posts: 7.240

      En met die stalen zenuwen van Norris kan het eigenlijk niet meer misgaan...

      • + 3
      • 30 nov 2025 - 18:59
    • snailer

      Posts: 30.845

      Dat gaat gewoon Norris worden. Gewoon de absoluut beste auto. EN ze blijven het natuurlijk niet verprutsen.

      Maar wie het ook wordt. Alleen Verstappen verdient het.

      • + 2
      • 30 nov 2025 - 19:56
  • myell

    Posts: 116

    Zonde van antonelli in die laatste ronde, nu mag norris 3e worden mocht verstappen eerste worden anders had hij sowieso 2e moeten worden.

    • + 3
    • 30 nov 2025 - 18:43
  • Hagueian

    Posts: 8.224

    Mclaren blijft maar blunderen. Ze moeten foutloos zijn komende week, anders kan het heel slecht voor ze aflopen. We gaan zien wat de druk teweeg gaat brengen.

    • + 1
    • 30 nov 2025 - 18:45
    • SennaS

      Posts: 10.983

      Je zou maar als topcoureur bij zo’n team rijden.

      • + 0
      • 30 nov 2025 - 18:52
    • nr 76

      Posts: 7.240

      Het gaat heus niet èlke week mis, toch?

      • + 0
      • 30 nov 2025 - 19:01
    • SennaS

      Posts: 10.983

      Elk weekend papaya rules he en als bonus diskwalificatie en strategische errors

      • + 0
      • 30 nov 2025 - 19:10
    • Pietje Bell

      Posts: 32.137

      nr 76

      Het gaat heus niet èlke week mis, toch?
      ==================================================

      Vorige week een DSQ ---> Ging dus mis.

      Deze week een enorme blunder. ---> Ging dus weer mis.

      Volgende week is het 3 maal scheepsrecht!! Wéér mis dus.

      • + 1
      • 30 nov 2025 - 19:41
    • snailer

      Posts: 30.845

      Inderdaad rijdt Verstappen bij zo'n team. Ze krijgen niet eens de auto voor elkaar.

      McLaren heeft daar en tegen 2 omhooggevallen rijders die het kampioenschap niet verdienen.

      • + 1
      • 30 nov 2025 - 19:58
    • Kubica

      Posts: 5.665

      @SennaS, het kan altijd erger… kijk naar Ferrari..

      • + 1
      • 30 nov 2025 - 20:18
  • Rode Stier 33

    Posts: 915

    Dit wordt een knots-, knots-, knotsgekke laatste race 😎

    • + 0
    • 30 nov 2025 - 18:47
  • Di Stefano

    Posts: 350

    Echt beschamend van de strategen van McLaren

    • + 2
    • 30 nov 2025 - 18:47
    • schwantz34

      Posts: 41.493

      Ja, die zijn zelfs nog slechter als die prutsers bij Ferrari. En dan moet je dus echt wel heel erg boven jezelf uitstijgen als strateeg zijnde! ;)

      • + 7
      • 30 nov 2025 - 18:52
  • hupholland

    Posts: 9.462

    als Norris volgend weekend net zo nerveus is als dit weekend, dan is het nog geen gelopen zaak. Helaas heeft McLaren nog wel een extra troefkaart in de hand met Piastri, die ze er eventueel in de laatste ronde nog tussenuit kunnen halen om Norris extra punten te geven. Norris zal wel op eigen kracht op P4 moeten rijden dan, mocht Max winnen. Als Piastri ertussen zit en aan de kant gaat wordt dat dan dus P3 en 15 punten.

    • + 2
    • 30 nov 2025 - 18:49
    • Lulham

      Posts: 610

      Ik vraag me af of Piastri niet liever Verstappen kampioen ziet worden in dat scenario.

      • + 5
      • 30 nov 2025 - 18:51
    • Larry Perkins

      Posts: 61.792

      Dat weet ik wel zeker @L*lham...

      • + 5
      • 30 nov 2025 - 19:02
    • SennaS

      Posts: 10.983

      Dan wordt pistri een extra pitstop gegeven of op z’n rbr opzij moet

      • + 0
      • 30 nov 2025 - 19:04
    • hupholland

      Posts: 9.462

      ja, tuurlijk gaat dat niet van harte zijn, maar weigeren is op zo'n moment denk ik geen optie. En dan heb ik het dus alleen over het moment dat Piastri zelf geen kans meer heeft op de titel

      • + 0
      • 30 nov 2025 - 19:29
    • Babs

      Posts: 126

      Dan blijft hij lekker buiten. Niemand kan jou verplichten nog eens naar binnen te gaan als al twee verschillende compounds hebt gehad. Of wil je zeggen dat ze hem 'per ongeluk' twee keer dezelfde banden gaan geven?

      • + 1
      • 30 nov 2025 - 19:57
    • hupholland

      Posts: 9.462

      je werkgever kan je dat zeker wel verplichten. Piastri kan weigeren, maar dan heeft McLaren waarschijnlijk wel het recht om zijn contract ongeldig te laten verklaren.
      Piastri gaat dat ook zeker wel doen mocht hij zelf niks meer te winnen hebben. Maar tot de laatste ronden zal hij gewoon voor eigen kans gaan natuurlijk.

      • + 0
      • 30 nov 2025 - 20:24
  • schwantz34

    Posts: 41.493

    Heeft Hamilton ook meegedaan vandaag?

    • + 1
    • 30 nov 2025 - 19:55

QA Grand Prix van Qatar

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

QAGrand Prix van Qatar

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
800
2
Mercedes
457
3
Red Bull Racing
426
4
Ferrari
382
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
80
8
Haas F1
73
9
Sauber
68
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

