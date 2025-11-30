De Grand Prix van Qatar is een feit. Op het circuit van Losail ging de zege naar Max Verstappen. Achter hem werden Oscar Piastri en Carlos Sainz als tweede en derde geklasseerd in de race in de met kunstlicht verlichte woestijn.

Alle ogen waren bij de start van de Grand Prix van Qatar gericht op de top drie. Oscar Piastri en Max Verstappen moesten Lando Norris aanvallen, want anders zouden hun titelkansen verdwijnen. De toppers startten de race allemaal op de mediumbanden, terwijl verder in het veld Nico Hülkenberg en Lewis Hamilton op de zachte banden stonden.

Piastri had een geweldige start, en wist zijn pole position om te zetten in de koppositie. Daarachter kwam Verstappen net iets beter weg dan Norris, en wist de Nederlander de tweede plaats van hem af te pakken. Norris probeerde hem terug te pakken, maar de Red Bull-coureur was net iets gehaaider. Hij behield zijn positie, waarna het spelletje begon.

Wat gebeurde er met Hülkenberg?

Alles leek te gaan zoals men had verwacht, totdat het na een zevental rondjes helemaal misging in de eerste bocht. Hülkenberg probeerde daar de Alpine van Pierre Gasly in te halen, maar dat ging mis. Ze raakten elkaar band op band en Hülkenberg schoof achterwaarts de grindbak in. Er lag veel rommel op de baan, en de wedstrijdleiding stuurde de Safety Car de baan op. De teams stonden direct voor een dilemma; moesten ze een pitstop maken of niet?

De tactische keuze van McLaren

Piastri en Norris reden rustig door, terwijl Verstappen direct naar binnen dook voor een nieuw setje mediums. Achter hem kwamen vrijwel alle andere coureurs ook naar binnen, en daarmee lag de bal bij McLaren. Norris vroeg zich hardop af of ze wel de juiste keuze hadden gemaakt, maar aan de pitmuur wisten ze het zeker. Norris' race-engineer stelde dat de andere teams hierdoor geen vrijheid meer hadden.

Bij Norris bleef er twijfel bestaan, en bij zijn team McLaren wisten ze dat ze als gekken moesten rijden na de Safety Car-periode. Aangezien ze maximaal 25 rondjes met een setje banden mochten rijden, was het nodig om een groot gat te slaan voordat de limiet was bereikt. Bij de herstart sloeg Piastri dan ook een gat, en Norris probeerde ook het gas in te trappen. Verstappen liet een gat vallen, maar wist ook wat de situatie precies was.

Voor Piastri en Norris was het belangrijk om een goed gat te slaan, want als Fernando Alonso te dicht bij zou komen, hadden ze een probleem. De Spanjaard was de locomotief van een lange trein auto's, en als ze hier in terecht zouden komen, dan hadden ze een enorm probleem.

Strategische spelletjes

In de 24ste ronde werd Piastri naar binnengeroepen voor zijn pitstop, maar deze was niet heel snel. Hij bleef Alonso echter voor, en bij McLaren begonnen ze te zweten. Als de pitstop van Norris zou mislukken, dan werd het een probleem. De pitcrew van McLaren was echter in vorm, en hij kwam net voor Alonso de baan op.

Bij McLaren wisten ze dat alle andere concurrenten in de 32ste ronde een pitstop moesten maken. Ze moesten een gat slaan om te voorkomen dat er iets mis zou gaan, en toen Verstappen en de rest van het veld naar binnen doken, werd het even spannend. Norris zag dat Verstappen nipt achter hem de baan op kwam. Voor McLaren was dit het gewenste scenario, maar Verstappen kon nu op verse banden vol gaan pushen. Met zijn harde banden onder de auto, kon het spannend worden.

Foutje van Norris

Op de boordradio van Norris werden er veel tips gegeven, want hij voelde zich nog niet helemaal comfortabel. Norris maakte een klein foutje, raakte het grind en wist zijn auto nog net onder controle te houden. De Brit vreesde dat hij schade had gereden, en zag hoe de Red Bull van Verstappen steeds groter begon te worden in zijn achteruitkijkspiegel.

Verstappen pakt de leiding

Verstappen begon steeds meer snelheid te vinden, en in de 42ste ronde dook Piastri naar binnen voor zijn pitstop. Norris leek Verstappen op te moeten houden, maar hij begon zich steeds meer zorgen te maken. Toen Norris in de 44ste ronde zijn pitstop maakte, kreeg Verstappen de koppositie in zijn schoot geworpen.

Bij McLaren realiseerde men zich dat ze Verstappen de leiding hadden gegeven, en Norris kwam zelfs achter Carlos Sainz en Andrea Kimi Antonelli de baan op. Hij moest ze inhalen, maar dit werd een enorme opgave. Sainz wilde voor het podium gaan, terwijl Antonelli er geen zin in had om Norris erlangs te laten.

Gelukje voor Norris

In de absolute slotfase kreeg Norris het voor elkaar om Antonelli te passeren. Het was een vreemd moment, want Antonelli leek gewoon ruimte te maken. Het zorgde voor een sarcastische boordradio bij Verstappen, maar hij was ook blij met zijn zege.

Vreugde

In de slotfase leken de banden nog een rol te gaan spelen, want Racing Bulls-coureur Isack Hadjar liep tegen een lekke band aan. Voor de koplopers maakte dit weinig uit, ze wisten op de juiste posities over de streep te komen. De vreugde was het grootst bij Williams, waar Carlos Sainz zijn tweede podium pakte.