De Formule 1 staat aan de vooravond van een zinderende ontknoping van het seizoen. Aankomend weekend vecht Max Verstappen met McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri om de wereldtitel. Bij McLaren weten ze dat het een enorme strijd gaat worden, maar ze blijven weigeren om een kopman aan te wijzen.

Maandenlang leek het erop dat Norris en Piastri intern mochten uitvechten wie er wereldkampioen zou worden. Geen enkele coureur kwam bij hen in de buurt, en in de zomer hadden ze ruim honderd punten voorsprong op Verstappen. In de afgelopen maanden is er echter veel veranderd, en heeft Verstappen zich gemengd in de strijd om het goud.

Verstappen won twee weken geleden in Las Vegas, waar hij profiteerde van de dubbele diskwalificatie van de McLarens. Afgelopen weekend leek hij in Qatar in het nadeel te zijn, maar wist hij uiteindelijk te profiteren van de tactische blunders van McLaren. Hierdoor vielen Piastri en Norris terug, en wist Verstappen weer te winnen. Hij haalde Piastri in in de titelstrijd, en moet nu in Abu Dhabi twaalf punten goed gaan maken op Norris.

Wat gaat McLaren doen?

Bij McLaren moeten ze verdedigen, maar ook aanvallen met Piastri. Teambaas Andrea Stella laat aan Motorsport.com weten dat ze hun coureurs dezelfde kansen blijven geven: "We moeten er in eerste instantie voor zorgen dat we in staat zijn om perfecte weekenden uit te voeren. De snelheid zit wel in de auto en de coureurs doen het ook exceptioneel goed, maar in de afgelopen weekenden hebben we er door operationele fouten geen gebruik van kunnen maken."

"Wat betreft het hebben van twee coureurs die om het kampioenschap vechten, zal onze filosofie niet veranderen voor Abu Dhabi. We blijven zowel Oscar als Lando de kansen geven om hun ambities na te jagen."

Vertrouwen in Piastri

Volgens Stella is dit een eenvoudige keuze: "Als je naar de punten kijkt, dan kan Oscar de titel zeker nog winnen. We hebben in het verleden van de Formule 1 ook al vaker gezien dat de derde uit de WK-stand in zo'n finale uiteindelijk wint. Dat gebeurde in 2007, en ook in 2010. Oscar verdient het om voor zijn eigen prestaties te mogen gaan. We zullen beide coureurs vrij laten racen, al is het voor ons het belangrijkste dat we uiteindelijk met één van onze coureurs Verstappen verslaan."