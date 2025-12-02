user icon
De Formule 1 staat aan de vooravond van een zinderende ontknoping van het seizoen. Aankomend weekend vecht Max Verstappen met McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri om de wereldtitel. Bij McLaren weten ze dat het een enorme strijd gaat worden, maar ze blijven weigeren om een kopman aan te wijzen.

Maandenlang leek het erop dat Norris en Piastri intern mochten uitvechten wie er wereldkampioen zou worden. Geen enkele coureur kwam bij hen in de buurt, en in de zomer hadden ze ruim honderd punten voorsprong op Verstappen. In de afgelopen maanden is er echter veel veranderd, en heeft Verstappen zich gemengd in de strijd om het goud.

Verstappen won twee weken geleden in Las Vegas, waar hij profiteerde van de dubbele diskwalificatie van de McLarens. Afgelopen weekend leek hij in Qatar in het nadeel te zijn, maar wist hij uiteindelijk te profiteren van de tactische blunders van McLaren. Hierdoor vielen Piastri en Norris terug, en wist Verstappen weer te winnen. Hij haalde Piastri in in de titelstrijd, en moet nu in Abu Dhabi twaalf punten goed gaan maken op Norris.

Wat gaat McLaren doen?

Bij McLaren moeten ze verdedigen, maar ook aanvallen met Piastri. Teambaas Andrea Stella laat aan Motorsport.com weten dat ze hun coureurs dezelfde kansen blijven geven: "We moeten er in eerste instantie voor zorgen dat we in staat zijn om perfecte weekenden uit te voeren. De snelheid zit wel in de auto en de coureurs doen het ook exceptioneel goed, maar in de afgelopen weekenden hebben we er door operationele fouten geen gebruik van kunnen maken."

"Wat betreft het hebben van twee coureurs die om het kampioenschap vechten, zal onze filosofie niet veranderen voor Abu Dhabi. We blijven zowel Oscar als Lando de kansen geven om hun ambities na te jagen."

Vertrouwen in Piastri

Volgens Stella is dit een eenvoudige keuze: "Als je naar de punten kijkt, dan kan Oscar de titel zeker nog winnen. We hebben in het verleden van de Formule 1 ook al vaker gezien dat de derde uit de WK-stand in zo'n finale uiteindelijk wint. Dat gebeurde in 2007, en ook in 2010. Oscar verdient het om voor zijn eigen prestaties te mogen gaan. We zullen beide coureurs vrij laten racen, al is het voor ons het belangrijkste dat we uiteindelijk met één van onze coureurs Verstappen verslaan."

John6

Posts: 11.342

Als Max de leiding heeft in de race, Oscar 2de of 3de en Lando 4de, dan zeggen ze gewoon Oscar laat je terug zakken en Lando heeft de titel op P3, als Oscar niet kan winnen.

  • 3
  • 2 dec 2025 - 10:21
  • John6

    Posts: 11.343

    Als Max de leiding heeft in de race, Oscar 2de of 3de en Lando 4de, dan zeggen ze gewoon Oscar laat je terug zakken en Lando heeft de titel op P3, als Oscar niet kan winnen.

    • + 3
    • 2 dec 2025 - 10:21
    • ScuderiaSjonno

      Posts: 2.110

      Als dat werkelijk wordt, die situatie die je schetst, zou het idd te bizar zijn zeg, als McLaren dat *niet doet en doodleuk Verstappen kampioen laten worden....

      • + 0
      • 2 dec 2025 - 10:23
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 18.928

      Als ze dat niet zouden doen kun je dat team niet meer serieus nemen..

      • + 1
      • 2 dec 2025 - 10:23
    • John6

      Posts: 11.343

      We weten niet hoe het gaat verlopen het is een mogelijkheid, 2024 tikte Max Oscar aan, ik denk dat we overal maar rekening mee moeten gaan houden.

      • + 1
      • 2 dec 2025 - 10:29
    • NicoS

      Posts: 19.779

      Denk dat Oscar met frisse tegenzin dat natuurlijk wel zal doen…..
      Maar goed, eerst maar zien hoe de verhoudingen zijn. Is McLaren weer zo oppermachtig als in Qatar, dan denk ik niet dat er teamorders nodig zijn.
      Maar het kan ook na de eerste bocht weer helemaal anders zijn, of zelfs al beslist….
      Er zijn tig scenario’s te bedenken…..

      • + 0
      • 2 dec 2025 - 10:29
    • HermanInDeZon

      Posts: 402

      Zullen ze wel doen, maar kans is natuurlijk best groot dat Max-Oscar-Lando 1/2/3 gaan rijden dus geen reden om op voorhand een keuze te maken tussen beide rijders. Zou alleen maar voor nog meer kritiek zorgen

      Temeer omdat er nooit een probleem is als Max "tussen" de twee in zit.

      • + 0
      • 2 dec 2025 - 10:32
    • Ronnie Peterson

      Posts: 192

      Het enige wat je dan gaat krijgen (óók als Piastri braaf aan de kant gaat voor Norris), is dat Verstappen hetzelfde gaat doen als Hamilton een 2016. Het hele veld (voor zover mogelijk) opvangen in de hoop dat anderen druk kunnen zetten op de McLarens..

      • + 1
      • 2 dec 2025 - 10:45
    • John6

      Posts: 11.343

      @Ronnie

      Daar heb je ook 1 punt, dat zou inderdaad ook mogelijk zijn, je zag hoe het ging in 2021, er kan zoveel gebeuren, we wachten het maar rustig af.

      • + 0
      • 2 dec 2025 - 10:55
  • Flexwing

    Posts: 214

    Mclaren zins Monza geen motor wissel meer gemaakt zou wat zijn gaat hij nu stuk.

    • + 1
    • 2 dec 2025 - 10:31

