Max Verstappen gaat dit weekend proberen voor het vijfde jaar op rij wereldkampioen te worden in de Formule 1. Hij moet het opnemen tegen McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri, maar lijkt weinig druk te voelen. Bij de McLarens is dat een ander verhaal, en Verstappen begrijpt dat wel.
Verstappen heeft een succesvolle periode achter de rug, waarin hij sinds de zomerstop in elke race op het podium heeft gestaan. De Red Bull-coureur heeft zich in de afgelopen maanden in de strijd met de McLarens genesteld, en heeft het momentum in handen. Hij wist te winnen in Las Vegas en Qatar, en profiteerde daar van de fouten van McLaren.
In Las Vegas werden Norris en Piastri gediskwalificeerd nadat bleek dat hun bodemplanken te ver waren afgesleten. Afgelopen weekend in Qatar waren hun auto's wel legaal, maar presteerden ze niet zo goed als ze hadden gewild. McLaren blunderde met de strategie en Norris finishte daardoor als vierde. Het zorgt ervoor dat het onderlinge verschil met Verstappen nu nog maar twaalf punten bedraagt.
Wat zijn de verwachtingen van Verstappen?
Verstappen blijft zelf heel realistisch. De Red Bull-coureur laat aan De Telegraaf weten dat de situatie niet in zijn voordeel spreekt: "Dit seizoen is McLaren sneller en ook het circuit in Abu Dhabi zou hen goed moeten liggen." Dat hij meer ervaring heeft dan zijn rivalen, maakt Verstappen weinig uit: "Maar ik heb liever een snelle auto. Zoals dat bijvoorbeeld in 2021 ook het geval was."
In 2021 vocht Verstappen een felle strijd uit met Lewis Hamilton, en volgens de Nederlander was dat een heel andere strijd: "Ik was toen veel minder relaxed dan nu, dat is zeker waar. Als ik destijds de snelste auto had gehad, dan was ik meer ontspannen geweest."
Spanning bij McLaren
Verstappen begrijpt ook wel dat zijn McLaren-rivalen nu allesbehalve rustig zijn: "Ik zou misschien ook wel wat minder relaxed zijn als er best wat dingen fout zijn gegaan. We hebben niets te verliezen en we weten waar we vandaan komen. En tegelijkertijd is het ook zo dat we nog stappen moeten zetten. Het enige dat we nu kunnen doen, is het maximale uit onze auto proberen te halen. En dan hopen we een beetje in de buurt te zitten."
Interviews voor zowel Piastri als Norris geschrapt door McLaren
Voorafgaand aan de persdag in Abu Dhabi brachten Australische media geruchten naar buiten dat Oscar Piastri door McLaren werd verboden om tegen media uit zijn thuisland te praten. Het zou alleen gaan om de exclusieve interviews met Australische pers. Inmiddels is duidelijk geworden dat McLaren interviews met alle media voor beide coureurs hebben geschrapt.
Men vermoedt dat Australische media en Britse media een beetje aan moddergooien zijn ten gevolge van de titelstrijd en de verhitte discussies over een voorkeursbehandeling voor Norris. Sky Sports-verslaggeefster Rachel Brookes heeft laten weten dat ze veel verkeerde berichtgeving heeft gelezen op het internet. Ze wijst aan dat McLaren de mediataken, dus interviews met alle media uit alle landen, voor beide coureurs heeft geschrapt dit weekend.
Norris en Piastri waren daarom op donderdag alleen in de persconferentie aanwezig, en zullen de rest van het weekend alleen in het vierkantje komen na de sessies. Dan staan ze, zoals gebruikelijk de tv-journalisten te woord, en als ze buiten de top drie vallen zullen ze ook de schrijvende pers te woord staan. Exclusieve interviews slaan ze over.
The Daily Mail heeft laten weten dat ook Norris zijn schema heeft aangepast en de perssessie met Britse media voorafgaand aan een raceweekend voor het eerst in 152 Grands Prix overslaat. McLaren wil dat beide rijders zich optimaal kunnen voorbereiden op het weekend en niet door prikkende vragen van de journalisten worden afgeleid. (F1Mxml)
En ondertussen staat Max heel rustig iedereen te woord en jaagt
Benson Boone de stuipen op z'n lijf tijdens een paar flying laps
over het circuit, hahaha.