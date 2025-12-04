user icon
Verstappen begrijpt stress bij McLaren: "Zou ik ook zijn als er dingen fout gaan"

Verstappen begrijpt stress bij McLaren: "Zou ik ook zijn als er dingen fout gaan"

Max Verstappen gaat dit weekend proberen voor het vijfde jaar op rij wereldkampioen te worden in de Formule 1. Hij moet het opnemen tegen McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri, maar lijkt weinig druk te voelen. Bij de McLarens is dat een ander verhaal, en Verstappen begrijpt dat wel.

Verstappen heeft een succesvolle periode achter de rug, waarin hij sinds de zomerstop in elke race op het podium heeft gestaan. De Red Bull-coureur heeft zich in de afgelopen maanden in de strijd met de McLarens genesteld, en heeft het momentum in handen. Hij wist te winnen in Las Vegas en Qatar, en profiteerde daar van de fouten van McLaren.

In Las Vegas werden Norris en Piastri gediskwalificeerd nadat bleek dat hun bodemplanken te ver waren afgesleten. Afgelopen weekend in Qatar waren hun auto's wel legaal, maar presteerden ze niet zo goed als ze hadden gewild. McLaren blunderde met de strategie en Norris finishte daardoor als vierde. Het zorgt ervoor dat het onderlinge verschil met Verstappen nu nog maar twaalf punten bedraagt.

Wat zijn de verwachtingen van Verstappen?

Verstappen blijft zelf heel realistisch. De Red Bull-coureur laat aan De Telegraaf weten dat de situatie niet in zijn voordeel spreekt: "Dit seizoen is McLaren sneller en ook het circuit in Abu Dhabi zou hen goed moeten liggen." Dat hij meer ervaring heeft dan zijn rivalen, maakt Verstappen weinig uit: "Maar ik heb liever een snelle auto. Zoals dat bijvoorbeeld in 2021 ook het geval was."

In 2021 vocht Verstappen een felle strijd uit met Lewis Hamilton, en volgens de Nederlander was dat een heel andere strijd: "Ik was toen veel minder relaxed dan nu, dat is zeker waar. Als ik destijds de snelste auto had gehad, dan was ik meer ontspannen geweest."

Spanning bij McLaren

Verstappen begrijpt ook wel dat zijn McLaren-rivalen nu allesbehalve rustig zijn: "Ik zou misschien ook wel wat minder relaxed zijn als er best wat dingen fout zijn gegaan. We hebben niets te verliezen en we weten waar we vandaan komen. En tegelijkertijd is het ook zo dat we nog stappen moeten zetten. Het enige dat we nu kunnen doen, is het maximale uit onze auto proberen te halen. En dan hopen we een beetje in de buurt te zitten."

F1 Nieuws Max Verstappen McLaren Red Bull Racing GP Abu Dhabi 2025

Reacties (5)

Login om te reageren
  • Pietje Bell

    Posts: 32.242

    Geen idee of jullie Benson Boone kennen. Een waanzinnig goede zanger en vooral
    performer die onlangs het Ziggo Dome 2 avonden op de kop heeft gezet.
    Eén van de zeer weinige artiesten die live beter is dan zijn studio opnames.
    Hij treedt (alleen?) vanavond op in Abu Dhabi en heeft zojuist een ritje met zijn
    grote idool in de wagen gemaakt:

    i.imgur.com/ll5BQNb.png

    www.instagram.com/p/DR0yO1JkVF2/

    • + 0
    • 4 dec 2025 - 15:48
  • Pietje Bell

    Posts: 32.242

    Wat had ik daar graag bij willen zijn!

    x.com/verstappenew(...)1996591881996616161

    • + 0
    • 4 dec 2025 - 15:50
  • Larry Perkins

    Posts: 61.877

    "Geen paniek, geen paniek..., paniek, PANIEK, PANIEK!!!"
    - Pietje Paniek, op bezoek bij McLaren.

    Zie hieronder…
    ____________________________

    Interviews voor zowel Piastri als Norris geschrapt door McLaren
    Voorafgaand aan de persdag in Abu Dhabi brachten Australische media geruchten naar buiten dat Oscar Piastri door McLaren werd verboden om tegen media uit zijn thuisland te praten. Het zou alleen gaan om de exclusieve interviews met Australische pers. Inmiddels is duidelijk geworden dat McLaren interviews met alle media voor beide coureurs hebben geschrapt.

    Men vermoedt dat Australische media en Britse media een beetje aan moddergooien zijn ten gevolge van de titelstrijd en de verhitte discussies over een voorkeursbehandeling voor Norris. Sky Sports-verslaggeefster Rachel Brookes heeft laten weten dat ze veel verkeerde berichtgeving heeft gelezen op het internet. Ze wijst aan dat McLaren de mediataken, dus interviews met alle media uit alle landen, voor beide coureurs heeft geschrapt dit weekend.

    Norris en Piastri waren daarom op donderdag alleen in de persconferentie aanwezig, en zullen de rest van het weekend alleen in het vierkantje komen na de sessies. Dan staan ze, zoals gebruikelijk de tv-journalisten te woord, en als ze buiten de top drie vallen zullen ze ook de schrijvende pers te woord staan. Exclusieve interviews slaan ze over.

    The Daily Mail heeft laten weten dat ook Norris zijn schema heeft aangepast en de perssessie met Britse media voorafgaand aan een raceweekend voor het eerst in 152 Grands Prix overslaat. McLaren wil dat beide rijders zich optimaal kunnen voorbereiden op het weekend en niet door prikkende vragen van de journalisten worden afgeleid. (F1Mxml)

    • + 0
    • 4 dec 2025 - 15:53
    • Pietje Bell

      Posts: 32.242

      En ondertussen staat Max heel rustig iedereen te woord en jaagt
      Benson Boone de stuipen op z'n lijf tijdens een paar flying laps
      over het circuit, hahaha.

      • + 0
      • 4 dec 2025 - 15:59

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    10:30 - 11:30

    Vrije training 3

    11:30 - 12:30

    Race / Startgrid

    14:00 - 16:00

  • Vrije training 2

    14:00 - 15:00

    Kwalificatie

    15:00 - 16:00

    Snelste ronde

    14:00 - 16:00

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    10:30 - 11:30

  • Zaterdag weather-image

  • Vrije training 3

    11:30 - 12:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    14:00 - 16:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    14:00 - 15:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    15:00 - 16:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    14:00 - 16:00

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
800
2
Mercedes
457
3
Red Bull Racing
426
4
Ferrari
382
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
80
8
Haas F1
73
9
Sauber
68
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

