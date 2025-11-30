Max Verstappen moet vandaag in de Grand Prix van Qatar voor Lando Norris finishen om kans te blijven maken op de wereldtitel. Het wordt een zware opdracht, want inhalen is vrijwel onmogelijk op het circuit van Losail. Er gelden dit weekend ook speciale bandenregels, en George Russell denkt dat Verstappen en Red Bull hier een risico mee gaan nemen.

Het gaat in Qatar al het hele weekend om de banden. In de voorgaande edities van deze Grand Prix speelden de banden een grote rol, en kwamen er veel problemen aan het licht. Om te voorkomen dat het rubber voor gevaarlijke situaties gaat zorgen, heeft bandenleverancier Pirelli ingegrepen. Er is voor dit weekend een setlengte van maximaal 25 rondjes ingesteld. Dit zorgt er in de praktijk voor dat er minimaal twee pitstops moeten worden gemaakt door de coureurs.

De bandenregels in combinatie met de weinige mogelijkheden om in te halen, zorgen ervoor dat strategie een grote rol gaat spelen in de race. George Russell hoopt hiervan te kunnen profiteren. De Britse Mercedes-coureur deelt de tweede startrij met Verstappen, en hij verwacht dat er heel erg veel gaat gebeuren.

Wat zijn de verwachtingen van Russell?

Russell heeft lang nagedacht over de strategie, zo verklaart hij bij Motorsport.com: "Het meest logische lijkt een strategie waarbij je voor medium-medium-hard gaat, om de undercut af te schermen."

Russell verwacht echter ook alternatieve strategieën: "Maar je zou ook iemand de harde band in het midden van de race kunnen zien gebruiken, of misschien zelfs aan het begin. Misschien dat Max iets anders gaat doen. Hij staat aan de schone kant van de grid, en daar heeft hij een voordeel mee. Hij zou zich een start op de harde band waarschijnlijk wel kunnen veroorloven en alsnog beter wegkomen dan ik op de mediums. Ik zal dat wel gebeuren."

Voor Russell en Verstappen staan McLaren-coureurs Oscar Piastri en Lando Norris op de eerste startrij. Volgens Russell gaan de papaja-coureurs geen soortgelijke gok nemen: "Voor hen is de inzet gewoon te groot."