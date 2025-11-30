user icon
Russell voorspelt gewaagde strategie van Verstappen

Russell voorspelt gewaagde strategie van Verstappen

Max Verstappen moet vandaag in de Grand Prix van Qatar voor Lando Norris finishen om kans te blijven maken op de wereldtitel. Het wordt een zware opdracht, want inhalen is vrijwel onmogelijk op het circuit van Losail. Er gelden dit weekend ook speciale bandenregels, en George Russell denkt dat Verstappen en Red Bull hier een risico mee gaan nemen.

Het gaat in Qatar al het hele weekend om de banden. In de voorgaande edities van deze Grand Prix speelden de banden een grote rol, en kwamen er veel problemen aan het licht. Om te voorkomen dat het rubber voor gevaarlijke situaties gaat zorgen, heeft bandenleverancier Pirelli ingegrepen. Er is voor dit weekend een setlengte van maximaal 25 rondjes ingesteld. Dit zorgt er in de praktijk voor dat er minimaal twee pitstops moeten worden gemaakt door de coureurs.

De bandenregels in combinatie met de weinige mogelijkheden om in te halen, zorgen ervoor dat strategie een grote rol gaat spelen in de race. George Russell hoopt hiervan te kunnen profiteren. De Britse Mercedes-coureur deelt de tweede startrij met Verstappen, en hij verwacht dat er heel erg veel gaat gebeuren.

Wat zijn de verwachtingen van Russell?

Russell heeft lang nagedacht over de strategie, zo verklaart hij bij Motorsport.com: "Het meest logische lijkt een strategie waarbij je voor medium-medium-hard gaat, om de undercut af te schermen."

Russell verwacht echter ook alternatieve strategieën: "Maar je zou ook iemand de harde band in het midden van de race kunnen zien gebruiken, of misschien zelfs aan het begin. Misschien dat Max iets anders gaat doen. Hij staat aan de schone kant van de grid, en daar heeft hij een voordeel mee. Hij zou zich een start op de harde band waarschijnlijk wel kunnen veroorloven en alsnog beter wegkomen dan ik op de mediums. Ik zal dat wel gebeuren."

Wat gaat McLaren doen?

Voor Russell en Verstappen staan McLaren-coureurs Oscar Piastri en Lando Norris op de eerste startrij. Volgens Russell gaan de papaja-coureurs geen soortgelijke gok nemen: "Voor hen is de inzet gewoon te groot."

snailer

Posts: 30.837

Die Russell is veel te veel met Verstappen bezig.

Verstappen doet gewoon wat hij altijd doet. Gaan voor de race overwinning.

  • 1
  • 30 nov 2025 - 14:56
Reacties (9)

    • hupholland

      Posts: 9.446

      Russell zal in eerste instantie voor het podium gaan, dan is het logisch dat hij kijkt naar wat Max gaat doen, die staat nl op P3. Leuk toch dat Russell een beetje mee denkt, F1 is ook strategie en je moet ook altijd een inschatting maken van wat de concurrentie gaat doen. Hoe denk jij dat Max vandaag wil gaan winnen dan? met de lange adem en starten op hard, of juist een agressieve strategie en vanaf begin druk op de ketel zetten? of precies hetzelfde als McLaren, er voor het gemak even van uit gaan dat die op de medium's gaan starten?

      • + 1
      • 30 nov 2025 - 15:48
  • OneRace

    Posts: 2.776

    Het gaat erom spannen sowieso in deze race, aan alle kanten zijn er kansen! Voor wie wordt het janken en wie gaat er juichen… niks is meer zeker op dit moment.
    Dat wordt hoe dan ook genieten van deze race, of je nou voor McLaren bent of voor RedBull. Dus voor zowel vriend als tegenstander: geniet van deze race in een spannende eindstrijd. 👍🏽🍀🎉

    • + 0
    • 30 nov 2025 - 14:59
  • hupholland

    Posts: 9.446

    Zie Max eerder op de soft starten, dan heb je zowel in bocht 1 als met de undercut een kans om McLaren onder druk te zetten. De 1e stint hoeft maar 7 ronden te duren, al moet je natuurlijk ook rekening houden met verkeer na je stop. Maar goed, ik weet niet hoe het verder zit met de banden, op sommige circuits werkt de soft niet en soms is het juist de harde band waar men niet op wil rijden. Norris heeft door zn fout in bocht 2 nog een redelijk vers setje softs liggen, misschien dat ze daar nog iets mee willen doen? alleen strategie splitsen zal gevoelig liggen met beide rijders nog in de WK strijd. En wat gaan ze doen met een evt undercut van Verstappen? Eerst afdekken met Piastri op P1, of met Norris ? Gaat Piastri het tempo misschien een beetje drukken Verstappen bij Norris in de buurt te houden?

    • + 1
    • 30 nov 2025 - 15:02
  • Glasvezelcoureur

    Posts: 637

    De medium- en harde banden werkten veel beter op de RB21. Dus als het een verrassende strategie zou worden, zijn het de rode banden bij de start om er vóór een te komen. Ik kan me niet voorstellen dat Verstappen op de witte start met het vergrote risico dat hij meteen plaatsen verliest.

    • + 0
    • 30 nov 2025 - 15:24
    • Pietje Bell

      Posts: 32.136

      Als hij op de rode band vóór de McLarens komt zal hij snel naar binnen moeten om te wisselen en dan komt hij in langzamere verkeer en dan is hij die voorsprong al weer kwijt toch?
      Gewoon op de gele band starten daar werkt de RB21 het beste op.

      • + 0
      • 30 nov 2025 - 15:30
    • Glasvezelcoureur

      Posts: 637

      Dat denk ik ook.

      • + 0
      • 30 nov 2025 - 15:57
    • hupholland

      Posts: 9.446

      dr gaan er veel meer vroeg stoppen. De regels van vandaag, met de verplichte 2 stopper nodigen gewoon uit tot een agressieve strategie.

      • + 0
      • 30 nov 2025 - 15:59
  • Larry Perkins

    Posts: 61.775

    Gok dat Max op Pirelli's start en steeds zwarte banden neemt...

    • + 0
    • 30 nov 2025 - 15:48

Meer nieuws

