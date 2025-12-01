Max Verstappen schreef afgelopen weekend de Grand Prix van Qatar op zijn naam, en daarmee houdt hij zijn titeldroom in leven. Het zorgde voor feestvreugde bij Red Bull, en Sky Sports-reporter Ted Kravitz probeerde daar een aantal quotes op te pikken. Verstappens race-engineer Gianpiero Lambiase had daar echter geen zin in.

Verstappen moest op het circuit van Losail voor Lando Norris finishen om zijn titeldroom in leven te houden. Bij de start verschalkte hij direct zijn Britse rivaal, waarna hij in de zevende ronde direct zijn pitstop maakte toen de Safety Car de baan opkwam. Alleen de McLarens van Oscar Piastri en Norris bleven buiten, en dat bleek een tactische mispeer te zijn.

Verstappen profiteerde van de fouten van McLaren, en stuurde zijn Red Bull als winnaar over de streep. Hij zag hoe Norris slechts als vierde finishte, waardoor de titelstrijd spannender is dan ooit. Verstappen staat nu slechts twaalf punten achter op Norris, en kan de strijd gaan beslissen in Abu Dhabi.

Bij Red Bull werd de zege uitgebreid gevierd na afloop van de race. Er vond een fotomoment plaats in de pitlane, waarbij ook Verstappens race-engineer Gianpiero Lambiase aanwezig was. Terwijl Lambiase vanaf de zijkant stond toe te kijken, kwam Sky Sports-reporter Ted Kravitz aanlopen. Kravitz was bezig met de opnames van zijn programma Ted's Notebook, en hij wilde een kort interviewtje houden met Lambiase.

Ongemakkelijk moment

Lambiase leek echter weinig zin te hebben in een interview met Kravitz, en keek ietwat verschrikt om toen de interviewer de Sky Sports-plopkap onder zijn neus duwde. De engineer gaf kort antwoord op de vragen van Kravitz, waarna er een ongemakkelijk tafereel ontstond. Kravitz probeerde de toon van het gesprek luchtig te houden, en begon over welke vlucht Lambiase naar huis zou nemen. Verstappens engineer had hier weinig zin in, en dat zorgde voor nog meer zichtbaar ongemak.

Vraag over Verstappens motor

Kravitz probeerde daarna het onderwerp te veranderen, en vroeg waarom Red Bull voorafgaand aan de race de motor van Verstappen had gewisseld. Lambiase verwees Kravitz naar iemand anders, waarna de verslaggever maar de andere kant opliep. Het fragment zorgde voor hilariteit onder de fans.