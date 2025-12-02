Het team van Alpine heeft bekendgemaakt wanneer ze het doek trekken van hun nieuwe auto voor 2026. De Franse renstal zal over anderhalve maand de A526 aan de wereld gaan laten zien, en ze zijn hiermee het vierde team dat een onthullingsdatum bevestigt.

Alpine is bezig met een rampzalig seizoen in de Formule 1. Ze staan slechts op de tiende plaats in het constructeurskampioenschap, en vooralsnog heeft alleen Pierre Gasly punten gescoord. Zijn teamgenoot Franco Colapinto is bezig met een lastig seizoen, en staat met nog één raceweekend te gaan op slechts nul punten. Bij Alpine hebben ze de blik dan ook al geruime tijd op 2026 gericht, en dat hoofdstuk begint volgende maand.

Wat gaat Alpine doen?

Alpine heeft namelijk laten weten dat ze de nieuwe A526 op 23 januari gaan presenteren tijdens een speciaal evenement in de Spaanse stad Barcelona. Het feit dat ze de nieuwe wagen gaan presenteren in Barcelona is niet vreemd, aangezien de eerste testweek hier een paar dagen later van start gaat. Van 26 tot en met 30 januari vindt hier achter gesloten deuren de test plaats op het Circuit de Barcelona-Catalunya.

De launch van Alpine zal op 23 januari plaatsvinden rond 12:30, en de coureurs Gasly en Colapinto en de kopstukken van het team zullen hierbij aanwezig zijn. Voor Alpine wordt 2026 een belangrijk seizoen, want het wordt hun eerste jaar waarin ze met krachtbronnen van Mercedes gaan rijden. Ze stoppen met het bouwen van eigen krachtbronnen, en hopen mee te kunnen gaan vechten om de prijzen.

Welke andere data zijn bekend?

Alpine is het vierde team dat bekendmaakt wanneer ze het doek van hun nieuwe auto gaan trekken. Red Bull-teams Red Bull Racing en Racing Bulls zullen op 15 januari hun auto's gaan onthullen tijdens een speciaal evenement in het Amerikaanse Detroit. Gisteren liet het team van Aston Martin weten dat ze hun nieuwe wagen gaan onthullen op 9 februari, enkele dagen na de wintertest in Barcelona. Wanneer de overige zeven teams met een launch komen, is nog niet bekend.