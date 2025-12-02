user icon
Bekijk het aangepaste tijdschema voor de Grand Prix van Abu Dhabi

Bekijk het aangepaste tijdschema voor de Grand Prix van Abu Dhabi

Het Formule 1-seizoen zit er bijna op. Aankomend weekend staat op het circuit van Yas Marina de Grand Prix van Abu Dhabi op het programma, en hier zal de titelstrijd worden beslist. Voor de fans van Max Verstappen wordt het een middagje bankhangen, want het tijdschema is opvallend gunstig voor de Europese kijkers.

Na 23 raceweekenden is de strijd om de wereldtitel in de Formule 1 nog altijd niet beslist. Lando Norris voert de titelstrijd nog aan, maar Max Verstappen volgt op slechts twaalf puntjes, terwijl ook Oscar Piastri nog kans maakt op het wereldkampioenschap. Na het spektakel in Qatar, is het nu tijd voor de race op het luxueuze circuit van Yas Marina.

In Abu Dhabi wordt er weer met het gewone weekendschema gewerkt, wat betekent dat er weer drie vrije trainingen op het programma staan. Tijdens de eerste vrije training zullen er veel rookies in actie komen, aangezien veel teams nog aan de rookieregels moeten voldoen.

Starttijden Abu Dhabi (Nederlandse tijd):

Vrijdag 5 december:

Eerste vrije training: 10:30 - 11:30

Tweede vrije training: 14:00 - 15:00

Zaterdag 6 december:

Derde vrije training: 11:30 - 12:30

Kwalificatie: 15:00 - 16:00

Zondag 7 december:

Grand Prix van Abu Dhabi: 14:00

Waar is de Grand Prix van Abu Dhabi in Nederland te zien?

In Nederland wordt de Formule 1 uitgezonden door de streamingplatformen F1 TV Pro en Viaplay. Voor beide diensten moet er worden betaald, maar dat geeft men wel de kans om van uitgebreide voor- en nabeschouwingen te genieten en om naar veel extra materiaal te kijken. Ook de Duitse zender RTL heeft een sublicentie, en is bij veel Nederlandse providers te ontvangen. Ze hebben begin dit jaar echter besloten om de race in Abu Dhabi niet uit te zenden.

Mogelijk komt er aankomend weekend nog een speciale actie, aangezien het de titelrace van Max Verstappen kan zijn. Op dit moment is daar echter nog niets over gecommuniceerd.

  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.928

    "Waar is de Grand Prix van Abu Dhabi in Nederland te zien?"

    Ik doe daar niet moeilijk over.....gewoon bij mij binnen.....en ik nodig niemand uit.

    • + 0
    • 2 dec 2025 - 09:57
    • BoerTeun

      Posts: 1.498

      Ik dacht dat wordt met bier en chips bij die Ouw-sjagerijn, maar nee hoor.

      • + 0
      • 2 dec 2025 - 10:12
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 18.928

      Ik ben niet zo'n gezellig persoon Teun.
      Ik moet m'n vriendin al tolereren....en das al erg zat.

      • + 0
      • 2 dec 2025 - 10:28
  • koppie toe

    Posts: 4.920

    Joh is het nou weer aangepast?
    Ze blijven aan de gang.

    • + 0
    • 2 dec 2025 - 10:34

