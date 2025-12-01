Het team van Aston Martin heeft belangrijk nieuws naar buiten gebracht over 2026. De Britse renstal heeft namelijk bekendgemaakt wanneer ze hun nieuwe wagen voor 2026 gaan onthullen. Opvallend genoeg vindt hun launch pas plaats na de eerste testweek op het circuit van Barcelona.

De Formule 1 gaat er vanaf volgend jaar heel anders uitzien. Vanaf 2026 gaan er nieuwe technische en aerodynamische regels gelden, en iedereen is benieuwd hoe de nieuwe auto's er precies uit gaan zien. De teams proberen de kaarten tegen de borst te houden, en zullen eind januari voor het eerst de baan opgaan tijdens een extra testweek op het Circuit de Barcelona-Catalunya in Spanje.

De testweek in Barcelona vindt plaats van 26 januari tot en met 30 januari. Het is dan ook de verwachting dat de teams voor die tijd met een launch komen, maar niet elke renstal lijkt dat van plan te zijn. Aston Martin zal de nieuwe wagen namelijk gaan onthullen op 9 februari, ruim een week na de wintertest in Barcelona.

Wat is de naam van de nieuwe auto?

De nieuwe auto van Lance Stroll en Fernando Alonso zal gaan luisteren naar de naam AMR26, wat in lijn is met de namen van de auto's van de afgelopen jaren. De letters AMR verwijzen hier naar Aston Martin, terwijl het getal verwijst naar het jaartal. Voor Aston Martin wordt 2026 een belangrijk jaar, want ze gaan hier voor het eerst rijden met krachtbronnen van Honda. Daarnaast zal de AMR26 de eerste Aston Martin F1-wagen zijn die is ontworpen door Adrian Newey.

Grote rol voor Newey

Topontwerper Newey kwam vorig jaar over van het team van Red Bull Racing, waar hij in de afgelopen jaren verantwoordelijk was voor de titelwinnende wagens van Max Verstappen. Newey zal zijn rol als ontwerper bij Aston Martin gaan combineren met die van teambaas. Vorige week werd bekend dat hij de taken van Andy Cowell per 2026 gaat overnemen. Cowell blijft werkzaam bij Aston Martin, maar heeft een nieuwe rol gekregen binnen de renstal.