user icon
icon

Aston Martin deelt belangrijk nieuws voor 2026

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Aston Martin deelt belangrijk nieuws voor 2026

Het team van Aston Martin heeft belangrijk nieuws naar buiten gebracht over 2026. De Britse renstal heeft namelijk bekendgemaakt wanneer ze hun nieuwe wagen voor 2026 gaan onthullen. Opvallend genoeg vindt hun launch pas plaats na de eerste testweek op het circuit van Barcelona.

De Formule 1 gaat er vanaf volgend jaar heel anders uitzien. Vanaf 2026 gaan er nieuwe technische en aerodynamische regels gelden, en iedereen is benieuwd hoe de nieuwe auto's er precies uit gaan zien. De teams proberen de kaarten tegen de borst te houden, en zullen eind januari voor het eerst de baan opgaan tijdens een extra testweek op het Circuit de Barcelona-Catalunya in Spanje.

Meer over Aston Martin Ferrari grijpt in: Hamilton start sprint vanuit pitlane

Ferrari grijpt in: Hamilton start sprint vanuit pitlane

29 nov
 Aston Martin verrast F1-wereld: Adrian Newey nieuwe teambaas

Aston Martin verrast F1-wereld: Adrian Newey nieuwe teambaas

26 nov

De testweek in Barcelona vindt plaats van 26 januari tot en met 30 januari. Het is dan ook de verwachting dat de teams voor die tijd met een launch komen, maar niet elke renstal lijkt dat van plan te zijn. Aston Martin zal de nieuwe wagen namelijk gaan onthullen op 9 februari, ruim een week na de wintertest in Barcelona.

Wat is de naam van de nieuwe auto?

De nieuwe auto van Lance Stroll en Fernando Alonso zal gaan luisteren naar de naam AMR26, wat in lijn is met de namen van de auto's van de afgelopen jaren. De letters AMR verwijzen hier naar Aston Martin, terwijl het getal verwijst naar het jaartal. Voor Aston Martin wordt 2026 een belangrijk jaar, want ze gaan hier voor het eerst rijden met krachtbronnen van Honda. Daarnaast zal de AMR26 de eerste Aston Martin F1-wagen zijn die is ontworpen door Adrian Newey.

Grote rol voor Newey

Topontwerper Newey kwam vorig jaar over van het team van Red Bull Racing, waar hij in de afgelopen jaren verantwoordelijk was voor de titelwinnende wagens van Max Verstappen. Newey zal zijn rol als ontwerper bij Aston Martin gaan combineren met die van teambaas. Vorige week werd bekend dat hij de taken van Andy Cowell per 2026 gaat overnemen. Cowell blijft werkzaam bij Aston Martin, maar heeft een nieuwe rol gekregen binnen de renstal.

F1 Nieuws Aston Martin

Reacties (1)

Login om te reageren
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.922

    En toch ben ik benieuwd wat voor auto Adrian Newey heeft ontworpen en wat de coureurs ermee kunnen.....behalve rijden dan hè.

    • + 0
    • 1 dec 2025 - 20:00

QA Grand Prix van Qatar

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

QAGrand Prix van Qatar

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
800
2
Mercedes
457
3
Red Bull Racing
426
4
Ferrari
382
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
80
8
Haas F1
73
9
Sauber
68
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Team profiel

Aston Martin
Bekijk volledig profiel
show sidebar