Lando Norris kan aankomend weekend in Abu Dhabi voor het eerst wereldkampioen worden in de Formule 1. Hij verdedigt een voorsprong van twaalf punten ten opzichte van Max Verstappen, en zal alles moeten geven op het circuit van Yas Marina. Norris heeft er in ieder geval zin in.

Norris beleefde in Qatar een rampzalig weekend. Hij kon op het circuit van Losail zijn eerste titel binnenslepen, maar door de mislukte strategie van McLaren liep alles in de soep. Hij kwalificeerde zich als tweede, en wist dat Verstappen hem bij de start moest gaan inhalen. De Nederlander deed direct wat hij moest doen, en Norris moest gaan jagen.

De McLarens leken veel sneller te zijn, en Norris wist dat hij in staat was om Verstappen in te halen. Toen de Safety Car in de zevende ronde op de baan kwam, besloten ze bij McLaren echter om géén pitstop te maken. Dit bleek achteraf een tactische fout te zijn, want hierdoor gaven ze Verstappen de kans om te winnen. Norris viel na zijn tweede pitstop terug naar de vijfde plaats, en wist in de absolute slotfase van de race nog Andrea Kimi Antonelli in te halen.

Heeft Norris er vertrouwen in?

Norris maakte na de race een terneergeslagen indruk, maar nu lijkt hij weer helemaal opgeladen te zijn. In de preview van McLaren spreekt hij zich uit: "Het is de laatste race, in Abu Dhabi. Vorig jaar wonnen we hier de constructeurstitel, en dit jaar kunnen we weer voor een andere belangrijke titel gaan. Het is geweldig om te zien hoeveel we al hebben bereikt."

'Ik wil alle fans bedanken'

Norris zal het in Abu Dhabi moeten opnemen tegen Verstappen, terwijl ook zijn McLaren-teamgenoot Oscar Piastri nog kans maakt op de titel. Het maakt Norris allemaal weinig uit: "Het is een geweldig seizoen, en we hebben een geweldige auto. Ik ben dan ook trots op ieder binnen ons team. Ik ben ook alle fans dankbaar voor hun steun. We hebben nog één race te gaan, en we gaan alles geven."