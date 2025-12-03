user icon
Norris gaat de aanval openen: "Ik ga alles geven!"

Norris gaat de aanval openen: "Ik ga alles geven!"

Lando Norris kan aankomend weekend in Abu Dhabi voor het eerst wereldkampioen worden in de Formule 1. Hij verdedigt een voorsprong van twaalf punten ten opzichte van Max Verstappen, en zal alles moeten geven op het circuit van Yas Marina. Norris heeft er in ieder geval zin in.

Norris beleefde in Qatar een rampzalig weekend. Hij kon op het circuit van Losail zijn eerste titel binnenslepen, maar door de mislukte strategie van McLaren liep alles in de soep. Hij kwalificeerde zich als tweede, en wist dat Verstappen hem bij de start moest gaan inhalen. De Nederlander deed direct wat hij moest doen, en Norris moest gaan jagen.

Meer over Lando Norris

Strijd barst los: Norris beschuldigt Verstappen van valsspelen

25 nov
 Paniek bij Norris: FIA voert controles uit, diskwalificatie lonkt

Paniek bij Norris: FIA voert controles uit, diskwalificatie lonkt

23 nov

De McLarens leken veel sneller te zijn, en Norris wist dat hij in staat was om Verstappen in te halen. Toen de Safety Car in de zevende ronde op de baan kwam, besloten ze bij McLaren echter om géén pitstop te maken. Dit bleek achteraf een tactische fout te zijn, want hierdoor gaven ze Verstappen de kans om te winnen. Norris viel na zijn tweede pitstop terug naar de vijfde plaats, en wist in de absolute slotfase van de race nog Andrea Kimi Antonelli in te halen.

Heeft Norris er vertrouwen in?

Norris maakte na de race een terneergeslagen indruk, maar nu lijkt hij weer helemaal opgeladen te zijn. In de preview van McLaren spreekt hij zich uit: "Het is de laatste race, in Abu Dhabi. Vorig jaar wonnen we hier de constructeurstitel, en dit jaar kunnen we weer voor een andere belangrijke titel gaan. Het is geweldig om te zien hoeveel we al hebben bereikt."

'Ik wil alle fans bedanken'

Norris zal het in Abu Dhabi moeten opnemen tegen Verstappen, terwijl ook zijn McLaren-teamgenoot Oscar Piastri nog kans maakt op de titel. Het maakt Norris allemaal weinig uit: "Het is een geweldig seizoen, en we hebben een geweldige auto. Ik ben dan ook trots op ieder binnen ons team. Ik ben ook alle fans dankbaar voor hun steun. We hebben nog één race te gaan, en we gaan alles geven."

F1jos

Posts: 4.883

We gaan àlles weggeven.

  • 2
  • 3 dec 2025 - 11:28
F1 Nieuws Lando Norris McLaren GP Abu Dhabi 2025

Reacties (5)

Reacties (5)
  • misstappen

    Posts: 3.427

    Geef alles maar in de eerste bocht.., wel zo spannend..

    • + 1
    • 3 dec 2025 - 11:28
  • F1jos

    Posts: 4.883

    We gaan àlles weggeven.

    • + 2
    • 3 dec 2025 - 11:28
  • Damon Hill

    Posts: 19.588

    Is dat slim... alles geven? Wetende dat hij aan P3 genoeg heeft, is het dan slim om alle risico's te nemen, vol op de grens te gaan en/of zelfs riskante inhaalacties te maken? En stel dat McLaren weer de snelste auto heeft en Piastri de race wint, dan heeft Norris zelfs genoeg aan een P6. Kortom... waarom dan alles geven? Stel dat Piastri op P1 ligt en Norris op P2, dan is het juist oliedom om alles te geven en Piastri aan te vallen.

    Norris moet misschien toch eens met Prost praten, de absolute meester in precies doen wat nodig is om kampioen te worden.

    • + 0
    • 3 dec 2025 - 11:43
  • powered by bye

    Posts: 503

    Team met de meeste fouten en blunders pakt beide titels

    • + 0
    • 3 dec 2025 - 11:58
    • bvonk2

      Posts: 177

      Nog niet zeker maar als dan is het nog knapper.

      • + 0
      • 3 dec 2025 - 12:13

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    10:30 - 11:30

    Vrije training 3

    11:30 - 12:30

    Race / Startgrid

    14:00 - 16:00

  • Vrije training 2

    14:00 - 15:00

    Kwalificatie

    15:00 - 16:00

    Snelste ronde

    14:00 - 16:00

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    10:30 - 11:30

  • Zaterdag weather-image

  • Vrije training 3

    11:30 - 12:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    14:00 - 16:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    14:00 - 15:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    15:00 - 16:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    14:00 - 16:00

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
800
2
Mercedes
457
3
Red Bull Racing
426
4
Ferrari
382
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
80
8
Haas F1
73
9
Sauber
68
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Lando Norris 4
Lando Norris
  • Team McLaren
  • Punten 1.415
  • Podiums 43
  • Grand Prix 151
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 13 nov 1999 (26)
  • Geb. plaats Glastonbury, Groot Brittannië
  • Gewicht 64 kg
  • Lengte 1,7 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

McLaren
McLaren
Bekijk volledig profiel
