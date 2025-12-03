user icon
Weinig vertrouwen in titel van Verstappen: "Max wordt helemaal geen kampioen"

Weinig vertrouwen in titel van Verstappen: "Max wordt helemaal geen kampioen"

Max Verstappen kan aankomend weekend in Abu Dhabi voor het vijfde seizoen op rij wereldkampioen worden in de Formule 1. De Nederlander heeft nog twaalf punten achterstand op WK-leider Lando Norris, en kan de aanval gaan openen. Veel mensen geloven in een wonder, maar er is ook twijfel.

Verstappen schreef afgelopen weekend de Grand Prix van Qatar op zijn naam, en liep daardoor in op Norris. De Brit werd in Qatar slechts vierde, nadat hij door een slechte strategie was teruggevallen na zijn tweede pitstop. Voor Verstappen wordt het in Abu Dhabi weer een zwaar weekend, want hij moet zelf zo goed mogelijk scoren en hopen op een nieuwe teleurstelling van Norris.

Verstappens titelkansen zijn in Nederland het gesprek van de dag. Er is veel aandacht voor het feit dat hij de vierde coureur in de geschiedenis kan worden die vijf wereldtitels in de Formule 1 pakt. Ook in de talkshows gaat het over de kansen van Verstappen, en dat zorgt voor wisselende reacties.

Kan Verstappen nog winnen?

Voormalig Formule 1-coureur Giedo van der Garde was te gast bij Vandaag Inside, waar hij werd gevraagd naar de kansen van Verstappen: "We hopen het natuurlijk. Het is natuurlijk vet dat hij die race gewonnen heeft, dat hij nu maar twaalf punten achterstaat... Dus ja, je hoopt natuurlijk op een beetje geluk in zo'n laatste race. Je hoopt natuurlijk dat het gaat gebeuren."

Als Van der Garde wordt gevraagd naar Red Bulls motorwissel, geeft hij een opmerkelijk antwoord: "Ja, hij reed met de motor die hij had gebruikt in Mexico. Hij heeft die verse die hij er in had in Brazilië, die heeft hij bewaard voor de laatste race."

Weinig vertrouwen

Na de opmerkingen van de voormalig Caterham-coureur ontstaat er een discussie over Verstappens kansen. Telegraaf-sportverslaggever Valentijn Driessen, reageert op zijn beweringen: "Die motor maakt toch niet uit, dat gaat niet lukken."

"Nee, honderd procent. Die Russell doet ook nog mee... Die staat gewoon op de rem staan, zodat Norris... Dat zijn twee Britten onder elkaar, twee dezelfde motoren..." 

F1 Nieuws Max Verstappen Giedo van der Garde Red Bull Racing

Reacties (15)

Login om te reageren
  • skibeest

    Posts: 1.980

    Russel wil helemaal niet dat Norris WK wordt, hij wil zelf de eerste Brit sinds tijden zijn

    • + 2
    • 3 dec 2025 - 20:47
    • Lulham

      Posts: 627

      2020 is niet "sinds tijden".

      • + 0
      • 3 dec 2025 - 23:00
  • R-FAN

    Posts: 336

    Ik zet de champagne alvast koud!

    • + 0
    • 3 dec 2025 - 21:03
  • Olav Drol

    Posts: 623

    Valentijn kan zich normaalgesproken beter bij voetbal houden.

    Maar ik denk dat de weerzin van Russel met dubbele l tegen Max groter is dan zijn wens de eerstvolgende britse wereldkampioen te worden.

    Dus in deze zou het me niet verbazen als hij gelijk krijgt.

    • + 2
    • 3 dec 2025 - 21:05
    • hupholland

      Posts: 9.473

      Valentijn zeikt gewoon alles af, het maakt hem niet uit of het voetbal of F1 is. Hij voorspelde vorige week nog dat PSV geen schijn van kans had tegen Liverpool, PSV won met 1-4. t is op zich helemaal geen vervelende gozer hoor, maar zn kijk op sport is gewoon nooit zo optimistisch. Denk dat het ook wel goed is om niet al te hoge verwachtingen te hebben, maar hij slaat er wel wat in door. We gaan het wel zien komend weekend, de opdracht voor Norris/McLaren is redelijk overzichtelijk, als zij geen steken laten vallen deze keer, dan wordt het heel lastig.
      Zelf hoop ik vooral dat Max volgend jaar gewoon weer een echt goede auto heeft en weer echt op eigen kracht kampioen kan worden. Dit seizoen was allang afgeschreven, als je er uiteindelijk toch een titel en 8 overwinningen aan overhoudt is dat een enorme bonus. Zo niet, dan gauw het boek dicht en op naar 2026.

      • + 2
      • 3 dec 2025 - 21:27
    • koppie toe

      Posts: 4.932

      Wie? Ken die hele vent niet!
      Is dat erg? ;)

      • + 1
      • 3 dec 2025 - 21:35
  • Pleen

    Posts: 786

    Als Russel Norris weerhoudt van het kampioenschap dan moeten we er niet raar van opkijken dat hij de meest gehate Brit wordt.

    • + 1
    • 3 dec 2025 - 21:07
    • NicoS

      Posts: 19.789

      Hij was in Qatar al begonnen met op de rem trappen……;)
      Dus nee, ook in AD zal G.G.George zich niet mengen in de strijd, die opdracht zal hij ook wel meekrijgen van Mercedes.
      Tenzij hij kans ziet om Max dwars te zitten, dan zal hij dat niet laten….

      • + 1
      • 3 dec 2025 - 21:13
  • Sauber

    Posts: 476

    Ze kunnen wel een raketmotor achter in de Red Bull gooien en met een minuut voorsprong winnen maar als Norris derde wordt is Norris kampioen. En die weet dat. Er is wel een kans maar dan moet Norris in de kwali een giga fout maken waardoor hij ver naar achteren start

    • + 4
    • 3 dec 2025 - 21:41
  • Pietje Bell

    Posts: 32.224

    Vertaald door DeepL uit het blog van leo Turrini:

    In een dergelijke context verbaast het me niet dat Red Bull zich haastte om Kimi Antonelli formeel excuses aan te bieden.
    De achtergrond is bekend. Zondag in Qatar maakte de Harry Potter van Bologna in de finale een kleine fout, waardoor Norris twee belangrijke punten kon goedmaken in het wereldkampioenschap.
    Ongelooflijk genoeg hadden Helmut Marko, de baas van Bibitaro, en ingenieur Lambiase, de vertrouwensman in de pitbox van Verstappen, dit heel slecht opgevat en Kimi ervan beschuldigd dat hij de McLaren-coureur opzettelijk had bevoordeeld.
    Een zielige onzin, in lijn met de idioterieën die het internet vergiftigen. Een smerigheid die helaas de idioten achter het toetsenbord op het web heeft losgelaten. Antonelli werd overspoeld met beledigingen. Terzijde: Verstappen is de beste vriend van Kimi in de paddock.
    Uiteindelijk heeft Super Max zijn team gedwongen zich publiekelijk te verontschuldigen bij de Italiaan voor het onterechte vermoeden.
    Wat een pijn.

    • + 0
    • 3 dec 2025 - 21:58
  • Pietje Bell

    Posts: 32.224

    "Als Van der Garde wordt gevraagd naar Red Bulls motorwissel, geeft hij een opmerkelijk antwoord: "Ja, hij reed met de motor die hij had gebruikt in Mexico. Hij heeft die verse die hij er in had in Brazilië, die heeft hij bewaard voor de laatste race."

    @Larry vertelde dit al. Ik had het niet gezien maar net even opgezocht. Was in de wandelgangen.

    Wat mij verwonderd is dat Giedo zegt dat ze de motor eruit hadden gehaald voor de race omdat ze die power toch niet nodig hadden op de rechte stukken in Qatar.

    Er werd gezegd dat de motor steeds meer trillingen vertoonde en daarom uit voorzorg vervangen was door een oude. Als er niets aan de hand was geweest (zoals Giedo aangaf gisteren) met die PU hadden ze gridstraffen gekregen.Er moet dus zeer zeker wel iets aantoonbaars geweest zijn voor de geoorloofde wissel.

    • + 1
    • 3 dec 2025 - 22:03
  • Larry Perkins

    Posts: 61.874

    Valentijn Driessen staat erom bekend steevast naast zijn voorspellingen te zitten, maar realistisch gezien kan hij dit keer wel eens gelijk krijgen.

    • + 1
    • 3 dec 2025 - 22:05
  • Rode Stier 33

    Posts: 918

    Als Valentijd het zegt, dan zet de champagne maar alvast koud!

    • + 1
    • 3 dec 2025 - 22:19
  • Glasvezelcoureur

    Posts: 674

    Toch vrees ik dat vrolijke Valentijn gelijk gaat krijgen...

    • + 1
    • 3 dec 2025 - 22:22

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
800
2
Mercedes
457
3
Red Bull Racing
426
4
Ferrari
382
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
80
8
Haas F1
73
9
Sauber
68
10
Alpine F1
22
Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

