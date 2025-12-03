Max Verstappen kan aankomend weekend in Abu Dhabi voor het vijfde seizoen op rij wereldkampioen worden in de Formule 1. De Nederlander heeft nog twaalf punten achterstand op WK-leider Lando Norris, en kan de aanval gaan openen. Veel mensen geloven in een wonder, maar er is ook twijfel.

Verstappen schreef afgelopen weekend de Grand Prix van Qatar op zijn naam, en liep daardoor in op Norris. De Brit werd in Qatar slechts vierde, nadat hij door een slechte strategie was teruggevallen na zijn tweede pitstop. Voor Verstappen wordt het in Abu Dhabi weer een zwaar weekend, want hij moet zelf zo goed mogelijk scoren en hopen op een nieuwe teleurstelling van Norris.

Verstappens titelkansen zijn in Nederland het gesprek van de dag. Er is veel aandacht voor het feit dat hij de vierde coureur in de geschiedenis kan worden die vijf wereldtitels in de Formule 1 pakt. Ook in de talkshows gaat het over de kansen van Verstappen, en dat zorgt voor wisselende reacties.

Kan Verstappen nog winnen?

Voormalig Formule 1-coureur Giedo van der Garde was te gast bij Vandaag Inside, waar hij werd gevraagd naar de kansen van Verstappen: "We hopen het natuurlijk. Het is natuurlijk vet dat hij die race gewonnen heeft, dat hij nu maar twaalf punten achterstaat... Dus ja, je hoopt natuurlijk op een beetje geluk in zo'n laatste race. Je hoopt natuurlijk dat het gaat gebeuren."

Als Van der Garde wordt gevraagd naar Red Bulls motorwissel, geeft hij een opmerkelijk antwoord: "Ja, hij reed met de motor die hij had gebruikt in Mexico. Hij heeft die verse die hij er in had in Brazilië, die heeft hij bewaard voor de laatste race."

Weinig vertrouwen

Na de opmerkingen van de voormalig Caterham-coureur ontstaat er een discussie over Verstappens kansen. Telegraaf-sportverslaggever Valentijn Driessen, reageert op zijn beweringen: "Die motor maakt toch niet uit, dat gaat niet lukken."

"Nee, honderd procent. Die Russell doet ook nog mee... Die staat gewoon op de rem staan, zodat Norris... Dat zijn twee Britten onder elkaar, twee dezelfde motoren..."