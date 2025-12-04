Het team van Haas heeft een nieuwe, grote deal voor volgend jaar aangekondigd. De Amerikaanse renstal krijgt een nieuwe titelsponsor, en dat is een opvallende naam. Ze breiden hun samenwerking met Toyota namelijk uit, en staan vanaf volgend jaar op de grid onder de naam TGR Haas F1 Team.

Het team van Haas werkt sinds vorig jaar samen met het Japanse automerk Toyota. De Japanners leverden toen vooral sponsorstickers, en ze hadden een technische overeenkomst. In de praktijk zorgde deze samenwerking ervoor dat Japanse coureurs de kans kregen in bolides van Haas. Zo werd Le Mans-winnaar en Toyota-fabriekscoureur Ryo Hirakawa de reservecoureur, en reed hij al meerdere TPC-tests en vrije trainingen.

Wat gaat er veranderen?

Haas meldde vanochtend dat ze na dit jaar afscheid nemen van MoneyGram als titelsponsor. Deze rol wordt vanaf 2026 overgenomen door Toyota Gazoo Racing (TGR), en het is een nieuwe stap in de samenwerking met de Japanners. Volgens Haas is het een nieuwe stap op hun gezamenlijke pad, waar mensen, product en pijplijn de belangrijkste factoren zijn. Het gaat hier om het ontwikkelen van bijvoorbeeld coureurs en engineers, en om een goede omgeving in de autosport op te bouwen.

Nieuwe stappen

De vernieuwde samenwerking met Toyota zorgt er ook voor dat Haas een eigen TPC-programma kan opzetten onder de naam 'TGR Haas Driver Development Program'.

Haas-teambaas Ayao Komatsu is trots op deze grote nieuwe deal: "Het is een privilege om onze samenwerking met TGR te verbeteren met deze nieuwe overeenkomst. Onze relatie is tot nu toe alles wat we hebben gehoopt. Dat was te zien bij onze TPC-meters dit seizoen, en er is achter de schermen veel aan de gang. Denk bijvoorbeeld aan het ontwikkelen en installeren van een simulator in onze fabriek in Banbury voor 2026."

Onthulling van de nieuwe auto

Haas laat gelijk weten wanneer ze het doek trekken van hun nieuwe auto. De livery van de nieuwe VF-26 wordt op vrijdag 23 januari online aan de wereld getoond. Deze onthulling vindt enkele dagen voor de eerste wintertest in Barcelona plaats.