'Red Bull voert gesprekken over belangrijke Honda-deal'

Het team van Red Bull Racing is bezig met het doorhakken van een aantal belangrijke knopen voor 2026. Zo moeten ze een keuze maken over hun line-ups, en het lijkt er sterk op dat ze Isack Hadjar hebben gekozen als de nieuwe teamgenoot van Max Verstappen. Daarnaast lijkt het erop dat ze ook een deal willen sluiten met Honda.

Red Bull gaat vanaf volgend jaar rijden met krachtbronnen die ze zelf gaan bouwen in samenwerking met Ford. Ze nemen daarmee definitief afscheid van Honda, maar dat kan voor een nieuw probleem zorgen. Als Red Bull immers TPC-tests wil uitvoeren, moet dat gebeuren met oudere auto's. Deze bolides worden aangedreven door motoren van Honda, en dat betekent dat ze tot iets van een deal met de Japanners moeten komen.

Voor Red Bull kan zo'n deal zeer belangrijk worden, ook omdat ze volgend jaar vrijwel zeker de 18-jarige Arvid Lindblad laten debuteren. Om Lindblad wat meer ervaring op te laten doen, zou een testdag zeer nuttig zijn. Dit moet gebeuren met auto's die onder de TPC-regels vallen, en dan is er dus steun van Honda nodig.

Wat zeggen de regels?

Autosportfederatie FIA heeft recent besloten dat motorfabrikanten voor TPC-tests verplicht krachtbronnen moeten leveren aan hun voormalige klantenteams. Er is hier echter niets vastgelegd over een prijslimiet, wat dus betekent dat fabrikanten kunnen vragen wat ze willen.

Wat gaat Red Bull doen?

Volgens Motorsport.com is Red Bull momenteel in gesprek met Honda over een deal voor volgend jaar. Een eventuele deal met Honda zou echter geen reddingsboei kunnen vormen voor Yuki Tsunoda, want hij lijkt zijn zitje te verliezen aan Hadjar. De Japanner staat volgend jaar aan de zijlijn, en het is niet duidelijk waar zijn toekomst ligt. Een ander belangrijk aspect, is dat een motordeal voor TPC-tests niet onder de budgetcap valt, en er dus veel geld kan worden gevraagd.

Marko maakt zich geen zorgen

Red Bull-adviseur Helmut Marko maakt zich weinig zorgen over een deal met Honda, zo legt hij uit aan Motorsport.com: "We hebben altijd een goede en eerlijke relatie met Honda gehad. Vrijdag hebben we een meeting gehad en ik denk dat we op de goede weg zijn om dit probleem op te lossen."

fdorp

Posts: 60

Je gaat me echt niet kunnen wijsmaken dat ze daar nu pas over gaan nadenken. Dit is onderdeel van de keuze om motoren zelf te gaan maken dus m.i. is deze deal in die periode al beslecht.

Gevoelsmatig is dit weer een stukje geschreven om de site vol te krijgen ipv de daadwerkelijke lopende actie... [Lees verder]

  2
  1 dec 2025 - 12:52
Reacties (5)

  meister

    Posts: 4.121

    Een formaliteit toch.
    Die oude RB 8 e.d. rijden met Renault motoren en dat gaat ook goed.

    + 0
    1 dec 2025 - 12:12
    gridiron

      Posts: 2.993

      Dan moeten ze wel eerst de Renault motoren hebben (en die hebben ze niet in hun magazijn liggen) en daar gaat het volgens mij over.

      + 0
      1 dec 2025 - 12:22
  fdorp

    Posts: 60

    Je gaat me echt niet kunnen wijsmaken dat ze daar nu pas over gaan nadenken. Dit is onderdeel van de keuze om motoren zelf te gaan maken dus m.i. is deze deal in die periode al beslecht.

    Gevoelsmatig is dit weer een stukje geschreven om de site vol te krijgen ipv de daadwerkelijke lopende acties van nu.
    Hetzelfde heeft RB toen ook al moeten doen met Renault toen ze met Honda gingen rijden

    + 2
    1 dec 2025 - 12:52
    Patrace

      Posts: 6.370

      Ik denk dat Honda een zitje voor Tsunoda bij deze deal wil betrekken en dat maakt alles voor Red Bull een stuk gecompliceerder.
      Red Bull hoopt wellicht dat als de zitjes zijn vergeven, dat Honda hun eisen mbt tot Tsunoda laat varen.

      + 0
      1 dec 2025 - 13:30
  Leclerc Fan

    Posts: 4.004

    Wat zal Stroll er van vinden?

    + 0
    1 dec 2025 - 12:54

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
800
2
Mercedes
457
3
Red Bull Racing
426
4
Ferrari
382
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
80
8
Haas F1
73
9
Sauber
68
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

