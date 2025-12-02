user icon
Hadjar trots op Red Bull-promotie: "Kan niet wachten om te werken met Verstappen!"

Hadjar trots op Red Bull-promotie: "Kan niet wachten om te werken met Verstappen!"

De kogel is door de kerk: Isack Hadjar is de nieuwe teamgenoot van Max Verstappen. De Fransman zal vanaf volgend jaar een rijdersduo vormen met Verstappen bij Red Bull. Het nieuws komt nauwelijks als een verrassing, maar dat betekent niet dat Hadjar niet tevreden is.

Hadjar debuteerde dit jaar in de Formule 1 bij Red Bulls zusterteam Racing Bulls. Teamadviseur Helmut Marko stak nooit onder stoelen of banken dat hij een groot fan is van Hadjar, maar de verwachtingen waren wisselend. In de Formule 2 maakte hij immers een emotionele indruk, en men vroeg zich af of hij wel klaar was voor het echte werk.

Hadjar kende een valse start, en crashte tijdens zijn debuut in Australië in de opwarmronde. Hij herstelde zich echter goed, en wist daarna regelmatig WK-punten te pakken. Na de zomerstop beleefde hij in Zandvoort zijn hoogtepunt, en kwam hij als derde over de streep. Vanaf dat moment was het al duidelijk dat Red Bull hem wilde promoveren, en nu is dat dus officieel geworden.

Hoe voelt Hadjar zich?

In een persbericht reageert Hadjar trots op het nieuws: "Ik ben Red Bull Racing dankbaar voor het feit dat ze me deze kans geven, en dat ze me het vertrouwen geven in de Formule 1. Na al het harde werk dat ik heb geleverd sinds ik onderdeel uitmaak van het juniorteam, is dit een geweldige beloning."

"Ik heb in mijn loopbaan veel hoogte- en dieptepunten gekend, maar ze bleven geloven in me en ze bleven me pushen. Dit jaar bij Racing Bulls is geweldig, ik heb heel erg veel geleerd en heb mijn eerste podiumplek gescoord."

'Ik ben er klaar voor'

Hadjar stelt dat hij er klaar voor is: "Ik voel me veel beter als coureur en als persoon, en dat komt door alle steun van het team. Ik heb het gevoel dat ik er klaar voor ben om naar Red Bull Racing te gaan, en ik voel me nu zowel trots als blij. Het is een geweldige move, en ik kan niet wachten om samen te werken met iemand zoals Max."

Isack Hadjar Racing Bulls Red Bull Racing

