Red Bull hakt knoop door over teamgenoot Verstappen

Het team van Red Bull Racing heeft bekendgemaakt wanneer ze hun line-up voor 2026 gaan presenteren. Teambaas Laurent Mekies liet na afloop van de Grand Prix van Qatar weten dat ze zich aan hun plan houden, en op dinsdag met een aankondiging komen.

De Red Bull-teams hebben als enigen nog geen duidelijkheid gegeven over hun coureurs voor volgend jaar. Het is alleen duidelijk dat Max Verstappen volgend jaar 'gewoon' voor Red Bull Racing rijdt, maar wie zijn teamgenoot wordt is onduidelijk. Isack Hadjar, Yuki Tsunoda en Liam Lawson leven nog in onzekerheid, terwijl Arvid Lindblad hoopt op een kans in de Formule 1.

Tsunoda is nu nog de teamgenoot van Verstappen bij Red Bull, maar hij weet niet goed te presteren. De Japanner scoort amper punten, en is niet in staat om Verstappen rugdekking te geven. Volgens de geruchten krijgt Verstappen in 2026 de jonge, maar snelle Hadjar als teamgenoot. Lindblad mag dan hopen op een debuut bij zusterteam Racing Bulls, terwijl Tsunoda en Lawson moeten uitvechten wie zijn teamgenoot wordt.

Bij Red Bull wilden ze er in de afgelopen weken weinig over kwijt. Red Bull-teambaas Laurent Mekies beloofde met een aankondiging te komen na Qatar, maar nu Verstappen weer volop mee doet in de titelstrijd, ontstonden er daar vraagtekens over.

Wanneer komt Red Bull met een aankondiging?

Volgens Mekies gaat er niets veranderen, zo legt hij uit aan The Race: "Alles wat ik je kan vertellen, is dat we ons aan onze plannen houden. We gaan op dinsdag bekendmaken wie onze coureurs zijn."

De Franse teambaas stelt dat dit niet voor problemen kan gaan zorgen richting de seizoensfinale in Abu Dhabi, die volgend weekend op de planning staat: "We hebben er vertrouwen in dat dit onze focus niet zal afleiden richting Abu Dhabi. Vraag me nog niet iets los te laten over onze aankondiging voor aankomende dinsdag, alsjeblieft!"

Het zitje naast Verstappen

Als Red Bull voor Hadjar kiest, is dat Verstappens vierde teamgenoot in twee jaar tijd. Vorig jaar vormde hij nog een duo met Sergio Perez, begin dit jaar was Lawson voor twee races zijn teamgenoot en nu is dat dus Tsunoda.

Reacties (2)

  • Lulham

    Posts: 612

    Tsunoda verlossen van de druk zodat hij nog een podium pakt in zijn laatste race zou een tactische meesterzet zijn.

    • + 0
    • 30 nov 2025 - 22:07
    • Adelaide1989

      Posts: 10

      Ik denk echt niet dat het aan druk ligt bij Tsunoda, hij kan gewoon niet beter. Meer dan 100 races en nooit getoond meer te zijn dan veldvulling. Een Perez op het niveau van '21-'22 had best wat punten afgesnoept van de Mclaren rijders die beiden om de haverklap steken laten vallen. Het had zomaar beslissend kunnen zijn in de titelstrijd dit jaar. Maar Tsunoda heeft niets anders gedaan dan een volledig seizoen achteraan rijden. Meer gebuisd is niet mogelijk.

      • + 0
      • 30 nov 2025 - 22:12

