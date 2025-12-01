user icon
icon

Lawson eist zekerheid van Red Bull over toekomst

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Lawson eist zekerheid van Red Bull over toekomst

Het Formule 1-seizoen nadert zijn einde, maar dat betekent nog niet dat alle coureurs zekerheid hebben voor volgend jaar. Bij Red Bull moeten er nog drie zitjes worden verdeeld, en niet iedereen lijkt op de hoogte te zijn van de plannen. Liam Lawson hoopt snel duidelijkheid te krijgen.

Lawson is bezig met een bewogen jaar in de Formule 1. Hij begon aan het seizoen als de teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull Racing, en werd na twee raceweekenden teruggezet naar zusterteam Racing Bulls. Zijn Red Bull-zitje werd overgenomen door Yuki Tsunoda, die op zijn beurt ook niet wist te overtuigen.

Meer over Red Bull Racing Jos Verstappen verklapt: "Max wist al van de diskwalificatie af"

Jos Verstappen verklapt: "Max wist al van de diskwalificatie af"

23 nov
 Strijd barst los: Norris beschuldigt Verstappen van valsspelen

Strijd barst los: Norris beschuldigt Verstappen van valsspelen

25 nov

Het is de verwachting dat Red Bull in de komende dagen of weken met een aankondiging gaat komen. De kans is groot dat Isack Hadjar wordt gepromoveerd naar Red Bull, terwijl Arvid Lindblad waarschijnlijk gaat debuteren bij Racing Bulls. Dat zou betekenen dat Tsunoda en Lawson moeten vechten voor het tweede zitje bij Red Bulls zusterteam.

Waar ligt de toekomst van Lawson?

Lawson heeft nog geen idee waar hij vanaf volgend jaar rijdt. De Nieuw-Zeelander werd hiernaar gevraagd door de internationale media in Qatar: "Ik heb echt geen idee. Ik zou wensen dat ik het weet!"

Lawson is zelf van mening dat hij genoeg heeft gedaan om in aanmerking te komen voor een zitje in 2026. De Nieuw-Zeelander is daar heel erg duidelijk over: "Ja, ik bedoel, we staan allemaal achter onszelf. Ik denk dat mijn goede momenten dit jaar heel, heel erg goed zijn geweest."

Lawson weet dat het beter had kunnen gaan

De Nieuw-Zeelander stelt echter wel dat er altijd zaken zijn die hij beter had kunnen doen: "Natuurlijk zijn er als je terugkijkt altijd zaken die je beter had moeten doen. Er zijn dit jaar races geweest waar ik zaken echt anders had moeten aanpakken. Maar over het algemeen ben ik best wel tevreden."

Lawsons woorden zijn opvallend, want eerder in het weekend gaf Hadjar wel aan dat hij weet waar zijn toekomst ligt.

F1 Nieuws Liam Lawson Red Bull Racing Racing Bulls GP Qatar 2025

Reacties (7)

Login om te reageren
  • Damon Hill

    Posts: 19.541

    Hij zal vast wel bij Racing Bulls blijven. Het punt is namelijk dat het niet heel verstandig is om bij Racing Bulls twee rookies te plaatsen. Stel je gaat voor Lindblad en Iwasa, dan kies je imo niet alleen voor twee onervaren gasten, maar ik denk óók dat het voor Lindblad een jaar te vroeg komt en dat Iwasa gewoon niet zo heel goed is. Met Lawson heb je dan in ieder geval ervaring en een beetje een referentiekader als je er een rookie naast zet.

    Tsunoda lijkt me wel exit. Hij heeft meerdere jaren gehad, en alhoewel hij hiervoor bij Racing Bulls lichte progressie liet zien, was die progressie imo nooit voldoende om een langer verblijf in de F1 te rechtvaardigen. Er is namelijk maar 1 coureur op de grid die jaar in jaar uit waardeloze prestaties kan neerzetten zonder ontslagen te worden, en dat is helaas Lance Stroll... die wederom een waardeloos slap weekend had dit weekend.

    • + 0
    • 1 dec 2025 - 10:15
    • red slow

      Posts: 3.267

      Het idee vroeger van torro Rosso was twee nieuwe rijders en die dan 2/3 seizoenen laten rijpen en dan beslissen wie blijft. Zie Ricardo en Vergne

      Dit word al een tijdje niet meer gedaan. En dat kan prima zijn.

      Kijkend naar Lawson qua snelheid is die gelijk aan Hadjar. Ene weekend is de een sneller andere weekend de ander. Kijk je naar race inzicht en manier van racen merk je gewoon dat Lawson meer in de DTM modus zit. En dat pakt in de F1 niet goed uit.

      Hopelijk was dit jaar een leerjaar en herpakt die zich volgend jaar

      • + 0
      • 1 dec 2025 - 10:32
    • Starscreamer

      Posts: 1.362

      ToRo Rosso ;)

      • + 0
      • 1 dec 2025 - 11:15
    • Damon Hill

      Posts: 19.541

      @Red Slow,
      Klopt, dat was het oude idee van Toro Rosso. Het probleem van twee rookies is dat je nooit weet hoe goed ze het doen, want je hebt geen referentiekader. Stel je zet 2 rookies in de Racing Bull en ze worden 6e of 7e bij de constructeurs, dan weet je nooit of er meer in zat of niet, want je weet niet hoe hard die auto kon. Zet je er echter iemand waarvan je weet wat de benchmark is, dan kun je een rookie ernaast dus veel makkelijker beoordelen.

      Het is heel prettig dat je bijvoorbeeld mannen als Bearmann of Bortoleto kan vergelijken met hun ervaren teamgenoten. Juist daardoor weet je hoe goed ze ongeveer zijn. Maar als je bijvoorbeeld Bearmann en Bortoleto naast elkaar had gezet, dan weet je nog niets.

      • + 0
      • 1 dec 2025 - 11:18
  • John6

    Posts: 11.339

    Volgens mij zei Makies dat ze het Dinsdag bekend gingen maken, net even na de race, geen vragen die komen dan wel komend weekend.

    • + 0
    • 1 dec 2025 - 10:27
  • Pietje Bell

    Posts: 32.151

    "Het is de verwachting dat Red Bull in de komende dagen of weken met een
    aankondiging gaat komen."

    Mekies heeft gisteren aangekondigd dat ze morgen, dinsdag dus, de coureurs voor
    volgend jaar bekend gaan maken. Viel op alle F1 sites te lezen.

    • + 0
    • 1 dec 2025 - 10:38
    • John6

      Posts: 11.339

      Het is nu wel echt definitief, dat zal je morgen horen, Erik van Haren heeft het ook al in de krant gzet, dan weet je dat het de waarheid is.

      Liam met Arvid Lindblad en Max met Hadjar, eigenlijk wisten we dit ook al.

      • + 0
      • 1 dec 2025 - 11:23

QA Grand Prix van Qatar

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

QAGrand Prix van Qatar

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
800
2
Mercedes
457
3
Red Bull Racing
426
4
Ferrari
382
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
80
8
Haas F1
73
9
Sauber
68
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NZ Liam Lawson 30
  • Team Racing Bulls
  • Punten 44
  • Podiums 0
  • Grand Prix 34
  • Land NZ
  • Geb. datum 11 feb 2002 (23)
  • Geb. plaats Hastings, New Zealand, NZ
  • Gewicht 69 kg
  • Lengte 1,74 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar