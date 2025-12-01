Het Formule 1-seizoen nadert zijn einde, maar dat betekent nog niet dat alle coureurs zekerheid hebben voor volgend jaar. Bij Red Bull moeten er nog drie zitjes worden verdeeld, en niet iedereen lijkt op de hoogte te zijn van de plannen. Liam Lawson hoopt snel duidelijkheid te krijgen.
Lawson is bezig met een bewogen jaar in de Formule 1. Hij begon aan het seizoen als de teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull Racing, en werd na twee raceweekenden teruggezet naar zusterteam Racing Bulls. Zijn Red Bull-zitje werd overgenomen door Yuki Tsunoda, die op zijn beurt ook niet wist te overtuigen.
Het is de verwachting dat Red Bull in de komende dagen of weken met een aankondiging gaat komen. De kans is groot dat Isack Hadjar wordt gepromoveerd naar Red Bull, terwijl Arvid Lindblad waarschijnlijk gaat debuteren bij Racing Bulls. Dat zou betekenen dat Tsunoda en Lawson moeten vechten voor het tweede zitje bij Red Bulls zusterteam.
Waar ligt de toekomst van Lawson?
Lawson heeft nog geen idee waar hij vanaf volgend jaar rijdt. De Nieuw-Zeelander werd hiernaar gevraagd door de internationale media in Qatar: "Ik heb echt geen idee. Ik zou wensen dat ik het weet!"
Lawson is zelf van mening dat hij genoeg heeft gedaan om in aanmerking te komen voor een zitje in 2026. De Nieuw-Zeelander is daar heel erg duidelijk over: "Ja, ik bedoel, we staan allemaal achter onszelf. Ik denk dat mijn goede momenten dit jaar heel, heel erg goed zijn geweest."
Lawson weet dat het beter had kunnen gaan
De Nieuw-Zeelander stelt echter wel dat er altijd zaken zijn die hij beter had kunnen doen: "Natuurlijk zijn er als je terugkijkt altijd zaken die je beter had moeten doen. Er zijn dit jaar races geweest waar ik zaken echt anders had moeten aanpakken. Maar over het algemeen ben ik best wel tevreden."
Lawsons woorden zijn opvallend, want eerder in het weekend gaf Hadjar wel aan dat hij weet waar zijn toekomst ligt.
Damon Hill
Posts: 19.541
Hij zal vast wel bij Racing Bulls blijven. Het punt is namelijk dat het niet heel verstandig is om bij Racing Bulls twee rookies te plaatsen. Stel je gaat voor Lindblad en Iwasa, dan kies je imo niet alleen voor twee onervaren gasten, maar ik denk óók dat het voor Lindblad een jaar te vroeg komt en dat Iwasa gewoon niet zo heel goed is. Met Lawson heb je dan in ieder geval ervaring en een beetje een referentiekader als je er een rookie naast zet.
Tsunoda lijkt me wel exit. Hij heeft meerdere jaren gehad, en alhoewel hij hiervoor bij Racing Bulls lichte progressie liet zien, was die progressie imo nooit voldoende om een langer verblijf in de F1 te rechtvaardigen. Er is namelijk maar 1 coureur op de grid die jaar in jaar uit waardeloze prestaties kan neerzetten zonder ontslagen te worden, en dat is helaas Lance Stroll... die wederom een waardeloos slap weekend had dit weekend.
red slow
Posts: 3.267
Het idee vroeger van torro Rosso was twee nieuwe rijders en die dan 2/3 seizoenen laten rijpen en dan beslissen wie blijft. Zie Ricardo en Vergne
Dit word al een tijdje niet meer gedaan. En dat kan prima zijn.
Kijkend naar Lawson qua snelheid is die gelijk aan Hadjar. Ene weekend is de een sneller andere weekend de ander. Kijk je naar race inzicht en manier van racen merk je gewoon dat Lawson meer in de DTM modus zit. En dat pakt in de F1 niet goed uit.
Hopelijk was dit jaar een leerjaar en herpakt die zich volgend jaar
Starscreamer
Posts: 1.362
ToRo Rosso ;)
Damon Hill
Posts: 19.541
@Red Slow,
Klopt, dat was het oude idee van Toro Rosso. Het probleem van twee rookies is dat je nooit weet hoe goed ze het doen, want je hebt geen referentiekader. Stel je zet 2 rookies in de Racing Bull en ze worden 6e of 7e bij de constructeurs, dan weet je nooit of er meer in zat of niet, want je weet niet hoe hard die auto kon. Zet je er echter iemand waarvan je weet wat de benchmark is, dan kun je een rookie ernaast dus veel makkelijker beoordelen.
Het is heel prettig dat je bijvoorbeeld mannen als Bearmann of Bortoleto kan vergelijken met hun ervaren teamgenoten. Juist daardoor weet je hoe goed ze ongeveer zijn. Maar als je bijvoorbeeld Bearmann en Bortoleto naast elkaar had gezet, dan weet je nog niets.
John6
Posts: 11.339
Volgens mij zei Makies dat ze het Dinsdag bekend gingen maken, net even na de race, geen vragen die komen dan wel komend weekend.
Pietje Bell
Posts: 32.151
"Het is de verwachting dat Red Bull in de komende dagen of weken met een
aankondiging gaat komen."
Mekies heeft gisteren aangekondigd dat ze morgen, dinsdag dus, de coureurs voor
volgend jaar bekend gaan maken. Viel op alle F1 sites te lezen.
John6
Posts: 11.339
Het is nu wel echt definitief, dat zal je morgen horen, Erik van Haren heeft het ook al in de krant gzet, dan weet je dat het de waarheid is.
Liam met Arvid Lindblad en Max met Hadjar, eigenlijk wisten we dit ook al.