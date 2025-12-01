Het Formule 1-seizoen nadert zijn einde, maar dat betekent nog niet dat alle coureurs zekerheid hebben voor volgend jaar. Bij Red Bull moeten er nog drie zitjes worden verdeeld, en niet iedereen lijkt op de hoogte te zijn van de plannen. Liam Lawson hoopt snel duidelijkheid te krijgen.

Lawson is bezig met een bewogen jaar in de Formule 1. Hij begon aan het seizoen als de teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull Racing, en werd na twee raceweekenden teruggezet naar zusterteam Racing Bulls. Zijn Red Bull-zitje werd overgenomen door Yuki Tsunoda, die op zijn beurt ook niet wist te overtuigen.

Het is de verwachting dat Red Bull in de komende dagen of weken met een aankondiging gaat komen. De kans is groot dat Isack Hadjar wordt gepromoveerd naar Red Bull, terwijl Arvid Lindblad waarschijnlijk gaat debuteren bij Racing Bulls. Dat zou betekenen dat Tsunoda en Lawson moeten vechten voor het tweede zitje bij Red Bulls zusterteam.

Waar ligt de toekomst van Lawson?

Lawson heeft nog geen idee waar hij vanaf volgend jaar rijdt. De Nieuw-Zeelander werd hiernaar gevraagd door de internationale media in Qatar: "Ik heb echt geen idee. Ik zou wensen dat ik het weet!"

Lawson is zelf van mening dat hij genoeg heeft gedaan om in aanmerking te komen voor een zitje in 2026. De Nieuw-Zeelander is daar heel erg duidelijk over: "Ja, ik bedoel, we staan allemaal achter onszelf. Ik denk dat mijn goede momenten dit jaar heel, heel erg goed zijn geweest."

Lawson weet dat het beter had kunnen gaan

De Nieuw-Zeelander stelt echter wel dat er altijd zaken zijn die hij beter had kunnen doen: "Natuurlijk zijn er als je terugkijkt altijd zaken die je beter had moeten doen. Er zijn dit jaar races geweest waar ik zaken echt anders had moeten aanpakken. Maar over het algemeen ben ik best wel tevreden."

Lawsons woorden zijn opvallend, want eerder in het weekend gaf Hadjar wel aan dat hij weet waar zijn toekomst ligt.