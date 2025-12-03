user icon
Tsunoda weigert op te geven: "Ik ben nog niet klaar!"

Tsunoda weigert op te geven: "Ik ben nog niet klaar!"

Yuki Tsunoda heeft voor het eerst van zich laten horen na het nieuws van zijn aanstaande vertrek bij Red Bull Racing. De Japanner verliest na dit seizoen zijn zitje bij de Oostenrijkse renstal, maar hij wil niet opgeven. Hij belooft te gaan vechten voor een comeback.

Tsunoda is bezig met een lastig seizoen in de Formule 1. Hij werd begin dit seizoen na twee races van Racing Bulls gepromoveerd naar het grote Red Bull Racing. Bij de Oostenrijkse renstal werd hij de opvolger van Liam Lawson, en de teamgenoot van regerend wereldkampioen Max Verstappen. Bij Red Bull hoopten ze dat hij Verstappen rugdekking kon geven, maar niets bleek minder waar.

Tsunoda bleek niet in staat te zijn om Verstappen bij te houden, en kwam zelfs met enige regelmaat niet door Q1 heen in de kwalificaties. Zijn achterstand werd steeds groter, en het was onvermijdelijk dat Red Bull zou gaan ingrijpen. Deze week werd bekendgemaakt dat Tsunoda na dit seizoen de test- en reservecoureur van Red Bull wordt, en dat hij wordt opgevolgd door Isack Hadjar.

'Ik ben nog niet klaar'

Tsunoda werd niet geciteerd in het persbericht van Red Bull, maar heeft nu wel gereageerd op zijn pijnlijke exit. In een post op X deelt hij zijn gevoelens over zijn gedwongen degradatie: "Ik ben nog niet klaar. Toen ik erachter kwam dat ik geen zitje zou krijgen voor 2026, was dat enorm zwaar, maar ik ben vastbesloten om harder dan ooit te werken als test- en reservecoureur. Ik wil helpen bij het ontwikkelen van het team, en ik wil bewijzen dat ik een plekje op de grid verdien."

Tegenslagen houden Tsunoda niet tegen

Of Tsunoda zijn rol als Red Bull-reserve gaat combineren met een zitje in een andere klasse, is nog niet bekend. Tsunoda blijft zijn pijlen echter richten op de koningsklasse: "Het leven zit vol tegenslagen, en dit is mijn tegenslag. Het zal me er niet van weerhouden om de beste Formule 1-coureur te worden die ik kan zijn."

  ViggenneggiV

    "Het leven zit vol tegenslagen, en dit is mijn tegenslag"

    Be carefull what you wish for, you might get it

  HarryLam

    Tsja.....vaker gehoord dat...

  Schumi-NR1

    Ja hij kan nog een legend worden als hij Verstappen eens kan helpen en een podium pakt 🤣 en Norris achter zich houd

