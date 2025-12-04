user icon
Extreem kalme Verstappen gaat zonder familie op titeljacht

Max Verstappen kan dit weekend geschiedenis schrijven door zijn vijfde wereldtitel te pakken in de Formule 1. De Nederlandse Red Bull-coureur moet de strijd aangaan met McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri, maar het lijkt hem nauwelijks iets te doen. Hij maakt een zeer relaxte indruk in Abu Dhabi.

Verstappen is bezig met een opmerkelijke opmars in de Formule 1. Hij had in de zomer een achterstand van ruim honderd WK-punten op de McLarens, maar heeft dat goed weten te maken in de afgelopen maanden. Sinds zijn thuisrace op Zandvoort stond Verstappen in elke race op het podium, en in Las Vegas en Qatar wist hij te profiteren van de problemen bij McLaren.

Hoe zag Verstappens voorbereiding er uit?

Samen met zijn McLaren-rivalen Norris en Piastri mocht Verstappen aanschuiven in de perszaal voor de FIA-persconferentie. Daar werd Verstappen gevraagd hoe hij zich heeft voorbereid: "Ik heb wat tijd doorgebracht met mijn dochter, wat dingen uitgezocht voor de GT3 voor volgend jaar en wat dingen uitgezocht voor de planning van mijn simteam voor volgend jaar. Best simpele dingen eigenlijk, voordat ik hier aankwam om eerlijk te zijn!"

Geen familie aanwezig

Verstappen wordt in Abu Dhabi niet gesteund door zijn familie. Ze hadden simpelweg geen rekening gehouden met het feit dat hij nog kon winnen: "Nee, mijn ouders zijn er niet. Mijn vader is een rally aan het rijden in Afrika. En mijn moeder? Ja, het was denk ik gewoon niet gepland!"

"Ik had zelf ook niet verwacht dat ik tot het einde mee zou gaan doen in de titelstrijd. Maar hier zijn we dan. Ik denk dat na Zandvoort alles werd geannuleerd. Mijn moeder zit thuis, gelukkig met de honden, en je ziet ook veel op de televisie."

Geen last van druk

Verstappen blijft zelf ook heel kalm onder de druk: "De beker ziet er hetzelfde uit. Ik heb er hier vier van thuis staan, dus het is leuk om er een vijfde aan toe te voegen. Ik herken mijn handtekening, dus dat is hetzelfde! Natuurlijk probeer je altijd te winnen, maar tegelijkertijd heb ik ook alles al bereikt wat ik wilde bereiken. Alles is nu gewoon een bonus."

Pietje Bell

Posts: 32.238

Verstappen News
@verstappenews

they were asked about family being there

Max: "No, my parents are not here, I didn't plan for that, but then I didn't plan to be
in the title fight..."

Max Verstappen: "I spent some time with my daughter, figured some stuff out for GT3
for next year, for my Si... [Lees verder]

  • 4
  • 4 dec 2025 - 13:08
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Abu Dhabi 2025

Reacties (6)

Reacties (6)
  • Patrace

    Posts: 6.379

    Relaxed als je je doelen in de F1 al hebt gehaald en alles nu als bonus ziet. Dan heb je ook geen last van druk. Heerlijk moet dat zijn.

    • + 2
    • 4 dec 2025 - 13:08
  • Pietje Bell

    Posts: 32.238

    Verstappen News
    @verstappenews

    they were asked about family being there

    Max: "No, my parents are not here, I didn't plan for that, but then I didn't plan to be
    in the title fight..."

    Max Verstappen: "I spent some time with my daughter, figured some stuff out for GT3
    for next year, for my Sim racing team for next year... Then arrived here."

    نيني (NINI)
    @SCUDERIAFEMBOY

    max on what he did before arriving to abu dhabi: “spent some time with my daughter,
    figured some stuff out for GT3 for next year, figured out some stuff for my sim team
    planning for next year.”

    Max Verstappen: "The trophy is the same, I have four of those at home. I've already
    achieved everything I wanted."

    Sinds de vakantie geen woord over Kelly. Met Lily gespeeld, maar niet met Kelly aan
    het strand gelegen in Dubai sinds zondag?

    • + 4
    • 4 dec 2025 - 13:08
    • Aquarius72

      Posts: 749

      Ik denk dat Max geen licentie heeft om Kelly te noemen. Ze is een merk en dat moet goed beschermd worden.

      • + 1
      • 4 dec 2025 - 14:13
    • Pietje Bell

      Posts: 32.238

      De hele PC.

      2025 F1 Title Contenders Press Conference | 2025 Abu Dhabi Grand Prix

      Max op 1:32 over Lily en zijn teams.

      https://youtu.be/sSTqVdBjv3A

      • + 0
      • 4 dec 2025 - 14:41
    • Pietje Bell

      Posts: 32.238

      @Aquarius, 😅😂🤣

      • + 0
      • 4 dec 2025 - 14:43
    • Larry Perkins

      Posts: 61.876

      Gelukkig wacht BB in de luxe, comfortabele bezemkast van zijn hotelkamer...

      • + 0
      • 4 dec 2025 - 15:04

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    10:30 - 11:30

    Vrije training 3

    11:30 - 12:30

    Race / Startgrid

    14:00 - 16:00

  • Vrije training 2

    14:00 - 15:00

    Kwalificatie

    15:00 - 16:00

    Snelste ronde

    14:00 - 16:00

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
800
2
Mercedes
457
3
Red Bull Racing
426
4
Ferrari
382
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
80
8
Haas F1
73
9
Sauber
68
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.420
  • Podiums 126
  • Grand Prix 232
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
