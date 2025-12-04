Max Verstappen kan dit weekend geschiedenis schrijven door zijn vijfde wereldtitel te pakken in de Formule 1. De Nederlandse Red Bull-coureur moet de strijd aangaan met McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri, maar het lijkt hem nauwelijks iets te doen. Hij maakt een zeer relaxte indruk in Abu Dhabi.

Verstappen is bezig met een opmerkelijke opmars in de Formule 1. Hij had in de zomer een achterstand van ruim honderd WK-punten op de McLarens, maar heeft dat goed weten te maken in de afgelopen maanden. Sinds zijn thuisrace op Zandvoort stond Verstappen in elke race op het podium, en in Las Vegas en Qatar wist hij te profiteren van de problemen bij McLaren.

Hoe zag Verstappens voorbereiding er uit?

Samen met zijn McLaren-rivalen Norris en Piastri mocht Verstappen aanschuiven in de perszaal voor de FIA-persconferentie. Daar werd Verstappen gevraagd hoe hij zich heeft voorbereid: "Ik heb wat tijd doorgebracht met mijn dochter, wat dingen uitgezocht voor de GT3 voor volgend jaar en wat dingen uitgezocht voor de planning van mijn simteam voor volgend jaar. Best simpele dingen eigenlijk, voordat ik hier aankwam om eerlijk te zijn!"

Geen familie aanwezig

Verstappen wordt in Abu Dhabi niet gesteund door zijn familie. Ze hadden simpelweg geen rekening gehouden met het feit dat hij nog kon winnen: "Nee, mijn ouders zijn er niet. Mijn vader is een rally aan het rijden in Afrika. En mijn moeder? Ja, het was denk ik gewoon niet gepland!"

"Ik had zelf ook niet verwacht dat ik tot het einde mee zou gaan doen in de titelstrijd. Maar hier zijn we dan. Ik denk dat na Zandvoort alles werd geannuleerd. Mijn moeder zit thuis, gelukkig met de honden, en je ziet ook veel op de televisie."

Geen last van druk

Verstappen blijft zelf ook heel kalm onder de druk: "De beker ziet er hetzelfde uit. Ik heb er hier vier van thuis staan, dus het is leuk om er een vijfde aan toe te voegen. Ik herken mijn handtekening, dus dat is hetzelfde! Natuurlijk probeer je altijd te winnen, maar tegelijkertijd heb ik ook alles al bereikt wat ik wilde bereiken. Alles is nu gewoon een bonus."