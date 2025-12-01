Max Verstappen is dichterbij zijn vijfde wereldtitel dan hij ooit had durven dromen. Na de strategische mispeer van McLaren in Qatar heeft hij nog maar twaalf WK-punten achterstand op kampioenschapsleider Lando Norris. Bij Red Bull geloven ze in een wonder, en dat geldt ook voor topman Oliver Mintzlaff.

Verstappen wist dat hij in Qatar voor Lando Norris moest finishen om zijn titelkansen in leven te houden. Voor Verstappen was dit dan ook de opdracht, en direct bij de start snelde hij langs de papajakleurige bolide van Norris. Verstappen reed daarna een stabiele race, totdat een crash van Nico Hülkenberg alles veranderde.

De Duitse Sauber-coureur stond in de grindbak na een touché met Pierre Gasly, en toen de Safety Car naar buitenkwam, doken vrijwel alle coureurs de pitlane in voor een pitstop. De enige coureur die buiten bleven waren McLaren-mannen Oscar Piastri en Norris. Het bleek de verkeerde gok te zijn geweest, en de twee titelkandidaten vielen terug nadat ze hun tweede verplichte pitstop hadden gemaakt. Norris kwam niet verder dan de vierde plaats, terwijl Verstappen wist te winnen.

'De droom gaat verder!'

Het zorgde voor een soort grafstemming bij McLaren, terwijl er een wolk van vreugde zweefde boven de Red Bull-garages. Topman Oliver Mintzlaff was aanwezig bij de race, en sprak zich uit bij de Duitse tak van Sky Sports: "Geweldig! Zo'n race, zo'n strategie, we hebben echt op het juiste moment een pitstop gemaakt. Het is gewoon ongelooflijk. Dat is wat ons onderscheidt, dat is was Max onderscheidt. We zijn echt allemaal superblij en de droom gaat nu ook verder!"

Geloven in het wonder

Om in Abu Dhabi wereldkampioen te worden, heeft Verstappen weer een klein wonder nodig. Norris moet daar niet op het podium eindigen, maar hoop doet leven bij Red Bull. Dat geldt ook voor de opvallend loslippige Mintzlaff: "Er moet weer veel gaan gebeuren, net als vandaag hier tijdens de race in Qatar en in Las Vegas. Maar we geven niet op tot de laatste ronde en zijn blij dat er nog een volgende race is."