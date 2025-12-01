user icon
icon

Vertrouwen is terug: Red Bull gaat vol voor wereldtitel Verstappen

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Vertrouwen is terug: Red Bull gaat vol voor wereldtitel Verstappen

Max Verstappen is dichterbij zijn vijfde wereldtitel dan hij ooit had durven dromen. Na de strategische mispeer van McLaren in Qatar heeft hij nog maar twaalf WK-punten achterstand op kampioenschapsleider Lando Norris. Bij Red Bull geloven ze in een wonder, en dat geldt ook voor topman Oliver Mintzlaff.

Verstappen wist dat hij in Qatar voor Lando Norris moest finishen om zijn titelkansen in leven te houden. Voor Verstappen was dit dan ook de opdracht, en direct bij de start snelde hij langs de papajakleurige bolide van Norris. Verstappen reed daarna een stabiele race, totdat een crash van Nico Hülkenberg alles veranderde.

Meer over Red Bull Racing Jos Verstappen verklapt: "Max wist al van de diskwalificatie af"

Jos Verstappen verklapt: "Max wist al van de diskwalificatie af"

23 nov
 Strijd barst los: Norris beschuldigt Verstappen van valsspelen

Strijd barst los: Norris beschuldigt Verstappen van valsspelen

25 nov

De Duitse Sauber-coureur stond in de grindbak na een touché met Pierre Gasly, en toen de Safety Car naar buitenkwam, doken vrijwel alle coureurs de pitlane in voor een pitstop. De enige coureur die buiten bleven waren McLaren-mannen Oscar Piastri en Norris. Het bleek de verkeerde gok te zijn geweest, en de twee titelkandidaten vielen terug nadat ze hun tweede verplichte pitstop hadden gemaakt. Norris kwam niet verder dan de vierde plaats, terwijl Verstappen wist te winnen.

'De droom gaat verder!'

Het zorgde voor een soort grafstemming bij McLaren, terwijl er een wolk van vreugde zweefde boven de Red Bull-garages. Topman Oliver Mintzlaff was aanwezig bij de race, en sprak zich uit bij de Duitse tak van Sky Sports: "Geweldig! Zo'n race, zo'n strategie, we hebben echt op het juiste moment een pitstop gemaakt. Het is gewoon ongelooflijk. Dat is wat ons onderscheidt, dat is was Max onderscheidt. We zijn echt allemaal superblij en de droom gaat nu ook verder!"

Geloven in het wonder

Om in Abu Dhabi wereldkampioen te worden, heeft Verstappen weer een klein wonder nodig. Norris moet daar niet op het podium eindigen, maar hoop doet leven bij Red Bull. Dat geldt ook voor de opvallend loslippige Mintzlaff: "Er moet weer veel gaan gebeuren, net als vandaag hier tijdens de race in Qatar en in Las Vegas. Maar we geven niet op tot de laatste ronde en zijn blij dat er nog een volgende race is."

da_bartman

Posts: 6.284

Als Max wint, Laat Norris dan idd maar easy peasy en safe naar P4 rijden.🤣🤣
Als hij na de race dan maar snel even zijn helm afzet. Dat gezicht wil ik dan wel even heel graag zien.

  • 5
  • 1 dec 2025 - 14:33
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Qatar 2025

Reacties (11)

Login om te reageren
  • Damon Hill

    Posts: 19.554

    Laten we even terug gaan naar Zandvoort. Als het goed is stond Piastri toen 102 punten voor op Verstappen. HONDERD EN TWEE! Het is toch eigenlijk te schandalig voor woorden dat Piastri dat gat heeft laten dichten, mede ook door crashes en botsingen, een hoop onnodige fouten. Maar nee, ook Norris gaat niet vrijuit. Want ook Norris maakt om de haverklap fouten.

    Andersom had Verstappen in deze McLaren allang de titel gepakt, 3 of 4 races voor het einde van het kampioenschap. Zowel Norris als Piastri moeten zich in hun handjes knijpen met zo een goede auto, maar ik blijf erbij dat na Verstappen... Leclerc en Russell de beste coureurs op de grid zijn, en niet Norris en Piastri.

    Het gebeurt niet vaak dat een coureur de titel niet verdient, maar als dit jaar de titel niet naar Max gaat, vind ik dat eigenlijk onterecht. Wat Max dit seizoen laat zien is werkelijk buitenaards. Eerder had ik dat bijvoorbeeld ook bij Alonso in 2012 met die krakkemikkige Ferrari. Het was toen echt heel jammer dat Alonso de titel niet pakte.

    Enfin, Norris staat 12 punten voor en hoeft enkel maar 3e te worden. Er is dus echt een wonder nodig voor Verstappen, want met alleen winnen komt hij er niet. Het is ook jammer dat Ferrari alle vorm kwijt is, want het enige gevaar kan van Mercedes komen... al heb ik dan ook weer niet het idee dat die alle risico's gaan nemen (ik verwacht niet dat de Mercedes mannen bij de start bijvoorbeeld een do-or-die actie gaan doen).

    • + 3
    • 1 dec 2025 - 14:15
    • Mr Marly

      Posts: 7.916

      Leclerc grossiert ook in fouten zonder enige druk, je brengt het stellig maar weten doen we het allerminst. De vechtlust van Leclerc waardeer ik zeer en is ook meer aanwezig dan bij Norris, Piastri heeft die vechtlust ook maar maakt grotere fouten (crashen) al is hij nog relatief jong.
      Ik denk in hetzelfde materiaal deze coureurs weinig voor elkaar onderdoen, Max steekt er met kop en schouders bovenuit.

      • + 1
      • 1 dec 2025 - 14:30
    • HermanInDeZon

      Posts: 396

      @Damon Hill dat Norris en Piastri zich in hun handjes moeten knijpen met de "goede" auto is natuurlijk ook relatief.

      Ja, Norris en Piastri hebben allebei relatief veel fouten gemaakt. Verzachtende omstandigheden: vechten met je eigen teamgenoot is altijd lastiger, Piastri is nog maar in zijn derde jaar, ze hebben beiden nog geen wereldtitel en de eerste is altijd lastiger, ... maar bon dan nog was het van geen van beide schitterend

      Maar de laatste twee races waren toch echt de fout van McLaren en laat ons het zacht uitdrukken dat ze de races daarvoor op tacktisch gebied ook wel één en ander niet helemaal goed hebben gedaan. Dus om het allemaal op de rijders af te schuiven vind ik een beetje te veel van het goede

      • + 2
      • 1 dec 2025 - 14:35
    • Damon Hill

      Posts: 19.554

      @Mr. Marly,
      Wat jammer is, is dat coureurs blijkbaar altijd een stempel houden. Leclerc maakte vroeger veel fouten, maar dat is echt een stuk minder geworden de afgelopen twee jaar, wat aantoonbaar te zien is. Komt btw ook nog bij dat Leclerc soms echt op / over de grens rijdt om alles uit dat rode barrel te peuren. Leclerc zoekt dus bewust wat vaker de risico's op... en maakt desondanks minder fouten dan vroeger.

      Max steekt er inderdaad bovenuit, maar wat Leclerc en Russell soms uit hun auto halen vind ik knapper dat wat de McLaren mannen laten zien. Bij Leclerc en Russell heb ik soms nog een "WOW" moment, maar dat heb ik bij de McLaren mannen veel minder of bijna niet.

      • + 2
      • 1 dec 2025 - 14:36
    • Mr Marly

      Posts: 7.916

      Norris is wat statig, Piastri heeft wel wat mooie acties laten zien. Ik denk dat persoonlijke voorkeur ook meespeelt in wat je waarneemt.
      Dat gezegd hebbende, heb ik LecLerc nogsteeds fouten zien maken; spinnen Australië, crashen onderweg naar de grid in Miami, crashen kwalificatie Baku, meerdere spins tijdens de kwalificatie (Qatar, Brazilië) zo even uit mijn hoofd, ik zal er ongetwijfeld wat vergeten zijn en dan heb ik het nog geeneens over kleine (stuur)foutjes. Heeft Norris er dan zoveel meer? Ik denk dat het elkaar niet veel ontloopt. Ook dat “over de grens rijden door de auto” kun je wegstrepen tegenover Norris die voor een kampioenschap strijdt.
      Neemt niet weg dat ook ik enorm teleurgesteld ben in McLaren dit seizoen, de coureurs, de strategie maar ook de ingenieurs (Las Vegas) moeten zichzelf kapotschamen dat de titel nog niet is veiliggesteld. Het ontwerpteam daarentegen heeft uitstekend werk geleverd. Er is vertel mis gegaan dit seizoen.

      • + 0
      • 1 dec 2025 - 15:36
  • meister

    Posts: 4.122

    Gewoon 4e worden met een McLaren moet easy peasy zijn.
    Lekker op safe rijden en het kampioenschap is binnen.
    Wel zonder enige franje maar soit.

    • + 0
    • 1 dec 2025 - 14:17
    • Mr Marly

      Posts: 7.916

      Derde.

      • + 4
      • 1 dec 2025 - 14:32
    • da_bartman

      Posts: 6.284

      Als Max wint, Laat Norris dan idd maar easy peasy en safe naar P4 rijden.🤣🤣
      Als hij na de race dan maar snel even zijn helm afzet. Dat gezicht wil ik dan wel even heel graag zien.

      • + 5
      • 1 dec 2025 - 14:33
  • World Traveller

    Posts: 737

    Max had al snel gerekend gisteren, Mercedes kan normaal gesproken de reddingsboei zijn, Maar na dit weekend is het duidelijk dat Mercedes geen geen strobreed in de weg zal leggen aankomend weekend. George zou Lando nog eerder helpen met een tow te geven!

    • + 1
    • 1 dec 2025 - 14:50
    • Damon Hill

      Posts: 19.554

      Gebaseerd waarop? Je kijkt ook niet verder dan je neus lang is? Antonelli's banden waren compleet versleten. Je kon op de beelden duidelijk zien dat die wagen uitbrak.

      Als Antonelli Norris echt had willen helpen had hij hem eerder voorbij laten gaan zodat Norris ook nog Sainz had aan kunnen vallen.

      Echt jammer dat de hoeveelheid complotdenkers hier maar blijft groeien. Het aantal mensen dat denk dat McLaren de wagen van Piastri saboteert of nu dat Antonelli expres een fout maakt zijn helaas niet meer op 1 hand te tellen. BAH!

      • + 2
      • 1 dec 2025 - 14:58
  • Ernie5335

    Posts: 5.703

    Ik zie Max graag weer kampioen worden, maar denk dat zijn "herstel" iets te laat is ingezet. Bovendien, wat ik graag zou willen (loterij winnen) krijg ik nooit, dus...

    • + 0
    • 1 dec 2025 - 16:00

QA Grand Prix van Qatar

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

QAGrand Prix van Qatar

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
800
2
Mercedes
457
3
Red Bull Racing
426
4
Ferrari
382
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
80
8
Haas F1
73
9
Sauber
68
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.420
  • Podiums 126
  • Grand Prix 232
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar