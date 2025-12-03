user icon
Cadillac gaat eerste F1-auto onthullen tijdens Super Bowl

Cadillac gaat eerste F1-auto onthullen tijdens Super Bowl

Het team van Cadillac heeft groot nieuws gedeeld over hun debuutseizoen in de Formule 1. De Amerikaanse renstal zal over twee maanden voor het eerst hun nieuwe livery aan de wereld gaan tonen. Dat gaan ze op een zeer speciale manier doen, namelijk doormiddel van een advertentie rondom de Super Bowl.

Het team van Cadillac debuteert volgend jaar op de grid in de Formule 1. De Amerikanen zijn al geruime tijd bezig met de voorbereidingen op hun debuut, en met Sergio Perez en Valtteri Bottas hebben ze twee ervaren coureurs aangetrokken. Hoe het uiterlijk van het team er uit gaat zien, is echter nog niet duidelijk.

De Formule 1-fans zullen op 8 februari volgend jaar voor het eerst een blik kunnen werpen op de eerste livery van Cadillac. De Amerikaanse renstal heeft onthuld dat ze deze dan zullen tonen op een zeer bijzondere manier, die nog niet eerder is vertoond in de Formule 1.

Cadillac kiest voor miljoenenpubliek

Aan Bloomberg laat Cadillac weten dat ze de livery zullen onthullen in een TV-spotje rondom de Super Bowl, de finale van het NFL-seizoen. De Super Bowl werd vorig jaar door ruim honderd miljoen mensen bekeken, en de reclames rondom de wedstrijd vormen een hoogtepunt van de show. Cadillac kan op deze manier dus veel mensen bereiken, en hun entree in de Formule 1 daarmee in de spotlights zetten.

CEO Dan Towriss wilde in gesprek met Bloomberg niet zeggen hoeveel geld ze gaan uitgeven aan de reclame. De Amerikaan wilde alleen kwijt dat het om een 'typische Super Bowl-uitgave' gaat, wat kan suggereren dat ze diep in de buidel moeten tasten.

Wat gaat er gebeuren?

Cadillac zal waarschijnlijk met iets spectaculairs komen, want toen ze enkele maanden geleden Perez en Bottas presenteerden, gebeurde dat op een bijzondere manier. Ze hadden Hollywood-ster Keanu Reeves ingehuurd, die de twee coureurs introduceerde. Het is verder ook nog niet bekend hoe de nieuwe bolide van Cadillac gaat heten. Ze zullen eind januari voor het eerst de baan opgaan tijdens de eerste testweek in Barcelona.

ScuderiaSjonno

Posts: 2.112

Een Caddilac in Ecto 1 Ghostbusters kleuren lijkt me wel supergaaf:)

Heel veel wit, wat rood en een beetje blauw. Inclusief proton pack om de tegenstanders mee te vangen haha

  • 1
  • 3 dec 2025 - 13:54
F1 Nieuws Cadillac

Reacties (4)

  • ScuderiaSjonno

    Posts: 2.112

    Een Caddilac in Ecto 1 Ghostbusters kleuren lijkt me wel supergaaf:)

    Heel veel wit, wat rood en een beetje blauw. Inclusief proton pack om de tegenstanders mee te vangen haha

    • + 1
    • 3 dec 2025 - 13:54
    • Rimmer

      Posts: 13.070

      Dus daarom wilden ze Binotto.
      Trek hem een Ghostbuster pak aan en het is Egon Spengler!

      • + 0
      • 3 dec 2025 - 15:36
  • Fibonacci

    Posts: 1.030

    De oudste coureursbezetting, de minste ervaring, de grootste mond, het dikste reclamebudget. En Max? Die slaapt rustig verder op zijn jacht op de Middellandse Zee en wordt wakker in maart en rolt iedereen op

    • + 0
    • 3 dec 2025 - 15:00
    • arone

      Posts: 1.158

      mee z'n escortje!

      • + 0
      • 3 dec 2025 - 16:19

