McLaren voert bijzondere verandering door voor mogelijke titelrace

McLaren voert bijzondere verandering door voor mogelijke titelrace

Het team van McLaren rijdt aankomend weekend in Abu Dhabi een mogelijke kampioensrace. Coureurs Lando Norris en Oscar Piastri vechten met Max Verstappen om de wereldtitel, en aankomende zondag wordt de strijd beslist. Bij McLaren zullen ze gaan rijden met een speciale livery, die ze hebben ontworpen met de hulp van de fans.

Het team van McLaren kent een opvallend sterk seizoen in de Formule 1. In de eerste seizoenshelft waren Oscar Piastri en Lando Norris een geval apart, en in Singapore kroonden ze zich al tot constructeurskampioen. Ze leken zich op te maken voor de dubbel, maar blunders en de opmars van Verstappen hebben ervoor gezorgd dat het een strijd tot het bittere eind wordt.

Verstappen schreef afgelopen weekend de Grand Prix van Qatar op zijn naam, en liep mede daardoor in in het wereldkampioenschap. Hij staat nu nog maar twaalf punten achter op Norris, terwijl Piastri een veel grotere achterstand heeft. In Abu Dhabi moet de strijd dus worden beslist, en er kan nog zeer veel gaan gebeuren. Voor Norris en Piastri is het de eerste keer dat ze tijdens de laatste race van het F1-seizoen nog kans maken op de wereldtitel.

Speciale actie

De papajakleurige renstal rijdt tijdens deze mogelijke kampioensrace rond in een speciale livery. In samenwerking met sponsor VELO hebben ze onder de noemer 'Live your Fandom' een speciale kleurstelling ontworpen voor het weekend in Abu Dhabi. Bij het ontwerp hebben ze hulp gehad van negen fans. 

Wat is er aangepast?

De sidepods en de voorvleugels van de auto's zijn aankomend weekend in Abu Dhabi voorzien van een kleurrijk patroon, met in deze kleuren een aantal speciale tekens. De speciale actie zorgt er niet alleen voor dat de auto in een ander jasje is gestoken, ook de garages en de racepakken van de coureurs zien er aankomend weekend iets anders uit. Norris en Piastri zullen gaan rijden in volledig zwarte pakken, en dat kan dus een iconische status gaan krijgen als ze daadwerkelijk de titel winnen.

 

Velo? Ga toch fietsen.

😉

    Velo? Ga toch fietsen.

    😉

      Als nicotineproduct wordt VELO, net als andere soortgelijke merken, gereguleerd en bekritiseerd vanwege het risico op verslaving, vooral onder jongeren. De marketing en smaken (zoals fruit, mint) trekken zorgen aan van gezondheidsorganisaties.

      Je kunt inderdaad beter gaan fietsen.

