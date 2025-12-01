Mercedes-coureur Andrea Kimi Antonelli speelde ongewild een hoofdrol in de Grand Prix van Qatar. Hij werd in de slotfase ingehaald door Lando Norris, waarna er een shitstorm losbarstte. Antonelli bood zelf snel zijn excuses aan aan Max Verstappen, en gelooft in de titelkansen van de Nederlander.

Voor Max Verstappen ontstond er een droomscenario in de slotfase van de Grand Prix van Qatar. Hij had de koppositie al in de schoot geworpen gekregen na de mislukte strategie van McLaren, en zag hoe Norris na zijn tweede pitstop op de vijfde plek belandde. Hij zat vast achter Williams-coureur Carlos Sainz en Antonelli, en leek flink in de problemen te komen.

Als Norris als vijfde over de streep zou komen, was de achterstand van Verstappen nog maar tien punten. Dit gebeurde echter niet, want Antonelli maakte een klein foutje waardoor Norris hem kon inhalen. Dit zorgde voor controverse, en bij Red Bull wezen ze hem als schuldige aan. Ze stelden dat er opzet in het spel was, waarna Antonelli op sociale media werd belaagd met haat. Red Bull ging op maandagmiddag diep door het stof, en ze spraken hun steun uit voor Antonelli.

Antonelli stapte op Verstappen af

De Italiaan had een dag eerder al sorry gezegd tegen Verstappen voor zijn foutje. Bij zijn landgenoten van Sky Sports legde Antonelli dit uit: "Ik wilde het gewoon even uitpraten. In de slotfase van zo'n belangrijke race kan een klein foutje grote gevolgen hebben. Ik voelde me er verantwoordelijk voor, en vond dat ik dat persoonlijk moest zeggen. Gelukkig begreep Max het volledig."

Gelooft Antonelli in de titelkansen van Verstappen?

Antonelli kan het heel erg goed vinden met Verstappen, en gelooft in zijn titelkansen: "Of hij het nog kan halen? Naar mijn mening zeker wel. Hij zit in een positie waarin hij gewoon niets meer te verliezen heeft. Dat geeft hem ook veel vrijheid en zelfvertrouwen, dat is echt heel gevaarlijk voor de rest."

Verstappen moet in Abu Dhabi twaalf punten goedmaken op Norris, en daarvoor heeft hij weer een klein wonder nodig.