Antonelli zegt sorry tegen Verstappen en gelooft in titelkansen

Antonelli zegt sorry tegen Verstappen en gelooft in titelkansen

Mercedes-coureur Andrea Kimi Antonelli speelde ongewild een hoofdrol in de Grand Prix van Qatar. Hij werd in de slotfase ingehaald door Lando Norris, waarna er een shitstorm losbarstte. Antonelli bood zelf snel zijn excuses aan aan Max Verstappen, en gelooft in de titelkansen van de Nederlander.

Voor Max Verstappen ontstond er een droomscenario in de slotfase van de Grand Prix van Qatar. Hij had de koppositie al in de schoot geworpen gekregen na de mislukte strategie van McLaren, en zag hoe Norris na zijn tweede pitstop op de vijfde plek belandde. Hij zat vast achter Williams-coureur Carlos Sainz en Antonelli, en leek flink in de problemen te komen.

Als Norris als vijfde over de streep zou komen, was de achterstand van Verstappen nog maar tien punten. Dit gebeurde echter niet, want Antonelli maakte een klein foutje waardoor Norris hem kon inhalen. Dit zorgde voor controverse, en bij Red Bull wezen ze hem als schuldige aan. Ze stelden dat er opzet in het spel was, waarna Antonelli op sociale media werd belaagd met haat. Red Bull ging op maandagmiddag diep door het stof, en ze spraken hun steun uit voor Antonelli.

Antonelli stapte op Verstappen af

De Italiaan had een dag eerder al sorry gezegd tegen Verstappen voor zijn foutje. Bij zijn landgenoten van Sky Sports legde Antonelli dit uit: "Ik wilde het gewoon even uitpraten. In de slotfase van zo'n belangrijke race kan een klein foutje grote gevolgen hebben. Ik voelde me er verantwoordelijk voor, en vond dat ik dat persoonlijk moest zeggen. Gelukkig begreep Max het volledig."

Gelooft Antonelli in de titelkansen van Verstappen?

Antonelli kan het heel erg goed vinden met Verstappen, en gelooft in zijn titelkansen: "Of hij het nog kan halen? Naar mijn mening zeker wel. Hij zit in een positie waarin hij gewoon niets meer te verliezen heeft. Dat geeft hem ook veel vrijheid en zelfvertrouwen, dat is echt heel gevaarlijk voor de rest."

Verstappen moet in Abu Dhabi twaalf punten goedmaken op Norris, en daarvoor heeft hij weer een klein wonder nodig.

Damon Hill

Posts: 19.561

Wat mij betreft hoeft Kimi ook helemaal geen sorry te zeggen. Hij reed aanvallend en probeerde Sainz aan te vallen, maar rookte daardoor juist te veel zijn banden op. Leermoment voor de rookie die de tweede seizoenshelft toch best wel de smaak te pakken heeft en leuke dingen laat zien.

  • 13
  • 1 dec 2025 - 16:16
Reacties (17)

  • Larry Perkins

    Posts: 61.815

    Opgelost! En door naar het weer in AD en de aangepaste aanvangstijden...

    • + 1
    • 1 dec 2025 - 16:13
  • Tifoso-01

    Posts: 3.822

    Ik had het echt met Kimi te doen, hij is zo eerlijk en oprecht en voelt zich als rookie begrijpelijk schuldig mocht Max het WK verliezen (hij denkt daarbij natuurlijk ook terug aan Oostenrijk)
    Als Max het wel redt zal hij zeker opgelucht zijn.

    • + 3
    • 1 dec 2025 - 16:15
  • Pietje Bell

    Posts: 32.167

    Ik weet niet of dit het desbetreffende moment is, want het is vrij kort, maar Kimi ziet Max
    en loopt naar hem toe.

    x.com/AKANTONELLl/status/1995207320201314696

    • + 1
    • 1 dec 2025 - 16:16
  • Damon Hill

    Posts: 19.561

    Wat mij betreft hoeft Kimi ook helemaal geen sorry te zeggen. Hij reed aanvallend en probeerde Sainz aan te vallen, maar rookte daardoor juist te veel zijn banden op. Leermoment voor de rookie die de tweede seizoenshelft toch best wel de smaak te pakken heeft en leuke dingen laat zien.

    • + 13
    • 1 dec 2025 - 16:16
    • Larry Perkins

      Posts: 61.815

      En Russell versloeg in Qatar...

      • + 2
      • 1 dec 2025 - 16:20
    • Damon Hill

      Posts: 19.561

      @Larry,
      Klopt, maar ik moet wel zeggen dat iedereen onterecht Russell loopt te bashen. Laat het duidelijk zijn, ik vind George ook een kwal van een vent. Maar hij heeft wel degelijk een ijzersterk seizoen waarin hij meestal een stuk sneller is dan Kimi (mag ook wel met zijn ervaring) en ook veel punten pakt. George wordt imo wel te laag ingeschat, waarschijnlijk juist ómdat het een arrogante kwal is. Maar ik probeer persoonlijkheid en kwaliteiten wel altijd los te zien.

      Sommige mensen roepen dat Kimi in 2026 George wel even gaat vernederen. Niemand gaat George vernederen, daar is hij te goed voor. Ik denk zeker dat Kimi uiteindelijk het gat kan dichten... misschien over een paar jaar zelfs iets beter is, maar Russell is te goed om überhaupt door iemand vernederd te worden. Russell is zelfs veel beter dan veel mensen denken.

      Al met al heeft Mercedes gewoon een hele mooie line-up van een ervaren topper en een talent met extreem veel potentie.

      • + 4
      • 1 dec 2025 - 16:23
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 18.918

      Damon for president.

      • + 0
      • 1 dec 2025 - 16:32
    • Maximo

      Posts: 9.602

      Ipv Kimi zou het Max sieren om zijn zogenaamde fans duidelijk te maken dat hij niet zit te wachten op het soort fans dat haatberichten stuurt.

      • + 3
      • 1 dec 2025 - 16:55
    • Beemerdude

      Posts: 8.391

      @DH; Mwaoh. Remember Austria? Ongewild speelt Kimi best een hoofdrol toch? Ik bedoel, een DNF door materiaal pech, eraf gereden worden door je teamgenoot of strategisch gepruts van je eigen team zijn ook nul punten. Maar er knullig afgereden worden door een rookie in Oostenrijk kan wel eens een heel duur momentje gaan worden…

      • + 0
      • 1 dec 2025 - 17:13
  • ScrappyD2o

    Posts: 349

    Het was ook onzin om Antonelli te beschuldigen van wat dan ook. Hij heeft Piastri een behoorlijke tijd achter hem weten te houden, en maakte een foutje waardoor hij ruimte liet. Piastri maakte daar dankbaar gebruik van. Het is jammer, maar dit gebeurd nou eenmaal. Als hij het kampioenschap wilde beinvloeden in het voordeel van Piastri dan was hij meteen wel aan de kant gegaan.

    Daarnaast heeft Antonelli Verstappen heel hoog staan, en heeft een goede band met hem. Je ziet him regelmatig met Max praten in de paddock. Het was ook onhandig om over de boord radio te roepen dat het leek alsof Kimi aan de kant ging voor Oscar. Helaas wordt dat dan meteen opgepikt door de trollen op social media en die hebben dan weer wat om helemaal los over te gaan. Triest en onnodig.

    • + 3
    • 1 dec 2025 - 16:20
    • Pietje Bell

      Posts: 32.167

      Zullen we er maar Lando van maken? ;-))

      • + 1
      • 1 dec 2025 - 16:26
    • ScrappyD2o

      Posts: 349

      Oh, shit, ja. Lando. Die bedoel ik. Zijn beiden papaya oranje, dus je snapt de verwarring xD Een pot nat daar. Behalve voor Zak, die heeft zijn favoriete oranje papaya snack.

      • + 0
      • 1 dec 2025 - 16:33
    • Beemerdude

      Posts: 8.391

      @Scrappy; met een ‘hele tijd’ bedoel je 1 x het rechte stuk? Want daar liet ie ‘m heel makkelijk voorbij hoor. Ging gewoon aan de kant.

      • + 0
      • 1 dec 2025 - 17:14
  • Ernie5335

    Posts: 5.707

    Hij had helemaal niet zijn excuses voor zijn "foutje" hoeven maken. Zulke dingen (of je auto in de muur parkeren) opzettelijk doen is toch iets uit het verleden?!

    • + 2
    • 1 dec 2025 - 16:23
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.918

    Eigenlijk was het Max zijn eigen schuld hè.

    Als hij op plek zes gereden zou hebben was er niets om uit te praten of sorry te zeggen.

    En dat Max vooròp reed kwam natuurlijk weer door McLaren.

    Dus Kimi heeft hierin totaal geen schuld.....wel 'n mooie race gereden, dat dan weer wel.

    • + 0
    • 1 dec 2025 - 16:37
  • Pleen

    Posts: 775

    "Verstappen moet in Abu Dhabi twaalf punten goedmaken op Norris, en daarvoor heeft hij weer een klein wonder nodig."

    Het blijkt weer eens dat de wonderen de wereld nog niet uit zijn. Twee races in een rij maakt McL twee kapitale fouten. Mijn glazen bol zegt dat Norris het niet gaat redden. Dat zegt mijn glazen bol, niet ik. ;-P

    • + 1
    • 1 dec 2025 - 16:42
  • DutchTifosi

    Posts: 2.781

    Waarom zou hij sorry moeten zeggen? Hij reed zijn eigen race voor een podium en Mercedes wil zelf ook de 2e plek in het WCC. Ondanks dat foutje reed hij een prima race. Om überhaupt voor Russel te eindigen verdient een ruime voldoende.

    • + 0
    • 1 dec 2025 - 17:12

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

show sidebar