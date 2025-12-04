Max Verstappen kan aankomend weekend in Abu Dhabi voor het vijfde seizoen op rij wereldkampioen worden in de Formule 1. Hij moet daarvoor wel afrekenen met de McLarens van Lando Norris en Oscar Piastri, maar zijn fans hebben er vertrouwen in. De titelkoorts is dan ook uitgebroken en het eerste vliegtuig met Verstappen-fans is vertrokken.

Verstappen heeft zich in de afgelopen maanden knap teruggevochten in de strijd om de wereldtitel. De Nederlandse Red Bull-coureur stond sinds zijn thuisrace op het circuit van Zandvoort in elke Grand Prix op het podium, en staat nu op de tweede plaats in het wereldkampioenschap.

Spanning is terug

Verstappen profiteerde in de afgelopen twee weken van de problemen bij de concurrentie van McLaren. Hij won in Las Vegas, en zag hoe Norris en Piastri na afloop werden gediskwalificeerd vanwege een te ver afgesleten bodemplank. Eén week later wist Verstappen te winnen in Qatar, en hij profiteerde hier van het team dat men bij McLaren een enorme fout maakte bij de strategie. Hierdoor vielen Piastri en Norris ver terug, en wist Verstappen het gevecht weer spannend te maken.

Fans hebben er vertrouwen in

Terwijl Verstappen heel relaxed is, zijn zijn fans bloednerveus. Er is een soort titelkoorts losgebarsten, en in de laatste weken is er een run op tickets voor de Grand Prix van Abu Dhabi ontstaan. De eerste fans zijn inmiddels vertrokken naar Abu Dhabi, zo blijkt uit een reportage van Hart van Nederland.

Te zien is hoe meerdere enthousiaste Verstappen-fans worden opgewacht op luchthaven Schiphol. Ze hebben veel vertrouwen in een vijfde titel van Verstappen, zo legt een juichende fan in een Red Bull-jasje uit: "Die twee oranje auto's rijden elkaar gewoon van de baan! Nou ja, dan zijn we er toch?" Het vertrouwen in een nieuwe titel van Verstappen is groot: "Als je nu ziet dat er twaalf punten verschil is, dan moet dat kunnen!" Niet iedereen staat er zo in, want andere fans geven dan weer aan dat ze niet naar de start durven te kijken.