Verstappen-gekte barst los: "Die McLarens rijden elkaar gewoon van de baan!"

Max Verstappen kan aankomend weekend in Abu Dhabi voor het vijfde seizoen op rij wereldkampioen worden in de Formule 1. Hij moet daarvoor wel afrekenen met de McLarens van Lando Norris en Oscar Piastri, maar zijn fans hebben er vertrouwen in. De titelkoorts is dan ook uitgebroken en het eerste vliegtuig met Verstappen-fans is vertrokken.

Verstappen heeft zich in de afgelopen maanden knap teruggevochten in de strijd om de wereldtitel. De Nederlandse Red Bull-coureur stond sinds zijn thuisrace op het circuit van Zandvoort in elke Grand Prix op het podium, en staat nu op de tweede plaats in het wereldkampioenschap.

Spanning is terug

Verstappen profiteerde in de afgelopen twee weken van de problemen bij de concurrentie van McLaren. Hij won in Las Vegas, en zag hoe Norris en Piastri na afloop werden gediskwalificeerd vanwege een te ver afgesleten bodemplank. Eén week later wist Verstappen te winnen in Qatar, en hij profiteerde hier van het team dat men bij McLaren een enorme fout maakte bij de strategie. Hierdoor vielen Piastri en Norris ver terug, en wist Verstappen het gevecht weer spannend te maken.

Fans hebben er vertrouwen in

Terwijl Verstappen heel relaxed is, zijn zijn fans bloednerveus. Er is een soort titelkoorts losgebarsten, en in de laatste weken is er een run op tickets voor de Grand Prix van Abu Dhabi ontstaan. De eerste fans zijn inmiddels vertrokken naar Abu Dhabi, zo blijkt uit een reportage van Hart van Nederland.

Te zien is hoe meerdere enthousiaste Verstappen-fans worden opgewacht op luchthaven Schiphol. Ze hebben veel vertrouwen in een vijfde titel van Verstappen, zo legt een juichende fan in een Red Bull-jasje uit: "Die twee oranje auto's rijden elkaar gewoon van de baan! Nou ja, dan zijn we er toch?" Het vertrouwen in een nieuwe titel van Verstappen is groot: "Als je nu ziet dat er twaalf punten verschil is, dan moet dat kunnen!" Niet iedereen staat er zo in, want andere fans geven dan weer aan dat ze niet naar de start durven te kijken.

Need5Speed

Posts: 3.335

Goed te weten. Zo steek je nog eens wat op.

  • 1
  • 4 dec 2025 - 16:22
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Abu Dhabi 2025

Reacties (7)

Login om te reageren
  • Need5Speed

    Posts: 3.335

    Goed te weten. Zo steek je nog eens wat op.

    • + 1
    • 4 dec 2025 - 16:22
  • Ferdi12

    Posts: 782

    Ik vind het wel getuigen van een heel optimistische kijk als men ervan overtuigd is dat Max kampioen zal worden. Ik verwacht dat Norris gewoon het kampioenschap binnenhaalt, maar je weet niet hoe een bandje rolt.

    • + 1
    • 4 dec 2025 - 16:27
  • Underkutter

    Posts: 601

    Gaat die oude Mercedes motor het nog wel een race volhouden? Zal Piastri nog een keer team orders accepteren na alles wat er is gebeurd dit seizoen.? Kan Max nog 1 keer winnen in de rammelbak van Waché? Komt die zandstorm nou wel of niet in de laatste 10 ronden?

    • + 1
    • 4 dec 2025 - 16:28
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 18.955

      Er schijnt 'n limousine gesignaleerd te zijn met Masi en Latifi erin.
      Ook heeft men 'n aantal pallets met Redbull het terrein op zien rijden.....dus ik weet niet wat er precies aan de hand is.

      • + 0
      • 4 dec 2025 - 16:43
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.955

    "De titelkoorts is dan ook uitgebroken en het eerste vliegtuig met Verstappen-fans is vertrokken."

    Ik zag op de tv dat ongeveer 50 man niet mee konden.
    Dat waren denk die 50 man aan wie ik 'n (vals) kaartje had verkocht voor 2300€.
    Met de vliegreis erbij (combi ticket) moesten ze in totaal 3800€ aftikken haha.....zo vals het maar zijn kan....haha.

    • + 0
    • 4 dec 2025 - 16:38
  • Leclerc Fan

    Posts: 4.010

    Wat een dom volk.

    • + 0
    • 4 dec 2025 - 16:42
  • Stoffelman

    Posts: 6.220

    "De titelkoorts is dan ook uitgebroken"


    ------

    Dat is dan ook duidelijk zichtbaar aan de artikel hoofdingen.
    Verder zegt de dokter dat het niet besmettelijk is, maar adviseert toch binnen te blijven.

    • + 0
    • 4 dec 2025 - 16:42

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
800
2
Mercedes
457
3
Red Bull Racing
426
4
Ferrari
382
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
80
8
Haas F1
73
9
Sauber
68
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

show sidebar